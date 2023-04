Wir benutzen das Wort mit Z nicht

Wer viel Langeweile hat, schaut viele Zombiefilme. Im vierten Kellergeschoß des Hauptsitzes unseres Kollektivs hat Kai-Uwe mittlerweile so ziemlich alle Klassiker des Genres vorgeführt.

Ein Highlight ist der Film „Shaun of the Dead.“ Untertitel: Eine romantische Komödie. Mit Zombies.

In diesem Film wird das Klischee auf die Schippe genommen, dass in Zombiefilmen nie jemand von „Zombies“ spricht, um auf die lebenden Leichen mit Appetit auf Gehirn hinzuweisen.

Ja gut, aber was wollen wir damit sagen? Geht es wieder um Russland (von wegen dem „Z“).

Nö.

Es geht um eine in unseren Augen sehr notwendige Antwort auf Hans-Jürgen Geeses neuen Artikel „Trump ist so gut wie tot.“ Wie die meisten Artikel von Geese ist dieser sehr gut geschrieben und zeigt auch insbesondere zwischen den Zeilen tiefe Einsichten von Geese. Aber seine Hauptthese, dass man Trump umbringen wird, weil er ein so krasser Gegner der internationalen Kabale ist, halten wir für ausgemachten Blödsinn.

Und um das aufzuzeigen müssen wir