Der Krieg in der Ukraine: Der gefährlichste Moment für die Menschheit in den vergangenen 40 Jahren steht bevor

asiatimes.com: Von undichten Stellen, Lügen und verrückten Ideologen

Wenn Biden seinen Kurs nicht ändert, treten wir in die gefährlichste Phase seit dem Beinahe-Atomkrieg von 1983 ein

In dieser Geschichte geht es um die bevorstehende Eskalation des Ukraine-Konflikts Anfang bis Mitte Mai, die wir in den vergangenen sechs Monaten vorausgesagt haben.

Lassen Sie mich mit einer Geschichte beginnen, die weder ein Leck der Massachusetts Air National Guard noch eine Lüge des Weißen Hauses noch das Produkt der fieberhaften Fantasie eines neokonservativen US-Außenministers ist – die wichtigsten Quellen der westlichen Presse dieser Tage.

Bei seinem Besuch in Berlin am Dienstag (18. April) machte der Schweizer Bundespräsident Alain Berset dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz mit schweizerischer Präzision klar, dass Deutschland keine Munition aus Schweizer Produktion für die deutschen gepanzerten Gepard-Luftabwehrfahrzeuge weitergeben darf, die jetzt von der Ukraine eingesetzt werden und mit zwei 35-mm-Autokanonen aus Schweizer Produktion von Oerlikon ausgerüstet sind. „Niemand kann verlangen, dass wir unsere eigenen [Neutralitäts-]Gesetze brechen“, sagte Berset.

Na, also! Hat es Berset gerade gewagt, Herrn Scholz das „regelbasierte“ Geschwätz der US-Neokonservativen und US-Vasallen entgegenzuwerfen?

Aber lassen wir das.

Der Gepard mit zwei auf Leopard-1-Panzerfahrgestellen montierten Oerlikon-Geschützen (heute Rheinmetall Air Defense) ist ein veraltetes Flugabwehrsystem mit Selbstfahrlafette (SPAAG), das in Deutschland 2010 ausgemustert wurde. Aber es ist wirksam gegen Drohnen und langsam fliegende Marschflugkörper – vorausgesetzt, es verfügt über Munition -, und das zu massiv niedrigeren Kosten als beispielsweise ein Patriot-System.

Siebenunddreißig Gepards sind in der Ukraine im Einsatz. Jede von ihnen hat eine Feuerrate von 1100 Schuss pro Minute und leert ihre Munition in 35 Sekunden. Und was dann? Es gibt etwas Munition aus norwegischer Produktion, die passt, aber es gibt nicht annähernd genug davon. Und das ist das allgemeine Dilemma der Ukraine und der NATO, um den Kontext der Massachusetts-Leaks zu verdeutlichen.

Niemand außer den naivsten Leichtgläubigen oder den Apologeten des verrückten, verlogenen Joe glaubt, dass ein 21-jähriger junger Gefreiter 300 streng vertrauliche Dokumente ausgewählt, kopiert und in Umlauf gebracht haben könnte. Meine eigenen Erfahrungen im NATO-Hauptquartier in den 1980er-Jahren sagen mir das. Das ist völliger Blödsinn. Die einzigen ernsthaften Fragen sind

Sind die durchgesickerten Dokumente echt? und

Wenn ja, wer hat sie dem Jungen gegeben?

In Anbetracht dessen, was wir sonst wissen, sind die Dokumente nach meiner professionellen Einschätzung echt. Die ukrainische Luftabwehr ist, wie oben erwähnt, löchrig. Die ukrainische Artillerie hat kaum noch Munition. Die ukrainischen Verluste, auch wenn sie nicht wesentlich höher sind als die russischen, sind auf jeden Fall gleich hoch wie die der Russen – und das ist angesichts des Bevölkerungsunterschieds von 4:1 natürlich nicht tragbar.

Wer hat also die Dokumente weitergegeben und warum?

Die Dokumente stammen von der Ebene der US-Generalstabschefs. Seit Ende letzten Jahres, als der Vorsitzende des JCS, General Mark A. Milley, vor dem New York Economics Club erklärte, dass keine Seite diesen Krieg gewinnen könne und eine Verhandlungslösung angestrebt werden sollte, ist ziemlich gut bekannt, dass die höchsten Ebenen des US-Militärs dem Krieg des neokonservativen Außenministeriums mit dem Ziel eines Regimewechsels skeptisch gegenüberstehen.

Die objektiv feststellbaren Bedingungen, die Milleys Ansicht stützen, sind heute – ungeachtet der undichten Stellen – zwingender als Ende letzten Jahres.

Wo stehen wir also, und wohin führt das?

Wenn Milleys Einschätzung richtig ist und die ukrainische Position schwächer ist, als im Oktober und November allgemein angenommen wurde, dann ist eine erfolgreiche ukrainische Offensive im Süden, die die Krim ernsthaft bedroht, unwahrscheinlich. Im Süden hat sich Russland gut eingegraben und wird ein Szenario der letzten Schlacht von Kursk in Betracht gezogen haben: Erst im Zentrum zuschlagen, dann die ukrainischen Streitkräfte einkesseln, die sich – mit höchstens 80.000 Mann – schnell neu formieren müssen.

Es gibt einen Vorbehalt: Um der viel beschworenen Offensive im Süden eine Chance zu geben, müssten die Ukraine und ihre engsten Verbündeten, die USA und das Vereinigte Königreich, die Brücke von Kertsch einnehmen, um den Zugang des russischen Festlandes zur Krim zu unterbrechen. Sollte dies mithilfe von Langstreckenartillerie der NATO geschehen, könnte eine rote Linie für Russland überschritten werden.

Aus mehreren Gründen könnte sich die Ukraine stattdessen dafür entscheiden, eine Zentralfrontoffensive aus der Region nördlich von Bakhmut und östlich von Kramatorsk in Richtung Lysychansk und Luhansk zu starten. Der Leiter der Gruppe Wagner, Prigozhin, hat davor gewarnt und hat damit möglicherweise den richtigen Riecher. Die russischen Kräfte nördlich des Donbass-Salienten wären abgeschnitten und müssten entweder in die Heimat fliehen oder sich ergeben.

Das wäre zwar nicht die von Zelensky und Victoria Nuland vom Außenministerium angepriesene Rückgewinnung der Krim, würde aber wahrscheinlich die westliche Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten.

Wenn nicht ein knallharter militärischer Ratschlag an das Weiße Haus Wirkung zeigt, treten wir in die gefährlichste Phase nicht nur dieses Krieges, sondern seit November 1983 ein, als es beinahe zu einem Atomkrieg gekommen wäre, weil die Russen die zu realistische NATO-Übung „Able Archer“ als Täuschungsmanöver zur Tarnung eines nuklearen Erstschlags interpretierten. Die verrückten Ideologen im US-Außenministerium, die einen Regimewechsel und die Zerschlagung Russlands fordern, werden dafür sorgen.