Studie aus dem Iran zeigt, dass neurologische Nebenwirkungen nach allen Arten von Covidimpfungen auftreten

Eine Studie über die in internationalen Datenbanken gemeldeten unerwünschten Wirkungen von Covid-Injektionen ergab, dass nach allen Arten von Covid-Injektionen unerwünschte neurologische Wirkungen gemeldet wurden, dass nach der zweiten Dosis mehr unerwünschte Wirkungen gemeldet wurden als nach der ersten, und dass Frauen nach der Impfung am häufigsten von neurologischen Komplikationen betroffen waren.

Da die potenziellen Nebenwirkungen von Covid-„Impfstoffen“ übersehen wurden, machten sich zwei Forscher aus dem Iran daran, eine umfassende Überprüfung von Berichten in internationalen Datenbanken aus den Jahren 2020 bis 2022 durchzuführen, in denen über neurologische Nebenwirkungen der Injektionen berichtet wurde. Die Forscher durchforsteten Forschungs- und Übersichtsartikel sowie Fallberichte in den Datenbanken Google Scholar, PubMed und NCBI. Ihre Ergebnisse wurden im Februar im European Journal of Medicine veröffentlicht und umfassten bemerkenswerte 102 Referenzen.

„Es gibt viele Berichte über Nebenwirkungen nach einer Covid-19-Impfung“, so die Forscher. „Diesen Berichten zufolge kann die Impfung unerwünschte Wirkungen haben, insbesondere auf das Nervensystem. Die wichtigsten und häufigsten Komplikationen sind zerebrovaskuläre Störungen wie zerebrale Sinusthrombose, transitorische ischämische Attacke, intrazerebrale Blutung, ischämischer Schlaganfall und demyelinisierende Störungen wie transverse Myelitis, Erstmanifestation von MS, und Neuromyelitis optica. Diese Wirkungen sind oft akut und vorübergehend, können aber auch schwerwiegend und in einigen Fällen sogar tödlich sein“.

Die Autoren heben hervor, dass bei früheren Impfstoffen unterschiedliche unerwünschte Wirkungen festgestellt wurden: „So wurde unter anderem ein Zusammenhang zwischen Grippe-, Hepatitis- und HPV-Impfstoffen und demyelinisierenden Syndromen entdeckt, und die Injektion von Grippeimpfstoffen ist ein Grund für das Auftreten von Narkolepsie bei jungen Menschen.“ „Da die Covid-19-Impfstoffe als Dringlichkeitsimpfstoffe zugelassen wurden, d. h. sie haben die üblichen klinischen Studien nicht durchlaufen, sollten die unerwünschten Wirkungen der einzelnen Impfstoffe genau überwacht werden.“

Zum Zeitpunkt der Studie waren etwa 68 % der Weltbevölkerung mit einem oder mehreren der vier Arten von Impfstoffen vollständig gegen Covid geimpft worden: Impfstoff auf Nukleinsäurebasis (DNA-mRNA), viraler Vektor (Replikation-nicht-Replikation), inaktiviertes (oder abgeschwächtes) Lebendvirus und Protein (Spike-Protein oder seine Untereinheiten).

„Den Daten der CDC-, VAERS- und EMA-Datenbanken zufolge sind die kurzfristigen Ergebnisse der Covid-19-Impfung vielversprechend“, so die Autoren, „aber mittel- und langfristig wurden, insbesondere bei einigen Impfstoffen, besorgniserregende Nebenwirkungen gemeldet.“

Die Studie bestätigt, was Dr. Michael Palmer kürzlich hervorgehoben hat: Nach der zweiten Dosis werden mehr Nebenwirkungen gemeldet als nach der ersten Dosis.

