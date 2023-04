Produzenten von Rindfleisch sind in Panik über die mRNA-Impfstoff-Nachrichten – Verwendet Big Pharma Lebensmittel, um Gentherapie-Impfstoffe um die Menschen zu „Impfen“?

Noch vor ein paar Jahren hätte die Vorstellung, dass unsere Lebensmittel für Gentherapien verwendet werden könnten, um eine transhumanistische Agenda zu fördern, verrückt geklungen. Doch heute geben die Globalisten offen zu, dass dies ihre Absicht ist.

Schweinefleischproduzenten verwenden seit 2018 anpassbare mRNA-basierte „Impfstoffe“ in ihren Herden, ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren

Alle maßgeschneiderten mRNA-„Impfstoffe“ sind ungetestet. Nur die mRNA-Plattform selbst ist zugelassen

Laut der National Cattlemen’s Beef Association „gibt es derzeit keine mRNA-Impfstoffe, die für den Einsatz bei Rindern in den Vereinigten Staaten zugelassen sind.“ Ein Lobbyist des Verbandes behauptet jedoch, seine eigene Herde mit einem mRNA-„Impfstoff“ gegen die Atemwegserkrankung bei Rindern „doppelt geimpft“ zu haben

Die Iowa State University hat am 1. Oktober 2021 mit der Erprobung eines mRNA-„Impfstoffs“ gegen das Bovine Respiratory Syncytial Virus begonnen

Die Missouri House Bill 1169 würde die Kennzeichnung von Produkten vorschreiben, die Ihre Gene verändern können. Die Lobbyisten der großen Agrarunternehmen lehnen dies entschieden ab

Letzte Woche habe ich berichtet, dass Schweinefleischproduzenten seit 2018 anpassbare mRNA-basierte „Impfstoffe“ in ihren Herden einsetzen ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Dieses Thema kam erst an die Oberfläche, als der Anwalt Tom Renz begann, für eine neue Gesetzgebung in Missouri (House Bill 1169, die er mitverfasst hat), die eine Kennzeichnung von mRNA-Produkten vorschreiben würde. In einem Tweet vom 1. April 2023 (und nein, das war kein Aprilscherz), erklärte Renz:

„BREAKING NEWS: Die Lobbyisten der Rinder- und Schweinefleischverbände in mehreren Bundesstaaten haben BESTÄTIGT, dass sie noch in diesem Monat mRNA-Impfstoffe bei Schweinen und Kühen einsetzen werden. WIR MÜSSEN MISSOURI HB1169 UNTERSTÜTZEN. Es ist buchstäblich die EINZIGE Chance, die wir haben, um dies zu verhindern … NIEMAND kennt die Auswirkungen, aber wir alle stehen möglicherweise vor dem Risiko, ein #DiedSuddenly zu sein, wenn wir dies nicht stoppen.“

Die transhumanistische Agenda und ihr Fokus auf Lebensmittel

Innerhalb weniger Tage war diese Geschichte in den alternativen Medien in aller Munde, und Renz machte die Runde und teilte Beweise, die zeigen, dass die US-Regierung seit mindestens zwei Jahrzehnten an der Integration von Impfstoffen in Lebensmittel arbeitet. In einem Interview mit Naomi Wolf, Ph.D., vom 2. April 2023, sagte Renz:

„[Bill] Gates, die WHO [Weltgesundheitsorganisation], eine ganze Reihe von Universitäten: Sie alle sprechen davon, mRNA-Impfstoffe in die Nahrung aufzunehmen. Sie werden die Gene dieser Lebensmittel so verändern, dass sie zu mRNA-Impfstoffen werden.“

Die Industrie will nicht, dass Sie wissen, was sie tut

Der Widerstand der Lobbyisten der großen Agrarindustrie gegen diesen Gesetzesentwurf, der die Transparenz der Industrie in dieser wichtigen Frage vorschreibt, war enorm. Ein möglicher Grund dafür ist, dass sie zugeben müssten, dass alle möglichen Lebensmittel mit mRNA-Impfstoffen geimpft wurden, genetische Veränderungen aufweisen oder so verändert wurden, dass sie als Impfstoffe für Menschen dienen können.

