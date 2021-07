Das WEF verrät uns eine weitere zukünftige Überwachungsform. Sensoren im Körper

Der niederländische Abgeordnete Gideon van Meijeren (FVD) verweist in den sozialen Medien auf einen Artikel auf der Website des Weltwirtschaftsforums, der einige beunruhigende Passagen enthält. Der Artikel handelt von der Notwendigkeit, Sensoren im menschlichen Körper zu platzieren, um Covid zu bekämpfen.

Zorgwekkend betoog op de website van Klaus Schwab, over de noodzaak om sensoren in (!) het menselijk lichaam te plaatsen, ter bestrijding van corona.



Zorgwekkend betoog op de website van Klaus Schwab, over de noodzaak om sensoren in (!) het menselijk lichaam te plaatsen, ter bestrijding van corona.

Wordt dit straks ook verplicht onder het mom van 'noodzakelijk ter bescherming van de volksgezondheid'? — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) July 16, 2021

Der Autor des Artikels (der hier zu finden ist) stellt fest, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA 2017 die Verwendung von „digitalen Pillen“ in den Vereinigten Staaten zugelassen hat. Diese digitalen Pillen enthalten winzige Sensoren, die – nachdem Sie sie geschluckt haben – in Ihrem Magen aktiviert werden und von dort aus Daten an Ihr Smartphone oder andere Geräte übertragen.

Die Daten sollen uns helfen zu verstehen, wie unter anderem das menschliche Verhalten und der Lebensstil unsere Gesundheit beeinflussen. Dies könnte im Kampf gegen die Coronapandemie entscheidend sein, sagt der Autor. „Die Verfolgung der Symptome kann uns helfen, die Ausbreitung der Infektion zu stoppen und neue Fälle schnell zu erkennen.“

Van Meijeren fragt sich: „Wird dies auch bald unter dem Deckmantel der Notwendigkeit zum Schutz der öffentlichen Gesundheit verpflichtend werden?“

Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, ist ein starker Befürworter der Implantation von Technologie in den Menschen. Er sagte 2016 in einem Interview, dass tragbare Technologie, sogenannte Wearables, innerhalb der nächsten 10 Jahre Realität sein wird. Er schlug vor, dass die Technologie dann auch in unser Gehirn oder unter unsere Haut implantiert wird.