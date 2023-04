Moderna droht, den Einsatz seiner gefährlichen mRNA-Injektionen auf alle möglichen Krankheiten auszuweiten

Impfstoffe gegen die weltweit tödlichsten Krankheiten, wie Krebs und Herzkrankheiten, werden wahrscheinlich bis 2030 zur Verfügung stehen und könnten Millionen von Menschenleben retten, so der Chefarzt eines der weltweit führenden Pharmaunternehmen.

Die Ankündigung ist ein weiteres Zeichen für das, was viele als „goldenes Zeitalter“ der Impfstoffentwicklung bezeichnen [bitte fallen Sie nicht auf deren sanfte Worte herein], das weitgehend der Verwendung der mRNA-Technologie zur Herstellung von Covid-19-Impfstoffen durch die Pandemiebehörde zugeschrieben wird [die eine Katastrophe waren].

„Ich denke, was wir in den vergangenen Monaten gelernt haben, ist, dass, wenn Sie jemals dachten, dass mRNA nur für Infektionskrankheiten oder für Covid ist, die Beweise jetzt sind, dass das absolut nicht der Fall ist,“ sagte der Moderna Chief Medical Officer Paul Burton, MD, PhD, dem The Guardian. „Wir sind in den Bereichen Krebs, Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunkrankheiten und seltene Krankheiten tätig. Wir haben Studien in all diesen Bereichen, und sie haben alle ein enormes Potenzial gezeigt.“ [Sind diese Studien ebenso skrupellos und voreingenommen wie die Studien, die durchgeführt wurden, um die „Sicherheit und Wirksamkeit“ von Covid-„Impfstoffen“ zu belegen? Oder werden sie vielleicht, um Komplikationen zu vermeiden, weil ihnen zu viele unangenehme Fragen gestellt werden, alle vorklinischen Studien überspringen und die Bevölkerung von Anfang an einfach als Laborratten benutzen?]

Der Moderna-Manager gab diese Erklärungen im Vorfeld der jährlichen Aktualisierung seiner Impfstoff-Pipeline-Projekte in der vergangenen Woche ab, die das Unternehmen als „Vaccines Day“ bezeichnet. [Sie wollen eine Religion daraus machen.]

Insgesamt erwartet Moderna „sechs große Impfstoffprodukteinführungen in den nächsten Jahren“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung und fügte hinzu, dass es davon ausgeht, dass allein der Covid-19-Booster-Markt einen Wert von 15 Milliarden Dollar hat. [Sie wollen, dass Sie krank werden. Big Pharma macht kein Geld mit gesunden Menschen. Lassen Sie sich nichts spritzen, bevor Sie sich nicht selbst über die negativen Auswirkungen informiert haben. Folgen Sie dem Beispiel derjenigen, die ihre eigenen Nachforschungen über Covid-Injektionen angestellt haben, denn sie haben sich eine Menge Herzschmerz erspart.]

Lesen Sie den vollständigen Artikel, der von Medscape veröffentlicht wurde, HIER. Von Google übersetzt hier.