Dies könnte nicht nur Big Ag zerstören, sondern hätte auch schwerwiegende Auswirkungen auf alle heimlichen Versuche von Big Pharma, die Lebensmittelversorgung als Instrument zur Verteilung von Impfstoffen ohne Wissen der Verbraucher zu nutzen. Kurz gesagt, Renz vermutet, dass die transhumanistische Agenda der Globalisten heimlich mit Hilfe der Gentherapie in der Lebensmittelproduktion vorangetrieben wird.

Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob die Industrie einfach nicht versteht, wie sich die mRNA-Gentherapie bei Nutztieren auf die Verbraucher auswirken könnte, oder ob sie die Tatsache verheimlichen will, dass sie Gentherapie einsetzt, weil sie weiß, dass sie sich auch auf Menschen auswirken kann.

Globalisten wie der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, haben offen zugegeben, dass sie beabsichtigen, die Menschheit zu verändern – sowohl auf genetischer Ebene als auch durch den Einbau von künstlicher Intelligenz und Nanotechnologie in den menschlichen Körper.

Und unter dem Deckmantel von COVID-19 ist es ihnen gelungen, die gesamte Weltbevölkerung zu Testpersonen für diese gefährlichen Experimente zu machen. Wie Renz im obigen Interview mit Real America’s Voice feststellte, wissen wir mit Sicherheit, dass die mRNA-COVID-Impfungen keine positiven Auswirkungen auf die Verhinderung einer COVID-Infektion haben.

mRNA-‚Impfstoffe‘ in Nutztieren sind ungetestet

Wenn die mRNA-COVID-Impfungen eine Infektion nicht verhindern, warum sollten wir dann annehmen, dass mRNA-Impfungen gegen virale und bakterielle Infektionen bei Schweinen besser funktionieren?

Einer der beunruhigendsten Aspekte des Einsatzes von mRNA-„Impfstoffen“ bei Schweinen ist die Tatsache, dass sie alle per Definition ungetestet sind. Wie Merck auf seiner Website erklärt, handelt es sich bei seinem maßgeschneiderten Schweineimpfstoff“, Sequivity, nicht um einen Impfstoff, sondern vielmehr um eine Plattform, die die endlose Anpassung von mRNA-Impfstoffen“ ermöglicht.

Die maßgeschneiderten mRNA-Impfstoffe, die damit hergestellt werden, sind völlig ungetestet. Und so funktioniert es:

Ein Erreger wird gesammelt und an ein Diagnoselabor geschickt. Das betreffende Gen wird sequenziert und elektronisch an die Analysten von Sequivity gesendet. Eine synthetische Version des Gens von Interesse wird synthetisiert und in die RNA-Produktionsplattform eingefügt. Die aus den bebrüteten Produktionszellen freigesetzten RNA-Partikel werden geerntet und zu einem maßgeschneiderten „Impfstoff“ formuliert.

Wie Zoetis, der größte Hersteller von Tierarzneimitteln und Impfstoffen, feststellte:

„Sequivity verfügt über Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien, die auf der Plattform mit einem historischen Ausgangsisolat basieren, das wahrscheinlich nicht das Isolat ist, das die Kunden für ihr Produkt anfordern würden.“

Was war das ursprüngliche Isolat? Wirkt sich die mRNA gegen eine bakterielle Krankheit auf die Tiere in gleicher Weise aus wie die mRNA gegen eine Virusinfektion? Welche „Gene von Interesse“ werden ausgewählt? Wenn Spike-Proteine ausgewählt werden, könnten sie genauso pathogen sein wie das SARS-CoV-2-Spike-Protein?

Werden in CAFO-Umgebungen mit hohen Tierpopulationen nicht Mutationen überhand nehmen, da die Bakterien und Viren einem ständigen „maßgeschneiderten“ Impfdruck ausgesetzt sind, um sich anzupassen und gefährlicher zu werden? Dies sind nur einige der Fragen, die beantwortet werden müssen.

Letztendlich zeigt die Tatsache, dass mRNA-Impfungen ohne Sicherheitsprüfung endlos angepasst werden können, wie kaputt das US-Landwirtschaftsministerium und die Food and Drug Administration sind.

Es gibt einfach keine Möglichkeit zu garantieren, dass maßgeschneiderte mRNA-Spritzen sicher sind. Die Tatsache, dass die Plattform selbst funktioniert und eine solche Anpassung ermöglicht, ist KEIN Beweis für die Sicherheit und Wirksamkeit der hergestellten Impfungen. Die Zulassung der Plattform beweist auch nicht, dass die Lebensmittel nach der Behandlung mit mRNA sicher für den Verzehr sind.

