Dr. Mike Yeadon: Das wissen alle, warum wollen sie es dann?

Bitte verbreiten Sie sie weiter.

Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, glaube aber, dass ich nahe an der Wahrheit bin.

Wenn dieser Vertrag und die damit verbundenen, aber rechtlich getrennten Internationalen Gesundheitsvorschriften angenommen werden, haben wir die Souveränität an ein nicht gewähltes, nicht rechenschaftspflichtiges Gremium übertragen.

Es gibt keinen Grund, dies zu tun. Angesichts eines neuen Krankheitserregers weiß die WHO nicht, was die besten Antworten sind. Niemand weiß das. Es ist NEU. Die Art und Weise, wie die Menschheit diese neuartigen Probleme im Laufe der Geschichte gelöst hat, besteht darin, die besten Entscheidungen vor Ort zu treffen, auf der Ebene der Gemeinschaft bis zum Land, die Ergebnisse sukzessiv mitzuteilen und aus diesen unterschiedlichen Ergebnissen die optimalen Antworten zu wählen.

Wenn ein einziges Gremium die Macht hat, zu entscheiden, sind zwei Dinge unvermeidlich. Erstens werden wir nicht die optimale Reaktion haben, weil wir nie wissen werden, welche das war. Die Studie wäre nicht durchgeführt worden. Wir werden also nichts mehr lernen. Zweitens ist es möglich, dass das, was für Nigeria optimal ist, sich von dem unterscheidet, was für Norwegen optimal ist. Wir hätten dann Autonomie und Demokratie geopfert, ohne dass es einen Vorteil gebracht hätte. Das dürfen wir nicht zulassen.

Es gibt ein noch viel paradoxeres Problem. Leichte Krankheiten verbreiten sich ungehindert, weil die Betroffenen dadurch nicht sonderlich behindert werden. Erkältungen sind ein Beispiel dafür. Diese können leicht zu einer Pandemie werden, aber das kümmert niemanden.

Mittelschwere Krankheiten wie die schwere Grippe verbreiten sich weniger leicht, weil die ansteckendsten Menschen auch wirklich ziemlich krank sind und sich automatisch (ohne Anweisung der Regierung) aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Leben zurückziehen. Das verlangsamt die Ansteckung.

Nehmen Sie die schwersten Krankheiten. Ebola breitet sich nicht großflächig aus. Seit seinem frühesten Auftreten ist es nie zu einem größeren Ausbruch in mehr als zwei Ländern gleichzeitig gekommen und ist immer schnell wieder erloschen. Das ist kein Glück. Bei diesen Krankheiten geht es den Infizierten so schlecht, dass sie schon in den ersten Tagen aufhören, miteinander zu kommunizieren und die Krankheit möglicherweise weiterzugeben. Sie beenden sich selbst. Fügen Sie einige Vorsichtsmaßnahmen hinzu, aber nicht mehr als Bewusstsein und Abstand, und die Krankheit ist im Keim erstickt. Anders geht es nicht. So funktioniert das menschliche Immunsystem, und es hat sich über Jahrtausende und mehr in dieser Suppe von Krankheitserregern entwickelt.

Ich sage, dass globale Pandemien schwerer Krankheiten immunologisch unwahrscheinlich sind. Vielleicht sogar unmöglich. Die WHO weiß das. Ihre nationalen Gesundheitsbehörden wissen das. Die Pharmaindustrie und die Regulierungsbehörden wissen das.

Warum also tun sie alle so, als gäbe es plötzlich ein riesiges Risiko, das etwas erfordert, was in der Geschichte noch NIE vorgekommen ist?

Die Entscheidungsgewalt in Ihrem Land abzugeben, ist die schlimmste Form von Verrat, die ich mir vorstellen kann. Es ist völlig unnötig und inakzeptabel.

Wissen Sie, warum sie es tun?

Nein, ich weiß es auch nicht.

Aber ich habe gezeigt, dass es keinen triftigen Grund dafür gibt.

Wenn jemand die Demokratie aushöhlen und ein supranationales System einführen wollte, dann wäre dies ein verdammt guter Anfang.

Dr. Mike Yeadon