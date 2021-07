Bidens neue Russland-Sanktionen kehren den „Genfer Geist“ um

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Während es viel Optimismus gab, der den Biden-Putin-Gipfel in Genf als großen Sprung in Richtung einer Neudefinition der Beziehungen zwischen den USA und Russland in einer Zeit, in der sich die USA vor allem mit China als führendem Konkurrenten beschäftigen, umgab, haben die Entwicklungen nach dem Gipfel deutlich gezeigt, dass die Rivalität zwischen den USA und Russland zu tief ist, um einfach überwunden zu werden, nur weil die USA ein anderes Land im Fokus haben. Am Sonntag, zwei Tage nach dem Gipfel, sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan in einem Interview mit CNN, dass die USA bereits eine neue Welle von Sanktionen vorbereiteten, die gegen Russland wegen des russischen Fehlverhaltens gegen Navalny verhängt werden sollten, und dass Washington „weiterhin alle 90 Tage Sanktionen gegen russische Einrichtungen verhängen wird, die am Bau von Nord Stream – 2 beteiligt sind.“ Washingtons schneller Wechsel zu seiner bekannten Strategie der Sanktionen zeigt, dass Joe Biden & Co. im Wesentlichen daran gescheitert sind, Wladimir Putin gegen China ins Boot zu holen. Ihre Hoffnungen, dass sie auf einigen „zugrundeliegenden“ sino-russischen Spannungen aufbauen und Russland von China entwöhnen können, haben sich wieder einmal als unrealistische Einschätzung der Stärke der russisch-chinesischen Beziehungen erwiesen – die in erster Linie gegen die US-Ambitionen zur Errichtung einer einseitigen Vorherrschaft bestehen.

Während der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, die Sanktionen als etwas bezeichnete, das nicht innerhalb weniger Tage nach dem Gipfel zu erwarten war, bleibt festzuhalten, dass ein erneuter Versuch Washingtons, die westliche Allianz sowohl gegenüber China als auch gegenüber Russland neu zu konfigurieren, bereits in vollem Gange ist.

Im Anschluss an Bidens Europareise startete sein Außenminister Antony Blinken seine Tour durch Europa, um das zu erreichen, was ein US-Diplomat Berichten zufolge als Versuch bezeichnete, in die Lage zu kommen, den Autoritarismus“ in der Welt zu kontrollieren. Nun ist es allgemein bekannt, dass sich ein Verweis auf „Autoritarismus“ im Beltway üblicherweise auf China und Russland bezieht, zwei der mächtigsten Konkurrenten der USA, die darauf abzielen, die einseitige Hegemonie der USA in der Welt zunichte zu machen und ein ausgewogeneres multipolares System mit gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle, einschließlich Europa, zu schaffen.

Worauf Blinken aufbauen wird, ist die erneuerte Entschlossenheit der NATO, der „russischen Bedrohung“ zu begegnen. Nach dem jüngsten Treffen zwischen der NATO und Biden in Brüssel gelobte die Allianz nicht nur erstmals, China entgegenzutreten, sondern nahm auch Russland wegen seiner sogenannten „Desinformationskampagnen“ ins Visier, die Europa „schwer geschadet“ haben sollen. „Wir verbessern unser Situationsbewusstsein und erweitern die uns zur Verfügung stehenden Instrumente, um hybriden Bedrohungen, einschließlich Desinformationskampagnen, zu begegnen, indem wir umfassende Präventiv- und Reaktionsmöglichkeiten entwickeln“, heißt es im Abschlusskommuniqué des NATO-Biden-Gipfels.

Es ist offensichtlich, dass die Biden-Administration einen Krieg gegen China und Russland als einen umfassenderen „Kampf“ um die Vorherrschaft des „westlichen demokratischen“ Systems gegen den „östlichen Autoritarismus“ formuliert, ein Kampf, der auch wirtschaftliche Unternehmungen ausreichend einschließt.

Die Tatsache, dass die USA weiterhin Sanktionen gegen russische Unternehmen verhängen, die in das Nord Stream – 2 Projekt involviert sind, bedeutet zum Beispiel, dass die Biden-Administration weiterhin Schritte gegen ein Projekt unternimmt, das ihrer Meinung nach die Energiesicherheit Europas untergraben kann und wird, was wiederum angeblich die Abhängigkeit Europas von Russland erhöhen könnte, mit möglichen Folgen für die westlichen Demokratien. Während die Tatsache, dass die USA Europa so oft Steine in den Weg legen und die europäische Souveränität direkt untergraben, niemanden im Beltway, einschließlich der US-Medien, zu stören scheint, bleibt es dabei, dass die meisten US-Aktionen gegenüber Russland, China und Europa darauf abzielen, Washington als Hegemon zu erhalten, zumindest innerhalb der westlichen Welt.

Mit dem Ziel, den Westen unter der Führung der USA zu vereinen, malen die aufeinander folgenden US-Administrationen Russland und China weiterhin als „autoritäre“ Regime, die durch „farbige Revolutionen“ gestürzt werden müssen. In diesem Sinne zeigt die Besessenheit der Biden-Administration von Nawalny, wie die USA darauf abzielen, streng innenpolitische Angelegenheiten ihrer Zielländer zu nutzen, um angeblich notwendige Bedingungen für einen „Regimewechsel“ durch innenpolitische Umwälzungen zu schaffen. Wie Biden vor und nach dem Gipfel anmerkte: „Ich habe ihm [Putin] klar gemacht, dass ich glaube, dass die Folgen [Nawalnys Tod in einem Gefängnis] für Russland verheerend wären.“

All dies manifestiert Bidens Ansatz, eine einheitliche westliche Front gegen Russland (wie auch China) zu schaffen, eine Idee, die er in seiner allerersten Rede im Außenministerium, die er im Februar 2021 hielt, schnell in die Runde warf. Sogar laut Jeremy Shapiro, dem Forschungsdirektor des European Council on Foreign Relations, signalisiert Bidens Politik „eine unglaublich harsche Herangehensweise an Russland, wirft es mit China in einen Topf und definiert einen neuen globalen Kalten Krieg gegen den Autoritarismus“, eine Politik, die für das eigene Überleben der USA im 21.Jahrundert.

Wenn man in diesem Zusammenhang sieht, wie die Biden-Administration ihre Bemühungen erneuert hat, einen Keil zwischen den Westen und Russland (und China) als zwei sich gegenseitig ausschließende Systeme zu treiben, die keine Geschäfte miteinander machen können, wird deutlich, dass die Euphorie um die Idee einer grundlegenden „Neuordnung“ der Beziehungen zwischen den USA und Russland vorbei ist. In den nächsten Jahren, wenn die Konkurrenz zwischen Russland und den USA (und China und den USA) zunehmen wird, wird der US-Diskurs gegenüber seinen Rivalen viel konfrontativer und interventionistischer werden. Gleichzeitig werden die USA Europa weiterhin das Mantra der „Bedrohung durch China“ und der „Bedrohung durch Russland“ verkaufen, um die strategische Autonomie Europas innerhalb und außerhalb des NATO-Bündnisses zu minimieren.