Kuhmilch zur Immunisierung von Mäusen verwendet

Wie von Dr. Peter McCullough berichtet, haben chinesische Forscher gezeigt, dass Lebensmittel tatsächlich in einen Impfstoff verwandelt werden können.

„Die Lebensmittelversorgung des Landes kann von den Gesundheitsbehörden manipuliert werden, um die Ergebnisse in der Bevölkerung zu beeinflussen … Jetzt wird eine orale Verabreichung speziell für die COVID-19-Impfung unter Verwendung von mRNA in Kuhmilch in Betracht gezogen. Zhang und Kollegen haben gezeigt, dass ein verkürzter mRNA-Code von 675 Basenpaaren in aus Milch gewonnene Phospholipidpakete, so genannte Exosomen, geladen und dann mit derselben Milch an Mäuse verfüttert werden kann. Der Magen-Darm-Trakt der Mäuse nahm die Exosomen auf, und die mRNA muss in den Blutkreislauf und das lymphatische Gewebe gelangt sein, da in den gefütterten Mäusen Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein (Rezeptorbindungsdomäne) gebildet wurden … Angesichts der Schäden, die mRNA-Impfstoffe in Form von Verletzungen, Behinderungen und Todesfällen verursacht haben, werfen diese Daten erhebliche ethische Fragen auf. Das Projekt COVID States hat gezeigt, dass 25 % der Amerikaner erfolgreich ungeimpft geblieben sind. Diese Gruppe hätte starke Einwände gegen mRNA in der Lebensmittelversorgung, insbesondere wenn dies heimlich oder mit minimaler Kennzeichnung/Warnung geschähe … Für diejenigen, die sich mit einem der COVID-19-Impfstoffe geimpft haben, würde die Verwendung von Milchimpfstoffen als EUA-Angebot eine noch stärkere Belastung des Körpers mit synthetischer mRNA ermöglichen, die sich als resistent gegen Ribonukleasen erwiesen hat und sich möglicherweise dauerhaft im menschlichen Körper befindet. Diese Beobachtungen lassen mich zu dem Schluss kommen, dass die mRNA-Technologie gerade in eine ganz neue, viel dunklere Phase der Entwicklung eingetreten ist. Erwarten Sie weitere Forschungen über mRNA und Resistenz gegen mRNA in unseren Lebensmitteln. Die Chinesen haben gerade den ersten von wahrscheinlich noch vielen weiteren gefährlichen Schritten für die Welt unternommen.“

Wird auch Rindfleisch mit mRNA behandelt?

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass Rinder mit anpassbaren mRNA-„Impfstoffen“ behandelt werden, weder in Europa Die National Cattlemen’s Beef Association hat dies ebenfalls dementiert und erklärt, dass „derzeit keine mRNA-Impfstoffe für den Einsatz bei Rindern in den Vereinigten Staaten zugelassen sind.“

Allerdings hat die Cattlemen’s Association bereits bestätigt, dass sie beabsichtigt, mRNA-Impfungen bei Rindern zu verwenden, was sowohl Milch- als auch Rindfleisch betreffen könnte. Die Zeit wird zeigen, ob die öffentliche Empörung diese Pläne aufhalten wird. Die Cattlemen’s Association ist natürlich besorgt über die Internetgerüchte, die besagen, dass diese Methode bereits angewendet wird.

Am 3. April 2023 gab der Kommissar des texanischen Landwirtschaftsministeriums, Sid Miller, eine Erklärung ab, in der er versprach, vor der Einführung der Technologie eine Risikobewertung durchzuführen:

„Seitdem das texanische Landwirtschaftsministerium von der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und mRNA-bezogenen Behandlungen für Nutztiere erfahren hat, arbeiten wir an einer fakten- und wissenschaftsbasierten Bewertung der mit dieser Technologie verbundenen Risiken. Unsere Analyse wird die klinische Forschung, die Struktur der bestehenden texanischen Gesetzgebung und die Auswirkungen der verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und produktionstechnischen Vorschriften, die wir annehmen könnten, auf die öffentliche Ordnung umfassen. Ich möchte sicherstellen, dass die texanische Landwirtschaft sicher, vertrauenswürdig und gesund bleibt und nicht durch gefährliche oder unbewiesene Technologien infiziert wird. Ich persönlich nehme dieses Thema sehr ernst. Keine politischen Spitzenleistungen. Nur ein gut begründeter und gut recherchierter Vorschlag, der auf einem breiten Spektrum von Beiträgen von Interessengruppen, Wissenschaftlern, Landwirten und anderen Experten beruht. Wir bei der TDA befassen uns mit diesem Thema und werden Ihre Bedenken teilen. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden …“

