US-Daten erreichen neuen Hochstand von fast 11’000 Todesfälle, die nach der Covid-Impfung verstorben sind und US-Behörde gibt neue Warnung zum J&J-Impfstoff heraus

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 9. Juli 2021, die am Freitag von der CDC veröffentlicht wurden, zeigten insgesamt 463’457 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen, darunter 10’991 Todesfälle und 48’385 schwere Verletzungen.

Die heute von der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten umfassten 463’457 Berichte über Verletzungen und Todesfälle, quer durch alle Altersgruppen, nach COVID-Impfungen – ein Anstieg von mehr als 25’000 im Vergleich zur Vorwoche.

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die beim Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) eingereicht wurden, dem wichtigsten von der Regierung finanzierten System zur Meldung von unerwünschten Impfreaktionen in den USA.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Die heute veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 9. Juli 2021 insgesamt 463’457 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 10’991 Todesfälle – ein Anstieg von 1943 gegenüber der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum wurden 48’385 schwere Verletzungen gemeldet – ein Anstieg um 7370 im Vergleich zur Vorwoche.

In den USA wurden bis zum 9. Juli 333 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht. Dies beinhaltet: 135 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 184 Millionen Dosen von Pfizer und 13 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den 10’991 Todesfällen, die bis zum 9. Juli gemeldet wurden, traten 22% innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 15% innerhalb von 24 Stunden und 37% traten bei Personen auf, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung erkrankten.

Die Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

14.003 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 866 als schwerwiegend eingestufte und 14 gemeldete Todesfälle. Zwei der neun Todesfälle waren Selbstmorde.

Der jüngste gemeldete Todesfall umfasst einen 13-jährigen Jungen (VAERS I.D. 1431289) mit einer Vorgeschichte von COVID, der einen Herzstillstand erlitt und 17 Tage nach der Impfung mit Pfizer starb.

Weitere Berichte umfassen zwei 13-jährige Jungen (VAERS I.D. 1406840 und 1429457), die zwei Tage nach einer Impfung mit Pfizer starben, drei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918, 1382906 und 1242573), drei 16-Jährige (VAERS I.D. 1420630, 1225942 und 1386841) und drei 17-Jährige (VAERS I.D. 1199455, 1388042 und 1420762).

2.040 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen mit 99 % der Fälle. Auf den Impfstoff von Pfizer, 1,1 % auf Moderna und 0,2 % (oder vier Fälle) auf J&J zurückgeführt werden.

377 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzmuskelentzündung), von denen 373 auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

65 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, von denen 64 auf Pfizer und 1 auf Moderna zurückgeführt werden.

Die gesamten VAERS-Daten dieser Woche, vom 14. Dezember 2020 bis zum 9. Juli 2021, für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

23 % der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

50% der Verstorbenen waren männlich, 45% waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 75 Jahren.

Bis zum 9. Juli meldeten 2857 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1072 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 5049 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 63% auf Impfungen von Pfizer zurückgeführt, 35% auf den Moderna Impfstoff und 5% auf J&J.

445 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 51% der Fälle auf Pfizer, 37% auf Moderna und 17% auf J&J zurückgeführt wurden.

127’421 Berichte über Anaphylaxie, wobei 48 % der Fälle dem Impfstoff von Pfizer, 45 % Moderna und 7 % J&J zugeschrieben wurden.

9471 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 4998 Berichte Pfizer, 2845 Berichte Moderna und 1582 Berichte J&J zugeschrieben.

1991 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 1336 Fälle Pfizer, 599 Fälle Moderna und 52 Fälle dem Impfstoff COVID von J&J zugeschrieben wurden.

Experten warnen vor „enormem Risiko“, da Moderna COVID-Impfstoffstudien für schwangere Frauen startet

Moderna wird seinen COVID-Impfstoff bei schwangeren Frauen untersuchen, wie aus einer Veröffentlichung auf ClinicalTrials.gov hervorgeht. Die Beobachtungsstudie, die am 22. Juli beginnen soll, wird etwa 1000 Frauen über 18 Jahren einschließen, die über einen Zeitraum von 21 Monaten untersucht werden.

Teilnahmeberechtigt sind Frauen, die innerhalb der letzten 28 Tage vor ihrer letzten Menstruation oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Schwangerschaft einen Moderna-Impfstoff erhalten haben.

In der kurzen Zusammenfassung der Studie heißt es, dass das Hauptziel darin besteht, „die Ergebnisse der Schwangerschaft bei Frauen zu untersuchen, die während der Schwangerschaft dem Moderna COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) ausgesetzt waren.“

Derzeit sagt die CDC, können schwangere Frauen einen COVID-Impfstoff erhalten. Aber die Agentur räumt auch ein, es gibt nur begrenzte Daten über die Sicherheit von COVID-Impfstoffe für Menschen, die schwanger sind.

