Das größte Problem für mRNA-Skeptiker

Alex Berenson

Und wie man damit umgeht. Denn dieser Kampf wird nicht aufhören.

Am Freitag war ich mit einer Verwandten zum Mittagessen verabredet.

Sie ist eine nette Frau, klug. Wir stehen uns nicht besonders nahe – wir sind nicht in der Nähe des anderen aufgewachsen und leben auch jetzt nicht in der Nähe des anderen -, aber wir sind blutsverwandt und keineswegs unsympathisch.

Und noch etwas: Sie ist Akademikerin. Sie können sich denken, wo sie politisch steht.

Gleich nachdem wir uns hingesetzt hatten, sprachen wir ein wenig über Covid. Sie sagte, sie sei sich meiner Ansichten nur vage bewusst gewesen oder wie umstritten ich geworden sei – überraschend, aber nicht ganz, sie hatte in letzter Zeit genug andere Sorgen. Allerdings hatte sie mich gegoogelt und war auf „The Pandemic’s Wrongest Man (Der falsche Mann der Pandemie)“ gestoßen. Ja, natürlich.

Wir bestellten, aßen, tauschten uns aus, tratschten über die Familie. Das Übliche.

Und dann sagte sie etwas in der Art von „Nun. Ich würde gerne von deiner Reise hören, wie du diese Ansichten entwickelt hast.

Reise. Oh-oh.

Klar, sagte ich.

Eine Frage, die ich ihr stellen würde – glauben Sie generell an die wissenschaftliche Methode?

Ich glaube, sie sagte „wissenschaftliche Methode“, nicht „Wissenschaft“. Aber sie meinte „Wissenschaft“.

Sie meinte: Glaubst du an die Wissenschaft?

–

Es gibt nur eine Antwort auf diese Frage, wenn jemand dumm und/oder unhöflich genug ist, sie laut zu Ihnen, dem mRNA-Skeptiker, zu sagen. Es ist mir egal, wer diese Person ist: ein Verwandter, ein Freund, ein Feind, ein Fernsehinterviewer, ein völlig Fremder.

Ja, auf diese Frage gibt es nur eine Antwort.

Was für eine idiotische Frage, sagte ich.

Sie war verblüfft. Immerhin hatte sie mich gefragt, ob ich ein Idiot sei, aber sie hatte es höflich getan.

Ich halte das nicht für idiotisch, sagte sie.

Natürlich glaube ich an die Wissenschaft, sagte ich. Nicht weit von meinem Wohnort steht ein Kernkraftwerk. Es existiert, weil eine Gruppe brillanter Wissenschaftler die Geheimnisse des Atoms entschlüsselt hat und eine andere Gruppe herausgefunden hat, wie man die Kernspaltung nutzen kann, um Wasser zu erhitzen, Turbinen zu drehen und Strom zu erzeugen. Und den nutze ich jeden Tag.

Ich hätte denselben Punkt noch einfacher ausdrücken können: Wenn ich in ein Flugzeug steige, erwarte ich nicht, dass die Flügel flattern.

Um in der modernen Welt zu leben, muss man wissen, dass es Wissenschaft gibt. Wer einem pränatalen Gentest zustimmt, die Höhepunkte seiner Lieblingsmannschaft auf dem Handy verfolgt und sogar Auto fährt, versteht die tiefgreifende technologische Revolution, die die Menschheit in den letzten drei Jahrhunderten erlebt hat.

–

Diese Leute. Diese klugen liberalen Leute.

Sie glauben wirklich, dass jeder, der die mRNA-Spritzen infrage stellt, ein schwachsinniger sein muss, der keine Ahnung hat, was die wissenschaftliche Methode überhaupt ist.

Die mRNA-Impfungen sind außergewöhnliche Wissenschaft. Sie sind eine unglaubliche Leistung der Biotechnologie. Wir haben herausgefunden, wie wir unsere eigene zelluläre Maschinerie auf die gleiche Art und Weise kapern können, wie es Viren tun. Diese Impfungen bauen auf Generationen brillanter biologischer Forschung auf, die bis zur Entdeckung der Struktur und Funktion der DNA im Jahr 1953 zurückreicht.

Aber diese erstaunliche Geschichte bedeutet nicht, dass die modifizierte mRNA in den Covid-Impfstoffen sicher ist, genauso wenig wie Plutonium sicher ist.

Es bedeutet sogar das Gegenteil. Es bedeutet, dass sie bis zum Beweis des Gegenteils als gefährlich betrachtet werden sollten.

Und die Wissenschaftler, die an der Entwicklung der Impfstoffe beteiligt waren, wussten, dass sie gefährlich sein könnten. So schrieben sie 2016 in einer viel beachteten Veröffentlichung mit dem Titel „mRNA delivery using nanoparticles“:

Derzeit ist kein mRNA-Therapeutikum für den Einsatz beim Menschen zugelassen, und ein vorteilhaftes Sicherheitsprofil bei Patienten muss erst noch nachgewiesen werden. Eine erste klinische Anwendung wird wahrscheinlich kein prophylaktischer Impfstoff sein, da die Toleranz für Nebenwirkungen bei einem Medikament, das gesunden Menschen injiziert wird, sehr gering ist. [Der Nachweis des Sicherheitsprofils bei einer therapeutischen Anwendung, wie der Krebsimmuntherapie, wird von prophylaktischen Anwendungen gefolgt werden.

