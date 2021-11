Dr. Peter McCullough: Der C-19-Impfstoff stellt BIOTERRORISMUS dar! Das Spike-Protein ist PATHOGENISCH!

Der berüchtigte Experte, Dr. McCullough, erklärte, dass der experimentelle Impfstoff ein Produkt des Bioterrorismus sei.

Er gab eine Erklärung während des Treffens am 27. Oktober in Phoenix, AZ, ab. Er erklärte, dass die zur Herstellung des C-19-Impfstoffs verwendete mRNA-Technologie gefährlich sei. Seine größte Sorge gilt der Fähigkeit der mRNA-Impfstoffe, den menschlichen Körper zur Bildung von Spike-Proteinen zu veranlassen.

„Alles, was wir seit der Veröffentlichung der Impfstoffe über das Spike-Protein gelernt haben, ist schlecht, 100% schlecht“, erklärte er. „Dieses Spike-Protein – an sich – ist pathogen.

„Dieses Spike-Protein an sich ist für einige Menschen tödlich, und zwar durch Mechanismen, die in der Humanmedizin inzwischen sehr gut akzeptiert und verstanden sind.“ fuhr er fort.

Der Arzt fügte hinzu, dass es sich bei der Letalität nicht um einen Irrtum handele, und dass genau das der Grund für die Autoimmunattacken sei, die manche Menschen nach der Impfung hätten.

„Das Spike-Protein ist für die Zellen, in denen es produziert wird, tödlich“, erklärte McCullough. „Wenn es auf der Zelloberfläche exprimiert wird, lädt es zu einem Angriff ein. Das ist es, was diese Autoimmunattacken in den Organen verursacht.“

Die Erfinder der mRNA-Spritzen haben ein therapeutisches Ziel, auch wenn das Schäden bedeutet. Die Schaffung der Spike-Proteine soll eine Immunität „gegen das Spike-Protein, das ein pathogener Teil von SARS-CoV2 ist“, erzeugen.

„Und das Spike-Protein selbst ist, wie viele von Ihnen wissen, auch das Ziel und das Produkt der absichtlichen gain-of-function-Forschung im Wuhan-Labor“, fuhr er fort.

Es ist schwer, dies auf perverse Weise zu sagen, aber der Impfstoff gibt den Menschen gewissermaßen eine Dosis eines bioterroristischen Produkts durch Injektion“, betonte er.

McCullough erklärte, dass die Impfstoffe gegen C-19 gefährlich seien. Er wies unter anderem darauf hin, dass alle Altersgruppen an den Impfstoffen sterben könnten und dass der Impfstoff die Übertragung nicht verhindern könne. Er fügte hinzu, dass die Zahl der durch den Impfstoff verursachten Todesfälle und die Zahl der dauerhaft verletzten Amerikaner die Zahl der durch den Irakkrieg verursachten Todesfälle übersteigt.

Die örtliche Aktivistin für medizinische Freiheit, Irene Pi, organisierte die Veranstaltung und stellte McCullough den rund 350 Zuhörern im vollbesetzten Saal als „einen Arzt mit einer so überzeugenden Integrität“ vor, der seine Zuhörer mit einem „tiefen Gefühl der Wahrheit für das, was er mitteilt“, über diese Themen informiert.

Er ist Kardiologe, Internist und Epidemiologe mit Sitz in Dallas, Texas. Er wird von den bekanntesten C-19-Experten der Welt anerkannt. Er hat sich selbst von der Infektion erholt.

Der ehemalige Medizinprofessor sprach live vor Publikum und trat in den Medien auf, um die zum Coronavirus veröffentlichten Daten zu vermitteln und zu erklären.

Wir haben unseren Körper mit einem Trick dazu gebracht, ein gefährliches fremdes Protein zu produzieren

In der Präsentation erklärte McCullough, wie die mRNA-Spritzen mit Gentransfer und die adenoviralen DNA-Spritzen menschliche Zellen dazu zwingen, Spike-Proteine oder Virenstacheln zu produzieren.

„Wir verwandeln unsere eigenen Zellen quasi in ein Virus, wenn man so will.“

„Der Körper erkennt [diese Stacheln auf unseren Zellen] als anormal, und dann greift er sie an“, so McCullough weiter.

„Dies ist also das erste Mal in der Humanmedizin, dass wir unseren Körper dazu bringen, ein fremdes [Spike-]Protein zu produzieren, und dann unseren Körper dazu bringen, unsere eigenen Zellen anzugreifen, in der Hoffnung, Immunität zu erzeugen.“

Der Prozess könnte bis zu drei Monate lang wiederholt im Körper durchgeführt werden.

„Normalerweise dauert mRNA nur ein paar Sekunden, dann löst sie sich auf“, erklärte McCullough.

„Wir glauben, dass diese mRNA im menschlichen Körper mindestens einen Monat lang bestehen bleibt“, fuhr er fort.