Lobbyist der Cattlemen’s Association stiftet Verwirrung

Here is where the National Cattlemen's Association says no there is no #mRNA in our cows: https://t.co/k7cnEQzxH0. Below are clips (edited for time) from the testimony of the lobbyist from the Missouri Cattlemen's Association before the #Missouri House.

Was in dieser Angelegenheit für erhebliche Verwirrung sorgt, ist eine Aussage des Lobbyisten der National Cattlemen’s Beef Association, Shannon Cooper vor dem Parlament von Missouri. Cooper erklärte den Abgeordneten, er habe seine Herde kürzlich mit „Impfungen, die diese mRNA enthalten“, „doppelt geimpft“. Laut Cooper handelte es sich bei dem verabreichten mRNA-„Impfstoff“ um einen Impfstoff gegen die bovine Atemwegserkrankung.

Ist er verwirrt? Hat er irrtümlich geglaubt, der von ihm verabreichte Impfstoff enthalte mRNA? Oder ist die Aussage der National Cattlemen’s Beef Association falsch, dass es in den USA keine zugelassenen mRNA-Impfstoffe für Rinder gibt? Oder werden experimentelle mRNA-Impfungen ohne Zulassung verwendet? Wer weiß das zu diesem Zeitpunkt?

Was wir wissen, ist, dass mRNA-„Impfstoffe“ gegen die Atemwegserkrankung bei Rindern in der Entwicklung sind. Die Iowa State University begann am 1. Oktober 2021 mit der Erprobung eines mRNA-„Impfstoffs“ gegen das Bovine Respiratory Syncytial Virus. Als Enddatum für das Projekt ist der 30. September 2026 angegeben.

Laut dem Studienantrag sollen Mäuse für den Nachweis des Konzepts verwendet werden. Kühe würden im zweiten Jahr der Studie eingesetzt. Wenn der Zeitplan eingehalten wird, bedeutet dies, dass die Versuche mit Kühen Ende 2023 und/oder 2024 durchgeführt werden.

Ist mRNA-gespritztes Vieh sicher zum Verzehr?

Wenn man bedenkt, dass die Gesundheitsbehörden darauf bestehen, dass die COVID-Impfungen sicher sind, ist es kein Wunder, dass sie auch darauf bestehen, dass der Verzehr von mRNA-behandeltem Fleisch unbedenklich ist. Aber können wir ihnen trauen? Was ist mit den Zellen, die nun durch die fremde mRNA-Anweisung zur Herstellung neuer Proteine missbraucht werden? Sind diese Proteine sicher für den Verzehr? Wie lange bleiben die Nanolipidpartikel im Gewebe erhalten?

Nutztiere wie Schweine werden routinemäßig gegen verschiedene Krankheiten geimpft und viele dieser Impfstoffe müssen zu bestimmten Zeiten verabreicht werden, um sicherzustellen, dass keine Rückstände im Fleisch zurückbleiben. Wann also erhalten die Schweine diese maßgeschneiderten mRNA-Impfungen? Und könnten sich in dem Schweinefleisch, das Sie kaufen, mRNA-Impfstoffreste befinden?

Impfstoffe werden fast immer im Hinterviertel des Tieres verabreicht, und den Entwicklern von mRNA-Impfstoffen zufolge verbleibt die mRNA an der Injektionsstelle. Diese Theorie hat sich längst als falsch erwiesen, da die mRNA in der COVID-Impfung nachweislich im gesamten menschlichen Körper verteilt wird.

Es ist jedoch logisch, dass sich die mRNA an der Injektionsstelle stärker konzentrieren könnte. Bei Nutztieren könnte dies eine schlechte Nachricht sein, da die besten Fleischstücke in der Regel aus dem Hinterviertel stammen.

Daher ist es wichtig zu wissen, ob zum Zeitpunkt der Schlachtung noch mRNA im Tier vorhanden ist. Gegenwärtig haben wir keine Möglichkeit, dies zu wissen. Wir wissen nicht einmal genau, wie lange die mit synthetischen Lipiden umhüllte mRNA im Körper bleibt.

