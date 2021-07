Die 2020 US-Präsidentschaftswahl wurde gestohlen und hier ist der Beweis

Die Wahlprüfung in Fulton County, Georgia, wurde manipuliert. Trumps Sprecherin Liz Harrington stellte ein Video ins Internet, das zeigt, dass die Stimmen doppelt gezählt wurden. Auch viele Wahlzettel wurden zugunsten Bidens verändert.

We caught them on camera rescanning ballots multiple times through the same machines



Now there's proof on the other side, from the ballot images themselvespic.twitter.com/krVgAJSwOr — Liz Harrington (@realLizUSA) July 13, 2021

Tucker Carlson widmete den bahnbrechenden Enthüllungen in seiner Sendung am Mittwoch große Aufmerksamkeit. Er sprach von einem „kriminellem Betrug“.

Tucker with the shot heard around the world:

Yes, there was meaningful voter fraud in Georgia.

Here is the hard, verified evidence: pic.twitter.com/VP167NmKAf — Benny (@bennyjohnson) July 15, 2021

Der ehemalige Polizeichef von New York City, Bernard Kerik, teilte das Filmmaterial ebenfalls und schrieb: „Meine Damen und Herren und die Mainstream-Medien, das ist, was wir Beweise nennen!“ Er fügte hinzu, dass Präsident Trump seines Sieges beraubt worden sei.

Ladies and gentlemen, and to the main stream media, this is called evidence! Evidence that @BrianKempGA and @GaSecofState ignored as they certified the 2020 election taking the win away from President Donald Trump https://t.co/OqJ8glzFlG — Bernard B. Kerik (@BernardKerik) July 13, 2021

Das Filmmaterial zeigt, dass bei der Nachzählung in Fulton County viele zusätzliche Stimmen gezählt wurden. Laut Harrington gingen die meisten davon an Biden und weit weniger an Präsident Trump.

"The tally sheets show every single vote going to Biden"



Falsified tally sheets showed 850-0



Actual: 554-140



They stole 140 votes from Trump in just 7 batches in the Fulton hand recount



At the time tally sheets for 100,000 ballots were MISSING



How many more did they steal? pic.twitter.com/zqbzHvOK3W — Liz Harrington (@realLizUSA) July 16, 2021

Es dauerte nicht lange, bis Präsident Trump auf die Enthüllungen reagierte. „Die Nachrichten aus Georgien sind wirklich unglaublich. Die manuelle Nachzählung in Fulton County war ein großer Schwindel! Sie haben zusätzliche Stimmen hinzugefügt und wurden erwischt.“

Statement from Donald J. Trump, 45th President of the United States.



“The news coming out of Georgia is beyond incredible…They stuffed the ballot box—and got caught.” pic.twitter.com/0xziVtmW9y — Election Wizard (@ElectionWiz) July 14, 2021

Trump fragte, ob Georgia Generalstaatsanwalt Chris Carr nun endlich Maßnahmen ergreifen wird und wie Gouverneur Brian Kemp dies geschehen lassen konnte. „Das ist Korruption auf höchstem Niveau“, sagte er. „Unser Land steht auf dem Spiel!“