Mit anderen Worten: mRNAs sollten nicht in großer Zahl bei gesunden Menschen eingesetzt werden, bevor wir nicht jahrelange Erfahrungen mit ihnen bei Krebspatienten gesammelt haben, die eine viel kürzere Lebenserwartung und eine viel höhere Risikotoleranz haben, während sie nach Heilung suchen.

Wenn die Aufsichtsbehörden Arzneimittel zulassen, dann tun sie dies auf der Grundlage, dass diese Arzneimittel sicher und wirksam sind.“ Das erste Wort ist „sicher“. Nicht wirksam, sondern sicher.

Erstens, keinen Schaden anrichten.

–

Doch im Jahr 2020 warfen Pharmaunternehmen, Wissenschaftler, Regulierungsbehörden und die Regierung diese Maxime über Bord.

Sie entschieden, dass die mRNA-Impfstoffe von Covid sicher genug seien, um innerhalb weniger Monate in große klinische Studien aufgenommen zu werden.

Als weniger als fünf Monate später in diesen großen Versuchen keine offensichtlichen und tödlichen Nebenwirkungen auftraten, entschieden sie, dass die Impfstoffe sicher genug seien, um sie mehr als einer Milliarde Menschen zu verabreichen. Sie trafen diese Entscheidung, obwohl die Impfstoffe in den Studien KEIN sauberes kurzfristiges Sicherheitsprofil gezeigt hatten, sondern eher ziemlich schwere, aber im Allgemeinen kurzfristige Nebenwirkungen.

Ich kann nicht genug betonen, wie sehr diese Entscheidungen den normalen Prozess der Arzneimittelforschung und -entwicklung auf den Kopf stellten. Die Regulierungsbehörden sind ein enormes Risiko eingegangen.

Es hat sich nicht ausgezahlt. Zwei Jahre nach Beginn der Massenimpfungen liegt die Gesamtsterblichkeit in fast allen Ländern, in denen die mRNAs eingesetzt wurden, immer noch weit über dem Normalwert, während die Geburtenzahlen stark rückläufig sind.

–

(Asche, Asche, 12,7 Prozent mehr von uns fallen um)

–

Theoretisch ist es auch möglich, mit den Befürwortern der mRNA-Impfung ein vernünftiges Gespräch über diese Fakten zu führen und darüber zu spekulieren, welche anderen Gründe als die Impfung für die derzeitige Todeswelle verantwortlich sein könnten.

Theoretisch.

In der Praxis machen es zwei Faktoren sehr schwierig.

Der erste ist, dass die meisten von ihnen die demografische Realität, die sich derzeit abspielt, nicht kennen. Obwohl fortgeschrittene Länder in der ganzen Welt regelmäßig wöchentliche oder monatliche Sterbeziffern veröffentlichen, haben die Medien den jüngsten Anstieg der Sterblichkeitsrate fast vollständig ignoriert.

Diese Weigerung ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass dieselben Medien in den ersten 18 Monaten der Pandemie wie besessen die Covid-Todesfälle gezählt haben – bis Ende 2021, als klar wurde, dass die Covid-Todesfälle selbst in den westeuropäischen Ländern, in denen fast alle Erwachsenen geimpft und aufgepäppelt worden waren, weiterhin schnell ansteigen.

Ein noch größeres Problem ist jedoch die Haltung, die die Impfbefürworter an den Tag legen.

Als ob diejenigen von uns, die Fragen stellen, mit Samthandschuhen angefasst werden müssen, weil wir einfach nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Verstehen wir denn nicht die Grundlagen der Biologie? Wissen wir nicht, dass diese Medikamente getestet worden sind? Wissen wir nicht, dass es einen Prozess gibt? Verstehen wir nicht, dass manchmal schreckliche Dinge mit Menschen passieren können, nachdem sie die mRNAs rein zufällig erhalten haben?

Aber ja.

Natürlich wissen wir das. Wir verstehen alles, was diese netten Leute, die die Spritze bekommen haben, tun.

Das Problem ist, dass wir mehr verstehen.

So. Wenn Sie mit dieser herablassenden Art der Befragung konfrontiert werden, versuchen Sie nicht, sie zu umgehen. Sprechen Sie sie aus. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fragesteller versteht, dass Sie an die Wissenschaft glauben. (Igitt.)

Wenn er oder sie dann nicht ganz aufgibt, können Sie zumindest versuchen, die besorgniserregenden Daten durchzugehen. Oder schicken Sie sie einfach hierher.

Und wenn er das tut, dann ist das eben so; zumindest haben Sie gezeigt, dass Sie keine Debatte akzeptieren, die mit der Prämisse beginnt, dass Sie zu dumm sind, um zu verstehen, dass Impfstoffe real sind.