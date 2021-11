Die nächste Stufe der Impfpropaganda: „Meine Kollegen weigerten sich, sich impfen zu lassen. Also habe ich gekündigt“

businessinsider.com

Ich habe vor kurzem meinen Job als Tierärztin gekündigt, weil sich viele meiner Kollegen nicht impfen lassen wollten.

Tierärzte sind Teil des öffentlichen Gesundheitswesens, das vor Krankheiten schützen soll.

Die Entscheidungen meiner Kollegen ließen mir die Wahl: bleiben und meine Gesundheit riskieren oder einen Job aufgeben, den ich liebte. Ich bin gegangen.

Diese Geschichte wurde von einem Tierarzt in den USA geschrieben. Ihre Anstellung wurde von Insider verifiziert, aber ihre Verfasserin ist anonym, um berufliche Konsequenzen zu vermeiden.

Am Tag des ersten Lockdowns im März 2020 befand ich mich in der Chirurgie und führte eine Kastration eines großen Hundes durch. Als die Büroleiterin die Nachricht überbrachte, hörte ich für einen Moment auf zu arbeiten – denn in diesem Moment schien sich die Welt zu verändern.

Aber auch wenn sich die Welt verändert, bleibt sie nicht stehen. Als ich aus dem OP kam, erfuhr ich, dass Tierärzte und Veterinärtechniker als unverzichtbare Arbeitskräfte galten. Die Arbeit würde für uns weitergehen, vorerst jedoch auf kranke Patienten beschränkt. Wir passten unsere Praxis an, richteten einen Bereitschaftsdienst ein und suchten nach Wegen, um mit den Tierhaltern zu kommunizieren, ohne sie persönlich zu treffen.

In der Welt der Tiermedizin ist soziale Distanz unmöglich. Um einem neun Pfund schweren Chihuahua eine Blutprobe zu entnehmen, sind mindestens zwei Personen erforderlich, wobei unsere Köpfe oft nur 15 cm voneinander entfernt sind. Das Trimmen der Nägel eines 90 Pfund schweren Hundes ist unmöglich, wenn man nicht näher als einen halben Meter an seinen Assistenten herankommt.

Wenn ich zurückblicke, waren das goldene Zeiten. Alle in unserer Klinik schienen Teil eines Teams zu sein, das zum Wohle der Patienten zusammenarbeitete. In der weiten Welt jubelte ich, als Epidemiologen die Geheimnisse der COVID-19-Übertragung entdeckten und Wissenschaftler neue Erkenntnisse in sichere, wirksame Impfstoffe umsetzten. Ich war beeindruckt von der Tapferkeit meiner Kollegen im Gesundheitswesen, die ihr Leben riskierten, um COVID-19-Patienten aus erster Hand zu behandeln.

Wir hatten mehrere COVID-19-Expositionsszenarien in unserem Krankenhaus. Damals gab es noch keinen Impfstoff, und die Gesundheitsbehörde des Bezirks zwang uns jedes Mal, das Krankenhaus zu schließen, während wir alle getestet und unter Quarantäne gestellt wurden. Während unser Krankenhaus geschlossen war, kümmerten wir uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und überprüften per SMS alle Mitarbeiter und ihre Familien – so kam es mir zumindest vor.

Tierärzte sind Teil des öffentlichen Gesundheitswesens und müssen im Rahmen ihrer tierärztlichen Ausbildung das öffentliche Gesundheitswesen studieren. Wir lernen etwas über Epidemiologie, Infektionsstatistiken, Impfungen, Tests und den Wert der „Herdengesundheit“. Wir sind Teil eines Systems, das die Menschen vor Krankheiten schützen soll – und oft auch vor ihrer eigenen Unwissenheit.

Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die dachte, Tollwut verursache lediglich Sabber. Trotz dieses Irrglaubens kann sie ihr Leben sicher leben, ohne den Schrecken der Tollwut zu kennen, weil die Impfpflicht für Haustiere ihre Exposition auf praktisch null reduziert.

Bemühungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sind dann erfolgreich, wenn eine Gruppe geeint ist und ein gemeinsames Ziel verfolgt. Eine Bevölkerung mit einer hohen Impfrate – ob bei Hunden, Rindern oder Menschen – bietet einen Schutzwall gegen ein Virus. Es gibt weniger Verstecke für das Virus und weniger Ziele, die es infizieren kann.

Dieser Schutzwall ist äußerst wichtig, da Durchbruchsinfektionen möglich sind und es Mitglieder unserer Gemeinschaft gibt, die noch nicht geimpft werden können (Kinder unter 5 Jahren) oder die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben (immungeschwächte Menschen, ältere Menschen oder solche mit anderen Krankheiten). Dies gilt insbesondere in einem Arbeitsumfeld, in dem man den ganzen Tag in engem Kontakt mit Kollegen und Mitarbeitern verbringt.

Deshalb war ich so erleichtert, als die Impfstoffe zugelassen wurden und als im Januar 2021 Tierärzte und tiermedizinisches Personal in die Liste der für Impfungen zugelassenen Beschäftigten im Gesundheitswesen aufgenommen wurden.

Endlich konnten wir einen Hoffnungsschimmer sehen, nachdem wir so viele Monate mit sehr wenig Schutz gearbeitet hatten. Endlich gab es einen Schutzanzug, der uns half, unsere Arbeit mit weniger Risiko zu erledigen. Endlich konnten wir trotz der Pandemie um uns herum unsere Arbeit fortsetzen. Einige von uns ließen sich schnell impfen und gaben dann eifrig Informationen über die Impfung an ihre Kollegen weiter, damit sie Termine vereinbaren konnten.

Ich brauchte etwa zwei Monate, um zu erkennen, dass viele unserer Mitarbeiter, die sagten, sie hätten „Schwierigkeiten, sich impfen zu lassen“, in Wirklichkeit gar nicht die Absicht hatten, sich impfen zu lassen. Es dauerte nicht lange, bis die ungeimpften Mitarbeiter anfingen, unwissenschaftliche Propaganda zu verbreiten, um zu begründen, warum sie die Impfung ablehnten, und es wurde klar, dass ich nicht einmal befugt war, ihre Unwissenheit zu kritisieren.

Natürlich geschah das Unvermeidliche. Es traten mehr COVID-19-Fälle unter den Mitarbeitern auf. Ungeimpfte Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt, während geimpfte Mitarbeiter unter großem Personalmangel weiterarbeiteten. Gleichzeitig erkundigte ich mich wiederholt nach den künftigen Impfplänen und Testanforderungen des Krankenhauses und erhielt immer wieder die gleiche Antwort: Es gab keine Pläne. Kein Impfmandat, keine Testpflicht. Die Leitung hatte Angst, dass ungeimpfte Mitarbeiter kündigen würden.

Also habe ich gekündigt. Das Fehlen einer COVID-19-Impfung oder gar einer Testpflicht war mit meiner Ausbildung nicht vereinbar. Mehr Details in der Quelle.