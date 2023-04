„Der Dollar ist ernsthaft in Schwierigkeiten“ – Charles Nenner warnt, das „30% der Weltbevölkerung im nächsten Kriegszyklus sterben wird“

Auszug aus dem unten eingebetteten Video.

Der bekannte geopolitische und finanzielle Zyklusexperte Charles Nenner hat davor gewarnt, dass seine Kriegszyklen nach oben gehen. Nenner sagte vor einigen Jahren auch voraus, dass der US-Dollarzyklus eines Tages nach unten gehen würde – ganz nach unten.

Die Zukunft ist da, und Nenner erklärt: „Wir kennen uns seit vielen Jahren, und ich habe gesagt, der Dollar wird sich halten, aber jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr…“

Er ist wirklich in Schwierigkeiten. Es gibt eigentlich keinen Grund, Dollar zu halten. Sie unterschätzen vorwiegend diese BRICS-Situation, und alle Länder werden eine Anti-Dollar-Bewegung bilden. . . . Saudi-Arabien wird sich anschließen, und das bedeutet das Ende des Dollars als Reservewährung.

Nenner sagt, dass seine Zyklen „den Dollar auf 70 im Dollar-Index fallen sehen“. Derzeit liegt er bei etwas über 100, aber es wird noch schlimmer. Nenner weist darauf hin,

Ich möchte nicht, dass die Leute deprimiert werden, aber ich bin wirklich besorgt. Wenn die USA nicht mehr die Welt regieren… Sie denken, sie können der Welt immer noch sagen, was sie zu tun hat. Physisch sind die Amerikaner in Gefahr, und das scheinen sie nicht zu verstehen… Die Wirtschaft wird wirklich leiden.

Wenn der Dollar wirklich tief fällt, könnte es einen kleinen Aufschwung in der Wirtschaft geben, weil das gut für den Export ist. Das ist aber nur ein Scheinaufschwung für die Menschen. Längerfristig ist es einfach vorbei.

Nenner sagt, dass die Zeichen im Zyklus klar sind:

Amerika ist am Ende des Imperiums… Die Vereinigten Staaten sind auf dem Rückzug, und sie sind nicht mehr die Nummer eins.

Was den Kriegszyklus betrifft, so hat Nenner einen großen Verlust an Menschenleben vorausgesagt. Nenner sagt voraus:

30% der Menschen auf der Erde werden im nächsten Kriegszyklus sterben. . . . Wir sind sozusagen am Ende der Zivilisation der Vereinigten Staaten. Es ist nicht so, dass wir alle tot umfallen werden, aber es ist das Ende der Zivilisation. Die gleichen Probleme, die andere Länder beendet haben, wie schlechte Bildung, zu viele ausstehende Kredite und die Menschen werden zu faul, um wirklich hart zu arbeiten. Das bedeutet normalerweise das Ende eines Imperiums.

Nenner spricht auch über die Spitze des Immobilienmarktes und warum Gewerbe- und Wohnimmobilien für lange Zeit auf dem Weg nach unten sind.

Nenner spricht auch von einem „kommenden Crash im Stil der Großen Depression“ in nicht allzu ferner Zukunft. Nenner erwähnte auch, dass große Banken sich an ihn wenden, um ihn beim Kauf von physischem Gold zu beraten, weil „sie überleben wollen, was kommen wird“.

Nenner sagt, dass die großen Banken ihre eigenen Tresore bauen, um sicherzustellen, dass die Regierungen ihr gelbes Metall nicht beschlagnahmen.

Nenner nennt ein Zeichen, auf das man achten sollte, wenn die Wirtschaft in eine Rezession gerät, die zu 100 % nachgewiesen werden kann.

Schließlich prognostiziert Nenner,

Wir werden einen schlechten Dollar haben. Das bedeutet in der Regel, dass die Leute ihre Wertpapiere abstoßen werden… Wenn China und Russland ihre US-Anleihen abstoßen, werden wir ein Problem bekommen.

Was ich in meinem Zyklus sehe, ist, dass die Zinsen, die im Juni gestiegen sind, nicht mehr steigen… Ich mache mir große Sorgen, weil es einen Run auf die Sicherheit geben könnte.

Nenner ist besorgt über den Krieg, und zwar nicht nur in der Ukraine. Nenner sieht einen Krieg in Taiwan, Südkorea und im Nahen Osten mit dem Iran. Nenner sagt,

Ich denke, man könnte all diese Kriege gleichzeitig beginnen. . . . Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. . . . Ich denke, sie werden alle zur gleichen Zeit agieren. Würden Sie das nicht auch tun? Sie warten auf den richtigen Moment, und wenn die Vereinigten Staaten schwächer werden und beschäftigt sind. . . Das ist der Zeitpunkt, um zu tun, was man will.

Nenner weist darauf hin, dass „Warren Buffett letzte Woche den größten Teil seiner Aktien von taiwanesischen Halbleiterherstellern verkauft hat.“

In dem 37-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.