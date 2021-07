Ist Gates dran die Herde mittels Nahrungsmittelkrise auszudünnen?

TWSJ schreibt (Auszug): Das New Yorker Treffen der Milliardäre Bill Gates, Warren Buffett, David Rockefeller, Eli Broad, George Soros, Ted Turner, Oprah, Michael Bloomberg und anderer wurde vom Chronicle of Philanthropy als ein informelles Treffen beschrieben, das die Philanthropie fördern sollte. Nur ein paar Milliardäre trafen sich zu Drinks und Abendessen und einem freundlichen Gespräch darüber, wie man wohltätiges Geben fördern kann.

„In Anlehnung an Gates stimmten sie darin überein, dass die Überbevölkerung eine Priorität sei“, so der Artikel, und fügte hinzu, dass dies zu einer Herausforderung für einige Politiker der Dritten Welt führen könnte, die glauben, dass Empfängnisverhütung und weibliche Bildung die traditionellen Werte schwächen.“

armstrongeconomics.com: Biden bezahlt nun Farmer dafür, dass sie kein Getreide anbauen, und wurde dabei vielleicht von Bill Gates gelenkt, der inzwischen der größte Ackerlandbesitzer in den USA ist. Die Gefahr des Verhungerns auf der ganzen Welt steigt. Die eigentliche Frage ist. Ist dies Teil von Gates Idee, wie man die Bevölkerung reduzieren kann? Vielleicht gehen Warren Buffett und George Soros mit gutem Beispiel voran und sterben einfach, anstatt sich bis zum letzten Atemzug daran zu klammern, den Rest von uns, den „Great Unwashed“, zu verarschen, vor dem sie noch nie den geringsten Respekt hatten.

Einige fragen, ob das Werden eines Milliardärs eine neue Art von Krankheit hervorruft, indem sie annehmen, sie seien Halbgötter. Auf jeden Fall scheinen sie den Bezug zur Menschlichkeit zu verlieren. Sie scheinen angeblich Völkermord zu bejubeln, solange sie ihn ohne Pistole oder Gaskammer durchziehen können. Bringt zu viel Geld zu haben, das nie ausgegeben werden könnte, den Hitler in den Menschen hervor? Ich würde gerne eine physiologische Studie zu diesem Thema sehen.

Die Vereinten Nationen, die Marionette von Gates und Schwab, schlagen Alarm, dass die Zahl der Menschen, die nicht genug zu essen haben oder in Krisenländern verhungern, ein Fünfjahreshoch erreicht hat. Die von Corona produzierte Pandemie hat die Lebensmittelversorgung dramatisch gestört und treibt die Dinge in die Höhe. Ja, auch gewaltsame Konflikte, Wirtschaftskrisen und extreme Wetterereignisse spielen eine Rolle. Mit etwas Glück kann Gates die Bevölkerung bis zum Jahr 2027 reduzieren, denn schon jetzt befinden sich laut UN rund 155 Millionen Menschen in einer akuten Ernährungskrise. Die UN-Welternährungsbehörde meldete Anfang Mai 2021, dass die Zahl in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 bereits um weitere 20 Millionen Menschen gestiegen sei.

Diese Zahlen stammen aus dem neuen Bericht über globale Ernährungskrisen und Hunger, der von einer internationalen Allianz aus UN, EU sowie Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen vorgelegt wurde. Betroffen sind Menschen in 55 Ländern oder Gebieten, die im Jahr 2020 nicht genug zu essen hatten, um ihre Gesundheit zu erhalten. „Konflikte und Hunger verstärken sich gegenseitig. Wir müssen Hunger und Konflikte gemeinsam bekämpfen, um beides zu beenden“, forderte UN-Generalsekretär António Guterres in dem Bericht. Aber es war die UN-WHO, die die Welt aufforderte, alles zu schließen. Hallo! Hat irgendjemand bedacht, dass dadurch die Lieferkette stillgelegt wird? Oder war das wirklich der beabsichtigte Zweck?