Die Forscher stellten fest, dass laut der VAERS-Datenbank Covid-Impfstoffe mehrere lokale und systemische neurologische Komplikationen aufweisen, die in der Regel innerhalb eines Tages bis eines Monats nach der Injektion auftreten. „Frauen haben die höchste Inzidenz neurologischer Komplikationen, weil sie eine stärkere Immunreaktion gegen fremde Antigene hervorrufen, was zur Ausrichtung auf Selbstantigene und zu Autoimmunerkrankungen führen kann“, so die Studie.

Zu den leichten neurologischen Wirkungen des Covid-19-Impfstoffs gehören Schwäche, Taubheit, Kopfschmerzen, Schwindel, Unausgeglichenheit, Müdigkeit, Muskelkrämpfe, Gelenkschmerzen und das Syndrom der unruhigen Beine, während Zittern, Tinnitus und Herpes zoster seltener vorkommen.

Zu den schwerwiegenden neurologischen Komplikationen gehören die Bellsche Lähmung, das Guillain-Barre-Syndrom (GBS), Schlaganfall, Krampfanfälle, Anaphylaxie und demyelinisierende Syndrome wie transversale Myelitis und akute Enzephalomyelitis. Die gefährlichste neurologische Komplikation, die durch Covid-19-Impfstoffe, insbesondere auf Adenovirusbasis, verursacht wird, ist die zerebrale Sinusthrombose bei Frauen im gebärfähigen Alter. Quelle

Wir haben die Ergebnisse der Studie in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst. Es lohnt sich jedoch, die Studie selbst zu lesen, vornehmlich den Abschnitt „Akute neurologische Störungen“, da sie ein breites Spektrum von Erkrankungen abdeckt, vom fehlenden Geruchssinn über Tinnitus und Sehnervenentzündungen bis zum Guillain-Barre-Syndrom.

Nebenwirkung Ursachen Der Impfstofftyp verursacht am wahrscheinlichsten Nebenwirkungen Kopfschmerzen – leicht bis schwer und werden im vorderen Bereich des Kopfes gespürt Stress, Gefäßkrämpfe und intrazerebrale oder subarachnoidale Blutung. Impfstoffe auf Basis von mRNA und Adenovirus Gefäßkomplikationen im Gehirn – Thrombozytopenie, zerebrale Sinusvenenthrombose, ischämischer Schlaganfall und intrazerebrale Blutung Synthese von IgG-Antikörpern gegen Plättchenfaktor 4 (PF4). Venöse Sinusthrombosen und Hirnblutungen treten bei Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren häufiger auf als bei Männern Adenovirus-basierte Impfstoffe Akute neurologische Störungen – transversale Myelitis, akute diffuse Enzephalomyelitis, Bell-Lähmung, Guillain-Barre-Syndrom, Enzephalopathie und Krampfanfälle. Beispielsweise können Krämpfe im Zusammenhang mit der Covid-Impfung auf die Synthese und Freisetzung von Spike-Proteinen zurückgeführt werden. Das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Spike-Domäne-S1-Antikörpern in der Zerebrospinalflüssigkeit kann neurologische Komplikationen nach der Impfung, wie Enzephalopathie und Krampfanfälle, erklären. Lesen Sie die Studie für mehr … Alle

Die Studie kam zu dem Schluss:

Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung wurden häufiger bei Personen mit einer Vorgeschichte von immunbedingten Krankheiten oder bei Personen, die empfindlicher auf Alter und physiologische Bedingungen reagieren, gemeldet.

Die wichtigsten und häufigsten Komplikationen sind zerebrale Sinusthrombose (mehr über AstraZeneca), transversale Myelitis (mehr über Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson), Bell-Lähmung (mehr über Pfizer, Moderna, AstraZeneca), GBS (mehr über Pfizer, AstraZeneca und Johnson & Johnson) und die Erstmanifestation von MS (mehr über Pfizer).

Die Autoren wiesen darauf hin, dass weitere Studien erforderlich sind, um endgültig festzustellen, dass die Covid-Injektionen tatsächlich die Ursache für diese Erkrankungen sind.