„Schwangere Frauen gehen mit dem COVID-Impfstoff ein möglicherweise großes Risiko ein“, sagte Jennifer Margulis, Ph.D., Autorin von „Your Baby, Your Way“. Margulis sagte in einer E-Mail an The Defender, es gibt keine Beweise das COVID Impfstoffe sicher sind, aber reichlich Beweise dafür, dass es gefährlich ist, schwangere Frauen und ungeborene Babys.

Lyn Redwood, RN, MSN und Präsidentin emerita von Children’s Health Defense, sagte, es ist ein Schritt zurück, für den Impfstoff für schwangere Frauen, bevor Sie eine klinische Studie oder richtige Tierstudien durchgemacht haben.

FDA fügte dem J&J-Impfstoff eine Warnung vor einer „ernsten, aber seltenen“ Autoimmunerkrankung hinzu

Am 13. Juli fügte die FDA eine neue Warnung für den Impfstoff COVID von J&J (Janssen) hinzu, die Informationen über ein beobachtetes erhöhtes Risiko für das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) nach der Impfung enthält.

Laut einer FDA-Pressemitteilung ist das GBS eine neurologische Erkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem Nervenzellen schädigt, was zu Muskelschwäche oder, in den schwersten Fällen, zu Lähmungen führt.

Basierend auf einer Analyse der VAERS-Daten gab es 100 vorläufige Berichte über GBS nach einer Impfung mit dem Impfstoff von J&J. Von diesen Berichten waren 95 schwerwiegend und erforderten einen Krankenhausaufenthalt. Es gab einen gemeldeten Todesfall.

Während die Ursache von GBS nicht vollständig bekannt ist, folgt es oft auf eine Infektion mit einem Virus und wurde mit anderen Impfstoffen in Verbindung gebracht. Die FDA kam zu dem Schluss, dass die Vorteile des Impfstoffs die Gefahren überwiegen, hat aber diesen Vorbehalt in die Informationsblätter für Anbieter und Patienten aufgenommen.

Es wird erwartet, dass das CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) die GBS-Fälle während eines kommenden Treffens diskutiert, sagte die CDC.

Gerichtsmediziner meint, dass der Impfstoff nicht schuld am Tod des Mannes nach der Pfizer-Impfung ist – Ehefrau nicht überzeugt

Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens, der vier Tage nach seiner zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, wurde laut dem Gerichtsmediziner von Orange County, Kalifornien, durch eine Herzerkrankung getötet.

Wie The Defender diese Woche berichtete, wurde Tim Zook, ein Röntgentechniker am South Coast Global Medical Center in Santa Ana, am 5. Januar ins Krankenhaus eingeliefert – nur wenige Stunden nach seiner Impfung. Zooks Frau, Rochelle, sagte dem Orange County Register, dass sich der Gesundheitszustand ihres Mannes rapide verschlechterte, nachdem er seine zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte. Er starb am 9. Januar.

Ein Autopsiebericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, stellte fest, dass Zooks Herz stark vergrößert, dicker als normal und geweitet war. „Es gibt einen Schwerpunkt der schweren Coronaren Herzkrankheit“, so der Bericht, der auch aufzeigt das Zook Herzklappen eine mild-to-moderate Kalkablagerungen zeigten.

Der Autopsiebericht kam zu dem Schluss, dass die offizielle Todesursache „hypertensive und atherosklerotische Herzerkrankung mit schwerer Kardiomegalie [vergrößertes Herz] und Herzversagen“ war.

Rochelle Zook sagte, sie sei nicht davon überzeugt, dass der Tod ihres Mannes nichts mit dem Impfstoff zu tun habe. Er war „ziemlich gesund“, sagte sie kurz nach dem Tod ihres Mannes. Rochelle Zook bewahrte Proben des Gewebes ihres Mannes für zukünftige Tests auf und hofft, mehr zu erfahren, wenn in den kommenden Jahren Daten über Impfstoffe auftauchen.

Plötzliche Lähmung einer Frau wird mit Impfstoff von J&J in Verbindung gebracht

Eine Frau aus Houston verbrachte 22 Tage im Krankenhaus, nachdem sie einen COVID-Impfstoff erhalten hatte und dann GBS entwickelte, berichtete ABC 13 am 14. Juli. Nachdem Jamie Walton den J&J-Impfstoff erhalten hatte, begann sie Taubheit und Kribbeln in ihren Füßen und Händen zu spüren.

„Ich kenne meinen Körper und wusste, dass etwas nicht stimmte, also versuchte ich immer wieder, zu verschiedenen Ärzten zu gehen und mir wurde immer wieder gesagt: ‚Sie sind dehydriert. Ihnen geht es gut'“, sagte Walton. „Ein Arzt sagte mir, ich hätte Angstzustände.“

Die ansonsten gesunde Frau war schließlich von der Hüfte abwärts gelähmt und konnte nicht mehr laufen. Walton ging zweimal in die Notaufnahme und traf sich mit mehreren Ärzten, bevor ihre Diagnose bestätigt wurde. Sie wurde 22 Tage lang im Krankenhaus behandelt, musste wieder lernen zu gehen und andere grundlegende Bewegungen auszuführen. Ihr Fall wurde an VAERS gemeldet.

