Waffenentfaltung des Westens von Europa bis in den Indopazifik

von Manlio Dinucci

Am 22. April beginnt die multinationale Militärübung Defender 23, angeführt von der US Army Europe, das US-Heer in Europa. Die Übung wird über zwei Monate in zehn europäischen Ländern stattfinden. 9000 US-Soldaten und 17000 von 26 US-Verbündeten nehmen teil, wobei Italien im Vordergrund steht. Sie werden 7000 von den Vereinigten Staaten nach Europa verschifften Ausrüstungsgegenstände (Waffen und militärisches Material) verwenden, sowie 13000 militärische Ausrüstungsgegenstände aus Lagern dem US-Heer in Europa. Ende Juni wird in Europa ein großes Luftkriegsmanöver mit Jagdbombern der USA und der Verbündeten mit doppelten konventionellen und nuklearen Fähigkeiten stattfinden. Während Europa durch die USA in ein Kriegstrainingslager gegen Russland verwandelt wird, potenzieren Russlands strategische Raketentruppen ihre eigene Kampffähigkeit mit dem Starttest einer neuen Interkontinentalrakete, die mit einer größeren Anzahl von Atomsprengköpfen bewaffnet werden kann.

Gleichzeitig verstärken die USA die Stationierung von Streitkräften im Indopazifik, einer Region, die sich für das Pentagon geografisch bis zur Westküste Indiens erstreckt. Das zentrale Ziel dieser Eskalation ist China, das von Washington wegen seiner politischen und wirtschaftlichen Initiativen, heute insbesondere im Nahen Osten, zunehmend gefürchtet wird. Die Schlagzeile der Washington Post spricht Bände: „Chinas neue Weltordnung nimmt jetzt Gestalt an.“ Trotz des Versuchs der USA, China zu isolieren, sind französische und deutsche Auftragnehmer dabei, große Verträge mit China abzuschließen.