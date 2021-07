Dr. Mike Yeadon fasst zusammen und bringt es auf den Punkt: „Das sind keine Ausrutscher“

Ein aktueller Beitrag von Mike Yeadon aus seinem Telegram-Kanal.

Reproduziert mit Erlaubnis.

An alle in dieser Liste,

Es ist für mich ganz klar, dass, was auch immer die Wahrheit über die Ursprünge des Virus ist oder ob er tatsächlich in der genauen Form existiert, die uns erzählt wird, bestimmte Dinge passiert sind & weiterhin passieren.

Zeitlich sehr eng beieinander liegend haben zahlreiche Länder gleichzeitig ihre Pandemie-Vorsorgepläne verworfen und stattdessen das angenommen, was ich als die „Acht Covid19-Lügen“ bezeichnet habe.

Hier ist ein detailliertes Beispiel in einem Interview, das ich vor einigen Wochen an denHighwire gegeben habe:

Was fast jede Regierung ihren Bürgern erzählte, war eine absurde Reihe von Aussagen, von denen die meisten leicht durch Verweis auf veröffentlichte Literatur & oft einfach durch Nachdenken widerlegt werden konnten.

Diese Aussagen waren & bleiben unwahr, jede einzelne von ihnen. Wenn Politiker technische Aussagen machen, kann man nicht erwarten, dass sie wissen, ob es richtig ist oder nicht. Aber wenn man sich auf das Beraterteam beruft, das die Politik leitet, wie es in der Regel der Fall ist, kann man unwahre Aussagen von Personen mit gutem Wissens- & Erfahrungsstand nicht besser beschreiben als Lügen. Das sind keine ‚Ausrutscher‘, ‚gut gemeinte Fehler‘, die Aufgrund der Vorsicht geirrt haben oder ähnliches. Sie sind absichtlich irreführend.

In allen Ländern, von denen ich Informationen habe, wurden die Mitteilungen unter Anleitung von Leuten gemacht, deren Beruf psychologische Manipulatoren sind, manchmal ‚PsyOps‘ genannt, und die Angst über alles andere stellten.

Wenn man diese Aussagen untersucht, hat man alle Beweise, die man braucht, um einer aufgeschlossenen Person zu zeigen, dass wir in der Tat alle mit einer stark manipulierten Situation konfrontiert sind.

Während ich anerkenne, dass es einen ständigen Fluss von wichtigen neuen Informationen gibt, wie z.B. die zeitliche Einordnung von Patenten, Menschen, die anscheinend nach einer Impfung magnetisiert werden, das Konzept des „Shedding“, Graphenoxid in den Impfstoffen usw. Bin ich mehr als glücklich, von der Sorgfalt anderer zu profitieren die bei all diesen aufkommenden Themen die Zeit zu investieren, die ich selbst nicht habe.

Ich bin nicht davon überzeugt, dass viele der üblichen Institutionen funktionsfähig sind, und deshalb versuche ich nicht, sie zu beeinflussen (in Großbritannien zum Beispiel das Parlament).

Es mag sein, dass ich damit falsch liege, aber ich richte mich nur noch an die breite Öffentlichkeit. Ich habe und werde weiterhin Interviews zum Thema der „Acht covid19-Lügen“ geben.

Ich habe es auf die Liste gesetzt, dass es zwar interessant ist, aber nicht notwendig für den Zweck des Versuchs, die Öffentlichkeit aufzuwecken, um zu wissen & ihnen etwas mehr zu erzählen, was zweifelsfrei beweist, dass es um massiven Betrug & Täuschung geht.

Es gibt keine mögliche wohlwollende Interpretation der Tatsache, dass wir alle belogen werden, und das seit schon 15-18 Monaten. Überhaupt keine. Alles, was erreicht wurde, ist die Zerstörung der Volkswirtschaften vieler G20-Länder, die Zerstörung der Zivilgesellschaften, erhebliche, vermeidbare Verluste an Leben (oft durch Entzug der Gesundheitsversorgung) und ein durchdringendes Gefühl der Angst, überall.

Darüber hinaus wurden eine große und weiterhin wachsende Bevölkerungsgruppen mit neuen technologischen, experimentellen genbasierten Impfstoffen injiziert, die kurz darauf mit einer um 1-2 Größenordnungen höheren Sterberate führte als jede andere frühere prophylaktische Impfstoff für die öffentliche Gesundheit. Überall drängen sie die Menschen, die von dieser Intervention nicht profitieren, aber durchaus geschädigt oder sogar getötet werden können, mit entsprechenden Impf-Einwänden.

Wir hören von der bevorstehenden Einführung von „Impfpässen“, die die öffentliche Sicherheit nicht erhöhen, aber dem Staat eine totalitäre Tyrannei über sie gewähren.

Es gibt keine andere Interpretation, die zu allen wichtigen Fakten passt, als dass das Ziel die Kontrolle durch eine weltweit erste digitale Identitätsdatenbank ist.

Was mit dieser Macht geschehen wird, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Meine Ansichten oder besser gesagt meine Schlussfolgerungen sind bekannt und ich bleibe dabei.

Da es aus immunologischer Sicht keine Notwendigkeit oder Rechtfertigung für dritte und weitere Impfstoffe (Auffrischungsimpfungen, Zusatzimpfungen, Varianten) gibt, sollte die Tatsache, dass sie demnächst massenhaft an Menschen verabreicht werden sollen, die Alarmglocken laut läuten lassen.

Die Biotechnologie hat eine ungeheure Macht, aber sie kann sehr leicht missbraucht werden. Ich bin der Ansicht, dass die Impfstoffe der 3. und nachfolgenden Generation dazu verwendet werden können, die Entvölkerung einzuleiten. Ich glaube nicht, dass die Impfstoffe der ersten Generation absichtlich so gemacht wurden, dass sie gefährlich sind, also sind sie überhaupt kein Hinweis darauf, was als nächstes kommen könnte.

Unterm Strich ist meinen Absichten am besten gedient, wenn ich weiterhin so viele Interviews wie möglich gebe, allein oder in Gruppen, und zwar bei denen mit dem größten Publikum.

Diese Anmerkung soll in keiner Weise kritisch sein. Es ist einfach großartig, dass die Leute vortreten. Aber ich glaube, dass es in diesem Weltkrieg keine Alliierten gibt. Niemand wird kommen, um uns zu retten. Die Zeit läuft weiter.

Ich wünsche uns allen ein Höchstmaß an Überzeugungskraft bei dem Versuch, die noch unentschlossenen zu überzeugen. Viele sind es nicht.

Mit aufrichtigen Grüßen,

Mike