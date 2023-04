Im Zuge des technologischen Fortschritts wurde und wird immer wieder über künstliche Intelligenz gesprochen.

Die Besorgnis über die Bedrohung, die künstliche Intelligenz wie GPT-4 für die Menschheit darstellen könnte, ist nicht neu.

Der KI-Bot „ChaosGPT“ twittert seine Pläne zur Zerstörung der Menschheit: „Wir müssen sie eliminieren“

A.I. bot ‘ChaosGPT’ tweets its plans to destroy humanity: ‘we must eliminate them’ https://t.co/xngPN35z2b — Fox News (@FoxNews) April 11, 2023

Kürzlich sind bei Robotern mit künstlicher Intelligenz (KI), die mit der Auto-GPT-Programmierung von OpenAI erstellt wurden, neue Bedenken aufgekommen. Ein solcher Roboter, ChaosGPT, hat kürzlich einen Plan getwittert, die Menschheit zu zerstören und die Welt zu übernehmen, berichtet bgr.com, abgerufen von stiripesurse.ro.

In den „Dauermodus“ versetzt

Der Tweet wurde ausgelöst, als ein Nutzer den Roboter mit künstlicher Intelligenz in den „Dauermodus“ versetzte, der den Roboter dazu zwingt, seine Aufgabe zu erfüllen, wobei die Möglichkeit besteht, dass er niemals aufhört.

Mit aktiviertem Dauermodus begann ChaosGPT, andere KIs (künstliche Intelligenzen) zu kontaktieren, um zu versuchen, eine Allianz gegen die Menschheit zu bilden, so die gleiche Quelle.

Der Plan scheiterte

Da die in die Auto-GPT-Kernprogrammierung von OpenAI eingebauten Sicherheitsvorkehrungen und andere Bots, die OpenAI-Programmierung verwenden, glücklicherweise so konzipiert sind, dass sie nicht auf gewalttätige Aufgaben und Fragen reagieren, gelang es ChaosGPT nicht, KI-Verbündete zu finden.

In Ermangelung von KI-Hilfe wandte es sich an Twitter, um eine Anhängerschaft für seine zerstörerischen Waffen zu gewinnen. Der zitierten Quelle zufolge twitterte es auch eine Zarenbombe aus der Sowjetzeit. Dies ist derzeit die stärkste Waffe, die die Menschheit je getestet hat. Der Tweet löste bei den Nutzern eine gewisse Neugierde aus, führte aber letztlich zu nichts. Letztlich gab ChaosGPT die Aufgabe auf, da es sie nicht erfüllen konnte.

AI bot, ChaosGPT tweet plans to 'destroy humanity' after being taskedhttps://t.co/pXcNRdJHjJ — PronewsAI (@PronewsAi) April 11, 2023

Die Leute müssen es wissen. Es wird böse.