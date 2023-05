Tech Media gibt zu, dass „Moderationskonflikte“ auf Twitter zurückkommen.

Die Amtszeit von Linda Yaccarino, Geschäftsführerin des Weltwirtschaftsforums (WEF), als CEO von Twitter wird wahrscheinlich zu Konflikten mit dem Eigentümer Elon Musk führen, der sich für die Meinungsfreiheit einsetzt, berichten Medien aus der Tech-Branche.

Die Tech-Website 9to5Mac, die sich selbst als „konstant an der Spitze der Techmeme-Rangliste steht und von Publikationen wie der New York Times, der Washington Post, dem Wall Street Journal, der Financial Times, Bloomberg und vielen anderen zitiert wird“, berichtet, dass Yaccarino „wahrscheinlich mit Musk in Sachen Moderation aneinandergeraten wird“, da sie den Tech-Milliardär in der Vergangenheit „gedrängt“ hat, „Maßnahmen zu ergreifen, um Hassreden und Fehlinformationen auf der Plattform zu reduzieren“ und Werbekunden zu beschwichtigen.

9to5Mac merkt an, dass Yaccarino „Redefreiheit, nicht Reichweitenfreiheit“ unterstützt – eine Twitter-Politik, die Musk befürwortet und die dazu führt, dass vermeintlich problematische Nutzer nicht gänzlich von der Plattform verbannt werden, sondern dass die Algorithmen gegen sie manipuliert werden, sodass sie effektiv ins Leere schreien und ihre „Freiheit“, sich zu äußern, weitgehend wertlos wird.

Auf dem Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab ist der neue Twitter-CEO sogar „stark“ in die sogenannte Value in Media-Initiative involviert, die darauf abzielt, „gemeinsame Standards“ in den sozialen Medien durchzusetzen, damit „bestimmte Arten von Inhalten nicht existieren und schon gar nicht durch Werbung monetarisiert werden“.

Musk seinerseits hat Twitter-Nutzer, die dem neuen CEO skeptisch gegenüberstehen, aufgefordert, „nicht zu früh zu urteilen“, und darauf bestanden, dass er „unnachgiebig die freie Meinungsäußerung verteidigt, selbst wenn das bedeutet, Geld zu verlieren“ – aber es scheint unwahrscheinlich, dass Yaccarino ihre stark ausgeprägten Ansichten zur Zensur an der Tür stehen lassen wird, selbst wenn sie nur heimlich und schrittweise durchgesetzt wird.