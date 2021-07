mRNA-Impfstoff Erfinder versetzt das Internet in Aufruhr: „Der Anstieg Covid-Welle in den am meist geimpften Ländern macht mir Sorgen“!

Dr. Robert Malone, ein Pionier auf dem Gebiet der mRNA-Impfstoffe, teilte am Freitag einen viralen Twitter-Thread, der einen beunruhigenden Trend aufzeigt; ….die am meisten geimpften Länder der Welt erleben einen Anstieg der COVID-19-Fälle, während die am wenigsten geimpften Länder dies nicht tun.

this is worrying me quite a bit.https://t.co/c3uwlLAeCr — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) July 17, 2021

…und das ist es, was Malone beunruhigt:

Etwas wirklich Seltsames geht vor sich: In Europa sehen wir an vielen Orten, an denen der größte Teil der Bevölkerung bereits geimpft wurde, einen Anstieg. Zugleich scheinen die 15 am wenigsten geimpften Länder kein Problem zu haben. Irgendwann wird das Leugnen dieses Problems schmerzhaft werden.

Gibraltar: Impfquote 100%

Aktuelle 7-T-Inzidenz: 190



Tendenz stark steigend

(70% Zunahme zur Vorwoche) https://t.co/aWhe7eWtdA pic.twitter.com/2HItier4hl — Zacki (@FrankfurtZack) July 15, 2021

Zypern hat derzeit die meisten Covid-Fälle pro Kopf auf der Erde, doch bevor die jüngste Welle begann, hatten sie bereits die Mehrheit ihrer erwachsenen Bevölkerung geimpft:

Malta: höchste Impfrate in der westlichen Welt. Außerdem derzeit einer der steilsten Anstiege der Fälle, die Sie je gesehen haben dürften.

Das Besondere am kleinen Königreich Bhutan ist, dass es 64% ihrer Bevölkerung geimpft hat und innerhalb einer Woche, beginnend am 27.3. Nur wenige Tage nach Beginn der Einführung stiegen die Fälle an.

Es scheint, als hätten wir hier eine ziemlich solide Korrelation.

Mehr Details siehe in der Quelle.