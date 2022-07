Dr Mike Yeadon: Eine weitere Lüge, der wir ausgesetzt sind

Ich bin mir bewusst, dass dieser zweiseitige Hintergrundbericht und experimentelle Vorschlag darauf abzielt, zu zeigen, ob Viren existieren oder nicht, wobei der Schwerpunkt auf SARS-CoV-2 liegt. Ich habe diesen Vorschlag unterschrieben, weil ich nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen bin, dass es sich um eine weitere der Lügen handelt, denen wir ausgesetzt sind. Wissenschaftler, selbst solche, die in der kommerziellen Arzneimittelforschung tätig sind, haben die Existenz von Viren als Tatsache hingenommen, ohne jemals die Originalarbeiten zu lesen.

Wenn Sie die erste derartige Arbeit lesen, bekommen Sie vielleicht ein flaues Gefühl im Magen (so wie ich), wenn Sie erkennen, dass das, was dort beschrieben wird, nicht der „wissenschaftlichen Methode“ entspricht.

Eine der Tatsachen, an die ich mich erinnere und die mir Anfang 2020 ernsthafte Probleme bereitete (obwohl ich gestehen muss, dass ich sie einfach vergessen habe, weil ich natürlich davon ausging, dass das Problem bei mir lag), war, dass niemand das angebliche Virus dazu bringen konnte, in den Zellen der menschlichen Lunge zu wachsen.

Wenn es einen übertragbaren Erreger gibt, der durch Freisetzung in der ausgeatmeten Luft, in Tröpfchen usw. verbreitet wird und unter anderem Atemwegserkrankungen verursacht, dann MUSS er diese Auskleidungszellen ungehindert infizieren.

Diese Zellen werden als „normale menschliche Bronchialepithelzellen“ (HNBE) bezeichnet, und obwohl es nicht einfach ist, ist es mit etwas Übung möglich, sie auf eine sehr standardisierte Weise zu kultivieren. Als ich viele Jahre lang in der Forschung und Entwicklung in den Bereichen Lunge, Atemwege und Allergie tätig war, haben wir NHBE routinemäßig als Testsysteme eingesetzt, um beispielsweise die Wirkung experimenteller Medikamente und anderer Stimuli auf die Zellen der Atemwegsauskleidung zu untersuchen.

Wie es möglich sein kann, dass NHBE die Replikation eines angeblichen Atemwegsvirus nicht ohne weiteres unterstützen, ist in meinen Augen äußerst problematisch.

Ich betrachte dies nicht als eine religiöse Angelegenheit. Es ist mir völlig egal, ob es Viren als Klasse gibt oder nicht. Das ist nicht das Problem.

Das Problem ist, dass im Grunde die ganze Welt eine Geisel der testbaren, aber ungetesteten Annahme ist, dass SARS-CoV-2 ein gutgläubiger Infektionserreger der menschlichen Atemwege ist.

Aber wenn man uns sagt, dass dieses angebliche Virus in NHBE einfach nicht wächst, ist das doch in Ordnung, oder?

Viele Zelltypen, die in Labors verwendet werden, sind transformierte/immortalisierte Zelllinien. Sie haben oft keine Ähnlichkeit mit der Art des Gewebes, aus dem sie stammen. Oft werden sie so verändert, dass sie der natürlichen Situation nicht mehr entsprechen.

NHBE sind jedoch PRIMÄRZELLEN, die häufig lebenden Menschen entnommen und in Zellkulturen unter Verwendung von Luft/Flüssigkeits-Grenzflächenapparaten schnell gezüchtet werden. Da ihre apikale Oberfläche der Luft zugewandt ist und ihre basolaterale Seite unter Wasser liegt, behalten sie eine Morphologie und ein Verhalten bei, das, soweit wir es beurteilen können, mit der Situation in Ihren eigenen Atemwegen identisch ist.

Sie reagieren gut auf verschiedene therapeutische Medikamente wie Kortikosteroide, auf entzündungsfördernde Reize wie Allergene, bakterielle Toxine, Zigarettenrauch und -kondensat, Ozon usw. und gelten als gutes Modell für menschliche Atemwegszellen.

Wenn es also stimmt, dass Wissenschaftler keine SARS-CoV-2-Infektionen bei NHBE feststellen können, dann ist allein diese Beobachtung äußerst problematisch.

Falls Sie mit dieser Kontroverse noch nicht vertraut sind, lesen Sie sich bitte die Erklärung und den Forschungsvorschlag durch.

Vielen Dank!

Mike