Wir wissen auch nicht, wie lange das Antigen, das von den Zellen des Tieres als Reaktion auf eine maßgeschneiderte mRNA-Spritze produziert wird, im Körper verbleibt, und ob die Aufnahme dieses Antigens Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben könnte.

Stanford-Forscher fanden heraus, dass das als Reaktion auf die COVID-Spritze produzierte Spike-Protein mindestens 60 Tage lang im menschlichen Körper verbleibt und das Spike-Protein ist die Ursache für die meisten Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit der Impfung. Könnte das Gleiche für mRNA-Impfstoffe gelten, die bei Tieren eingesetzt werden? Schweine können im Alter von 6 Wochen bis 10 Monaten getötet werden, so dass nicht viel Zeit bleibt, um die mRNA und/oder das Antigen auszuspülen.

Berühmtes Sprachrohr der Industrie verteidigt mRNA-Spritzen in der Viehzucht

Abgesehen von den vielen offenen Fragen ist die Tatsache, dass die Medien berüchtigte Sprachrohre von Big Pharma zitieren, die uns versichern, dass mRNA-gespritzte Tiere unbedenklich zu essen sind, eine weitere rote Fahne. In diesem Fall besteht Dr. Kevin Folta darauf, dass die mRNA harmlos ist.

Folta, ein Gartenbauprofessor an der Universität von Florida, ist ein langjähriger Befürworter von gentechnisch veränderten Organismen (GVO). Er hat sich auch für die Sicherheit von Glyphosat eingesetzt und wurde 2015 dabei erwischt, wie er über seine finanziellen Verbindungen zu Monsanto log. Jetzt setzt er sich für mRNA-Spritzen in der Viehzucht ein. Wie Cowboy State Daily berichtet:

„Die Gesetzgeber in Arizona, Idaho und Missouri haben Gesetze über die Verwendung von mRNA-Impfstoffen in Lebensmitteln eingebracht. Die Gesetzesvorlage aus Arizona schränkt lediglich die Kennzeichnung solcher Lebensmittel als biologisch ein. Die Gesetzesvorlage aus Idaho ändert das staatliche Recht, um den Verkauf solcher Lebensmittel zu verbieten, wenn nicht auffällig gekennzeichnet wird, dass der Impfstoff in dem Lebensmittel enthalten ist. Der Gesetzentwurf aus Missouri schreibt eine auffällige Kennzeichnung als Gentherapieprodukt vor. Dr. Kevin Folta erklärte gegenüber Cowboy State Daily, die vorgeschlagene Kennzeichnung „Gentherapie“ sei ungenau. Es bedeutet, dass sie keine Ahnung haben, was sie zu regulieren versuchen“, so Folta, denn „es gibt keine Integration in die DNA. Es handelt sich um einen flüchtigen Satz von Anweisungen, wie ein USB-Laufwerk. Es handelt sich um eine flüchtige Anweisung, wie ein USB-Laufwerk, nicht um eine Festplatte“ … Die Boten-RNA ist ein natürlicher Bestandteil der Zellfunktionen im Körper. mRNA ist überall, und man kann ohne mRNA nicht leben“, sagte Folta … Folta sagte, dass die Impfstoffe nicht in die Lebensmittel gelangen können, die die Menschen essen. Die mRNA ist ein extrem instabiles Molekül. Deshalb funktioniert es. Es ist sehr kurzlebig. Wenn also ein Tier geschlachtet wird oder eine Pflanze stirbt, ist die mRNA das erste, was verschwindet‘, sagte Folta.“

Viele von Ihnen werden genau wissen, was an Foltas Argumenten falsch ist, dass mRNA „überall“ und daher harmlos ist, und dass ihre Aktivität nur vorübergehend ist, weil sie so instabil ist. Die mRNA in den Aufnahmen ist synthetisch und zerfällt NICHT so wie normale mRNA.

Er führt die Menschen eindeutig in die Irre, und es ist schwer zu glauben, dass dies nicht beabsichtigt ist, wenn man bedenkt, dass jeder, der auch nur das Geringste über die mRNA-Spritztechnologie weiß, weiß, dass die synthetische mRNA so konzipiert wurde, dass sie einen schnellen Abbau verhindert und durch das Nanolipid zusätzlich stabilisiert wird. Foltas Argumente sind also von vornherein hinfällig.