Pfizer gelingt es nicht, die FDA von der sofortigen Notwendigkeit von Boostern zu überzeugen

Führungskräfte von Pfizer trafen sich diese Woche privat mit hochrangigen US-Wissenschaftlern und -Regulierungsbehörden, um auf eine schnelle Zulassung der COVID-Auffrischungsimpfstoffe zu drängen, obwohl die Bundesgesundheitsbehörden letzte Woche sagten, dass die zusätzlichen Dosen nicht benötigt werden.

Beamte sagten nach dem Treffen, dass mehr Daten – und möglicherweise mehrere Monate – benötigt würden, bevor die Aufsichtsbehörden entscheiden könnten, ob Auffrischungsimpfungen notwendig seien, berichtete The Defender.

Das Treffen wurde weitgehend als Höflichkeit angesehen, nachdem Pfizer letzte Woche angekündigt hatte, für seine Booster-Aufnahme eine Notfallgenehmigung zu beantragen, was zu einem ungewöhnlichen Widerstand aus den USA führte so wie auch von der Food and Drug Administration (FDA) und CDC.

Frau mit „lebensverändernden“ Verletzungen nach COVID-Impfung schließt sich mit US-Senatoren zusammen, um Antworten zu fordern

Eine Frau aus Utah und zwei US-Senatoren tun sich zusammen, um Antworten von den Bundesgesundheitsbehörden über lebensverändernde Verletzungen zu erhalten, die Menschen nach dem Erhalt eines COVID-Impfstoffs erlitten haben, berichtete The Defender am 7. Juli.

Brianne Dressen, Vorschullehrerin aus Utah, wurde nach der Teilnahme an der klinischen COVID-Impfstoffstudie von AstraZeneca im November 2020 verletzt. Sie sammelte mehr als 250’000 Dollar an medizinischen Rechnungen als Folge von Verletzungen, die sie glaubt, durch den Impfstoff verursacht wurden.

Nachdem sie schwere Symptome und einen neurologischen Verfall erlebt hatte, verbrachte Dressen Monate damit, sich selbst beizubringen, wie sie wieder gehen, essen und Sätze bilden kann – alles, während sie auf der Suche nach Antworten reiste.

Dressen, hat sich mit anderen Menschen verbündet, die sagten, dass sie durch Impfstoffe verletzt wurden, aber „immer wieder ignoriert“ von der medizinischen Gemeinschaft sind. Sie nahm letzten Monat in einer Pressekonferenz von Sen. Ron Johnson (R-Wis) teil.

Im Anschluss an die Pressekonferenz, schrieb Johnson und der Senator von Utah, Mike Lee, einen Brief an die CDC und FDA, nachdem die Agenturen Anfragen ignoriert die Unterstützung und Antworten forderte von Familien die durch Covid-Impfstoffe geschädigt wurden.

Lee und Johnson sagten, dass der weit verbreitete Mangel an Anerkennung von unerwünschten Ereignissen nach dem Erhalt eines COVID-Impfstoffs es für einige Personen fast unmöglich gemacht hat, die medizinische Behandlung zu erhalten, die sie benötigen, und dass die Risiken der medizinischen Gemeinschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit offengelegt werden müssen.

In dem Brief fragten Lee und Johnson die FDA und die CDC nach den unerwünschten Ereignissen während der klinischen Studien, die im Emergency Use Authorization Memorandum der FDA für die Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson offengelegt wurden, sowie nach den gemeldeten Verletzungen aus der Studie von AstraZeneca in den USA.

Sie fragten die CDC auch, ob sie mit Ärzten und Forschern bei der FDA, den National Institutes of Health oder anderen medizinischen Forschungseinrichtungen zusammenarbeitet, um den verschiedenen Personen, die unerwünschte Wirkungen erlebten, Impfstoffbehandlung und -versorgung zu bieten.

130 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen von The Defender

Laut der CDC-Website „geht die CDC jedem Bericht über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder in keinem Zusammenhang damit steht.“

Am 8. März kontaktierte The Defender die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir haben wiederholt versucht, per Telefon und E-Mail, um eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten.

Trotz mehrfacher Telefon- und E-Mail-Kommunikation mit mehreren Personen bei der CDC, und obwohl uns gesagt wurde, dass unsere Anfrage im System sei und dass jemand antworten würde, haben wir noch keine Antworten auf irgendeine der von uns eingereichten Fragen erhalten. Es sind bereits 130 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit der Bitte um Informationen an die CDC geschickt haben.

Children’s Health Defense bittet jeden, der eine unerwünschte Reaktion erlebt hat, egal auf welchen Impfstoff, einen Bericht nach diesen drei Schritten einzureichen.