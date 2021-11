Dr. Naomi Wolf: Hier kommen das Zeichen des Tieres – Wissenschaftler wollen Kindern unsichtbare Tinte als Nachweis für ihre Impfung stempeln

Nur wenige Monate vor dem Bekanntwerden des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) gaben Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) die Fertigstellung einer Mark of the Beast“-Tätowierungstechnologie für Kinder bekannt, mit der sie ihre Impfungen nachweisen können.

Der Mikrochip, der direkt in die Haut eingepflanzt werden kann, wurde mit einem speziellen unsichtbaren Farbstoff versehen, der mit einem speziellen Handy-Filter aufgenommen werden kann. Dieser Farbstoff ist für das bloße Auge nicht sichtbar.

Dieser Farbstoff, der bis zu fünf Jahre lang hält, wird mit Nahinfrarotlicht nachgewiesen, das auf die Haut an der Stelle gestrahlt wird, an der er injiziert wurde. Der Farbstoff wurde bereits an Schweinen und Ratten getestet, und der nächste Schritt ist vermutlich die Injektion des Farbstoffs an Kinder.

Der Milliardär und Eugeniker Bill Gates forderte dies bereits in den ersten Tagen der Pandemie und schlug vor, dass die digitalen „Impfpässe“ für das Virus die Injektionsdaten der Menschen enthalten sollten.

„Das System – das noch nicht an Kindern getestet wurde – würde einen schnellen und einfachen Zugang zur Impfhistorie ermöglichen, das Risiko von Schreibfehlern vermeiden und die Kosten und Risiken des Verfahrens nur geringfügig erhöhen“, berichtet Scientific American unter Berufung auf eine Studie über das Projekt, die in der Zeitschrift Science Translational Medicine veröffentlicht wurde.

Quantenpunkt-Tätowierungen zur Vervollständigung des Systems der Mark of the Beast

Die Wissenschaftler, die an dem Projekt beteiligt sind, behaupten, dass es den Entwicklungsländern dabei helfen wird, bessere Gesundheitsergebnisse bei Kindern zu erzielen.

„Besonders in Entwicklungsländern, in denen medizinische Aufzeichnungen nicht so vollständig oder zugänglich sind, kann es von Vorteil sein, wenn medizinische Informationen direkt mit einer Person verknüpft sind“, so Mark Prausnitz, Professor für Biotechnologie am Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), der nicht an der Forschung beteiligt war.

„Ich denke, dies ist ein sehr interessanter Weg, um diese Ziele zu erreichen“.

Es erreicht auch das prophetische Ziel, die identifizierenden Informationen der Menschen in einer Mikrochip-Injektion oder Tätowierung zu verschmelzen, die zum Zwecke des Kaufs und Verkaufs, des Zugangs zu gesperrten Gebäuden, des Autofahrens und der Teilnahme an sozialen Aktivitäten gescannt werden kann.

Laut den MIT-Bioingenieuren Robert Langer und Ana Jaklenec werden Kindern zunächst kleine Pflaster mit Mikronadeln auf die Haut gestanzt, um ihnen Impfstoffe zu injizieren. Danach wird der Nachweis der Injektion auf den anderen injizierbaren Komponenten gespeichert.

Mit einem einfachen Scan des Handgelenks, der Stirn oder eines anderen Ortes, an dem diese Komponenten injiziert werden, kann die Regierung schnell überprüfen, ob ein Kind auf dem neuesten Stand des Impfplans ist, zu dem jetzt auch die Fauci-Grippeimpfung gehört.

„Das Team verwendete eine Technologie namens Quantenpunkte, winzige halbleitende Kristalle, die Licht reflektieren und ursprünglich zur Markierung von Zellen in der Forschung entwickelt wurden“, berichtet Scientific American. „Der Farbstoff hat sich beim Menschen als sicher erwiesen.“

Wie nicht anders zu erwarten, ist nicht jeder mit dem Plan einverstanden. Datenschutzexperten weisen auf die Risiken hin, die damit verbunden sind, dass Menschen mit Mikrochips in ihrem Körper herumlaufen, die alle ihre persönlichen Daten enthalten.

„Verschiedene Menschen und verschiedene Kulturen werden wahrscheinlich unterschiedlich über eine unsichtbare medizinische Tätowierung denken“, fügt Prausnitz hinzu.

Die Tatsache, dass die Bill & Melinda Gates Foundation diese Mark of the Beast-Forschung finanziert hat, ist keineswegs eine Überraschung. Sie wurde aufgrund einer „direkten Anfrage“ von Gates selbst ins Leben gerufen, der behauptet, dass er diese Mikrochips in den Körpern der Menschen haben will, um „Krankheiten auszurotten“.

„Wenn wir keine guten Daten haben, ist es wirklich schwierig, Krankheiten auszurotten“, fügte Jaklenec zur Unterstützung von Gates‘ Agenda hinzu.