Abschließende Überlegungen

In Zukunft wird es äußerst wichtig sein, sich darüber zu informieren, was mit unserer Lebensmittelversorgung geschieht. Viele von uns waren überrascht, als sie erfuhren, dass mRNA-Impfungen bei Schweinen bereits seit einigen Jahren eingesetzt werden. Bald könnten auch Rinder diese anpassbaren mRNA-Spritzen erhalten, was sowohl Rindfleisch als auch Milchprodukte betreffen könnte.

Im Moment empfehle ich dringend, Schweinefleischprodukte zu meiden. Abgesehen von der Ungewissheit im Zusammenhang mit diesen ungetesteten mRNA-„Impfstoffen“ enthält Schweinefleisch auch sehr viel Linolsäure, ein schädliches Omega-6-Fett, das chronische Krankheiten fördert. Es bleibt zu hoffen, dass die Viehzüchter die Gefahr erkennen, die diese mRNA-Plattform für ihren Gewinn darstellt, und sie ablehnen. Andernfalls könnte es zu einer ziemlichen Herausforderung werden, Rindfleisch und Milchprodukte zu finden, die nicht „gentherapiert“ wurden.

Will Harris von White Oak Pasture in Bluffton, Georgia, ist ein Viehzüchter, der sich bereits gegen mRNA-„Impfstoffe" für Rinder ausgesprochen hat. In einem Tweet von White Oak Pastures vom 10. April 2023 heißt es:

Will Harris von White Oak Pasture in Bluffton, Georgia, ist ein Viehzüchter, der sich bereits gegen mRNA-„Impfstoffe“ für Rinder ausgesprochen hat. In einem Tweet von White Oak Pastures vom 10. April 2023 heißt es:

„Es ist die Rede davon, dass domestizierte Nutztiere bald mit mRNA geimpft werden sollen. Wir möchten unsere Kunden wissen lassen, dass wir unsere Tiere nicht mit mRNA-Impfstoffen impfen werden. Wir sind der Meinung, dass es eine Zeit und einen Ort für Impfungen gibt, aber sie müssen sparsam eingesetzt werden. Wenn die Tiere in einer Umgebung gehalten werden, in der sie ihre natürlichen Instinkte ausleben können, brauchen sie wahrscheinlich nicht viele (wenn überhaupt) Impfstoffe. Wir hoffen, dass wir auf unserem Hof eines Tages ganz auf Impfstoffe verzichten können – wir sind nahe dran, aber noch nicht so weit. Jeder sollte wissen, dass über 80 % der heute produzierten Antibiotika von domestizierten Nutztieren verbraucht werden … Es wäre nur logisch, dass die Impfstoffhersteller den Markt der Tierhaltung erobern müssten, um von „sehr profitabel“ zu „obszön profitabel“ zu werden. Ich bin mir nicht sicher, ob dies jemals gesetzlich geregelt werden würde, aber ob Gesetz oder nicht, Big Ag ist stark von Big Pharma beeinflusst. Die multinationalen Fleischkonzerne würden sich sicherlich dafür entscheiden, dies in Auftrag zu geben, wenn es eine Möglichkeit für einen gemeinsamen Gewinn gäbe. Abschließend möchte ich Sie darauf hinweisen: Wir glauben nicht an einen pauschalen, einheitlichen Ansatz für unsere Gesundheit oder unser Vieh. Wir werden keine zusätzlichen Impfungen für unseren Viehbestand vornehmen – wir bewegen uns in die andere Richtung und hoffen, dass wir weniger Impfungen verabreichen werden. (Und wir impfen bereits sehr wenig). Wenn dies angenommen wird und es eine „Panik“ um Lebensmittel von Tieren gibt, die nicht gegen MRNA geimpft wurden, werden wir uns dafür entscheiden, der Nachfrage unserer treuen Mitglieder und Mitarbeiter zuerst nachzukommen. Wenn Sie nicht zu dieser Gruppe gehören, können wir nicht garantieren, dass wir ein Produkt für Sie haben werden. Wir wollen sicherlich keine Panik verbreiten – aber wir beabsichtigen, unsere Kunden darüber zu informieren, wie wir in Zeiten steigender Nachfrage vorgehen werden. Wir haben es während der Pandemie vermasselt – das werden wir nicht noch einmal tun.“

