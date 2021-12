Dr. Paul Craig Roberts: U.S. Anklage gegen Assange. Ich will nichts mehr von der „freien Welt“ hören. Es gibt keine

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Der korrupte Oberste Gerichtshof Großbritanniens ist nichts anderes als ein verlängerter Arm des korrupten US-Justizministeriums (sic) und hat seine Pflicht getan, als Washingtons Agent zu dienen.

Die Anklage gegen Julian Assange macht keinen Sinn. Assange ist kein amerikanischer Staatsbürger, aber die Anklage gegen ihn geht davon aus, dass er ein US-Bürger ist, der von einer ausländischen Regierung bezahlt wird.

Er wird beschuldigt, die USA auszuspionieren. Andere Länder spionieren uns aus, ebenso wie unsere eigene Regierung und Wirtschaftsunternehmen, ebenso wie die USA andere Länder und Wirtschaftsunternehmen ausspionieren, aber niemand wird dafür verhaftet, es sei denn, es handelt sich um einen Bürger des Landes, der im Auftrag einer ausländischen Regierung spioniert. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Assange dies getan hat.

Assange ist eine unabhängige Person, die legitimen Journalismus betreibt.

Er hat durchgesickerte Dokumente veröffentlicht, genau wie die New York Times, als sie die Pentagon-Papiere veröffentlichte, die Daniel Ellsberg, einem US-Bürger mit Top-Secret-Freigabe, zugespielt worden waren. Im Gegensatz zu Ellsberg war Assange nicht der Informant.

Assange war wie die New York Times der Verleger. Die Bemühungen der US-Regierung, Ellsberg und die NY Times zu bestrafen, scheiterten vor Gericht.

Ellsberg wurde mit dem Olof-Palme-Preis für „tiefgreifenden Humanismus und Zivilcourage“ ausgezeichnet.

Aber die Zeiten haben sich geändert. Zu Ellsbergs Zeiten hatte die US-Regierung noch genug Ansehen, um den durch die Pentagon Papers aufgedeckten Betrug zu überleben.

Doch zu Assanges Zeiten hatten die Verbrechen und Untaten der US-Regierung den Ruf Washingtons ausgehöhlt. Es wurde beschlossen, an Assange ein Exempel zu statuieren, um zu verhindern, dass Journalisten jemals wieder Washingtons Kriegsverbrechen und Täuschungen des amerikanischen Volkes und der US-Verbündeten aufdecken.

Rafael Correa, der ehemalige Präsident Ecuadors, dem es gelang, Assange für mehrere Jahre dem Zugriff Washingtons zu entziehen, sagte, dass Washington mit seiner illegalen und verfassungswidrigen Verfolgung von Assange das Ziel verfolge, „anderen Angst zu machen“ und echten Journalismus zu unterbinden. Correa nannte die Fakten, wie sie sind:

„Wenn Assange die Geheimnisse Chinas, Russlands oder linker lateinamerikanischer Regierungen, einschließlich meiner Regierung, enthüllt hätte, wäre er von der internationalen Presse gelobt und vom US-Kongress und dem britischen Parlament geehrt worden. Aber weil sein Handeln gegen die Interessen der USA, des hegemonialen Landes, gerichtet war, wurde er als Krimineller abgestempelt.“

Der amerikanische Journalismus ist bereits stillgelegt. Alles, was der Print-, TV- und PBS-Journalismus liefert, sind offizielle Narrative. Der amerikanische Journalismus dient als Propagandaministerium und als nichts anderes. Es ist im „Freien Westen“ nicht mehr möglich, Journalismus zu betreiben.

Diese Tatsache wird durch den Umgang des Journalismus mit Assange deutlich.

Echter Journalismus ist auf den ersten Verfassungszusatz angewiesen.

Ohne ihn gibt es keinen Journalismus. Die Verfolgung von Assange bedeutet den Tod des Ersten Verfassungszusatzes. Dennoch haben amerikanische Journalisten als Washingtons Mob-Kader gedient und ein Jahrzehnt lang Washingtons Drecksarbeit erledigt, indem sie Assange mit endlosen Lügen verprügelten.

Um den sich ausbreitenden Totalitarismus in der westlichen Welt zu erkennen, muss man sich vor Augen führen, dass in den 1970er Jahren das Verfahren gegen Ellsberg eingestellt wurde, aber im 21. Jahrhundert, wo die Beweise so schwach sind, dass sie nicht existieren, hat Washington es geschafft, den britischen High Court zu korrumpieren, um Assange an Washington auszuliefern, nicht aus rechtlichen Gründen, sondern aus Rache.

Das ist Verfolgung, nicht legitime Strafverfolgung. Hinzu kommen australische Konzentrationslager für Bürger, die verdächtigt werden, Covid ausgesetzt gewesen zu sein, die Inhaftierung ungeimpfter Bürger in Österreich und Deutschland, die Vernichtung von Arbeitsplätzen und des Bruttoinlandsprodukts, die Einschränkung der Vereinigungsfreiheit und der Freizügigkeit, die Unterdrückung wissenschaftlicher Experten, die die offizielle falsche Covid-Erzählung widerlegen. Sie können dieser Liste noch weitere hinzufügen.

Die Menschen im „freien Westen“ sind so arglos, dass die meisten die Darstellung von Assange als russischem Spion durch die Presse akzeptiert haben.

Die Menschen sind zu blauäugig, um zu erkennen, dass, selbst wenn die Lüge wahr wäre, dies kein Grund für eine Strafverfolgung ist, da Assange weder amerikanischer Staatsbürger ist noch einen legalen Wohnsitz hat.

Rafael Correa hat Recht. Washington ist entschlossen, selbst um den Preis der Gesetzlosigkeit ein Exempel an Assange zu statuieren und damit zu gewährleisten, dass der einzig zulässige „Journalismus“ Propaganda im Namen der Narrative Washingtons ist.

Dies ist die gleiche vollständige Kontrolle über Erklärungen wie in George Orwells dystopischem Roman 1984.

1984 ist 37 Jahre später erschienen, aber es ist jetzt da.