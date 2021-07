Welt im Chaos

Da Unruhen das Land verwüstet haben, ist in Südafrika die Währung stark gefallen. Sie plünderten das Einkaufszentrum, ausgenommen den Buchladen.

Der ehemalige südafrikanische Präsident Jacob Zuma stellte sich, um eine 15-monatige Haftstrafe wegen Missachtung des Gerichts anzutreten. Dies hat das Land ins Trudeln gebracht. Missachtung des Gerichts ist ein Missbrauch der richterlichen Macht, denn sie behaupten, sie können jeden aus jedem beliebigen Grund einsperren.

In Griechenland protestieren Tausende von Menschen gegen die Diskriminierung von Menschen, die nicht geimpft sind, und gegen die Zwangsimpfungen und andere Maßnahmen, die die griechische Regierung zur Bekämpfung der Pandemie in Athen verhängt hat. Es gibt weitaus schlimmere Viren, dennoch haben die Regierungen die Wirtschaft zerstört und solche totalitären Maßnahmen ergriffen. Das allein hat schon Skepsis hervorgerufen, was wirklich vor sich geht, obwohl die Todesrate minimal ist.

In Großbritannien machen Geimpfte Menschen jetzt fast 47 % aller neuen Covid-Fälle aus.

© Provided by Daily Mail MailOnline logo

In Australien stürmte der Mob die Regierung wie in alten römischen Zeiten, was zu einem Chaos auf den Straßen von Melbourne führte und das nur wenige Stunden bevor die Stadt in die fünfte Abriegelung ging. Die Demonstranten sind durch das CBD marschiert und sagen, wenn sie nicht handeln, wird er wieder davonkommen. Was ich höre, ist, dass viele anfangen zu sagen, dass sie lieber in Freiheit sterben würden, als auf unbestimmte Zeit im Gefängnis zu leben. Das ist unser Problem. Die Regierungen werden NIEMALS einen Fehler zugeben, und dadurch, dass sie so sehr mit den Impfstoffen beschäftigt sind, haben wir niemanden, der eine unabhängige Überprüfung von irgendetwas anbieten kann.

Inzwischen will die Biden-Administration alle Kritiker zum Schweigen bringen und hat den Druck auf Big Tech erhöht, um Menschen, die mit der Verwaltung nicht einverstanden sind aus den Plattformen zu verbannen.

Das größte Problem hier ist, dass Biden erklärt hat, das er UNTER KEINEM UMSTAND jemals Fauci feuern wird. Das bedeutet implizit, dass er sich weigert, etwas über seine Forschung oder die Verbindung mit Wuhan zu untersuchen. Das bedeutet, dass die Biden-Administration NIEMALS die Wahrheit über COVID oder irgendetwas anderes preisgeben wird. Die USA werden nicht zugeben, dass der Ursprung von COVID mit Fauci verbunden sein könnte – er ist vor jeder Untersuchung geschützt.