„Wir haben … darüber veröffentlicht; wir haben sehr gute Daten dazu. Wir glauben, dass sie mindestens einen Monat, vielleicht drei Monate hält.

Die Technologie, die hinter den Verfahren steht, gibt es schon seit Jahrzehnten, und bei den Impfstoffen handelt es sich um gescheiterte Produkte der Gentransfertechnologie. Bis heute sollte diese Technologie normales Protein produzieren, um den Mangel zu ergänzen, den der Organismus braucht.

„Aber wir haben noch nie einen solchen Mechanismus in den menschlichen Körper injiziert, um ein fremdes Protein herzustellen, von dem wir jetzt wissen, dass es, offen gesagt, gefährlich ist.“

„Da es keine Standard-Sicherheitsausschüsse gibt, sollte die COVID-Impfung sofort gestoppt werden.“

In dem Papier vom Juli 2021 betonte McCullough, dass die „SARS-CoV-2-Massenimpfung: Dringende Fragen zur Sicherheit des Impfstoffs, die von internationalen Gesundheitsbehörden, Aufsichtsbehörden, Regierungen und Impfstoffentwicklern beantwortet werden müssen“.

Die Hauptbedenken der Autoren des Papiers beziehen sich auf Studien, die zeigen, dass das pathogene Spike-Protein den menschlichen Körper durchläuft. Es führt zu Langzeitnebenwirkungen.

„Es wurde nicht getestet, ob [mRNA oder adenovirale DNA] in das menschliche Genom eingebaut wird und ob es Geburtsfehler oder Krebs verursacht“, sagte er.

„Wenn wir nicht über die richtigen Sicherheitsmechanismen verfügen, werden wir in Schwierigkeiten geraten“, fuhr er fort.

„Es hat keine Sicherheitsausschüsse gegeben. [Das ist äußerst besorgniserregend.“

McCullough erklärte, dass die Gremien für die Beobachtung der Datensicherheit, SDMB, EAC und HEC „Standardgremien sind, auf die sich der Sponsor und die Aufsichtsbehörden geeinigt haben, um die Sicherheit der Probanden und die Integrität des Forschungsprogramms zu überwachen.“

„Diese Gremien hätten schon zu Beginn des öffentlichen US-Programms eingerichtet werden müssen, und sie hätten von der CDC / FDA monatlich einen Bericht über die Sicherheit erhalten müssen.

In dem Papier aus dem Jahr 2021 heißt es, dass „Data Safety Monitoring Boards (DSMB) und Event Adjudication Committees (EAC) für die Risikominderung“ in diesen Programmen zuständig sein sollten.

„Wenn die DSMBs und EACs dies nicht tun, fordern wir eine Pause bei der Massenimpfung“, schreiben die Autoren.

„Wenn es keine DSMBs und EACs gibt, dann sollte die Impfung sofort gestoppt werden“.

McCullough diskutierte dieses Thema an anderer Stelle und wies auf die ethische und rechtliche Problematik hin.

„Die FDA und die CDC sind die Sponsoren des Programms“, sagte er.

„Sie können nicht über die Todesfälle [Berichte] entscheiden. Das können sie nicht. Das verstößt gegen jedes uns bekannte Gesetz.“

Noch nie haben wir ein Produkt an Gruppen getestet, die von randomisierten Studien ausgeschlossen waren.

Der Arzt sprach über die Rolle des Ausschlusses bestimmter gefährdeter Gruppen von den Impfstoffversuchen. McCullough erklärte, dass bei den Studien für die mRNA-Coronavirus-Impfstoffe „schwangere Frauen, Frauen im gebärfähigen Alter, COVID-Überlebende und [die] zuvor immun waren“ ausgeschlossen wurden.

„Wenn diese Gruppen von klinischen Studien ausgeschlossen werden, werden wir das Produkt nie, nie, nie in diesen Gruppen auf dem Markt testen.

„Niemals. Und es sollte Sie wirklich sehr beunruhigen, dass eine Ärztegruppe wie das American College of Obstetrics sagt, dass schwangere Frauen den Impfstoff nehmen sollten, ohne dass randomisierte Studiendaten vorliegen. Keine.“

„Das ist ein Bruch. Das ist ein Bruch der guten medizinischen Praxis, der Einhaltung von Vorschriften [und] der Rechtsprechung. Das ist ein Bruch der treuhänderischen Beziehung zwischen den Ärzten und den [Patienten]. Wenn das passiert, stimmt etwas nicht, und Historiker werden noch lange darüber schreiben.“

McCullough erklärte, dass nicht versucht wurde, die am stärksten gefährdeten Gruppen von C-19 von der Impfung abzuhalten und die Impfstoffagenda sicherer zu machen.

„Ich kann Ihnen sagen, wenn Produkte auf den Markt kommen, werden sie ständig überwacht, weil wir die Dosis anpassen müssen“, sagte der Arzt.

„Wir müssen den Zeitpunkt anpassen. Wir müssen herausfinden, wie einige Medikamente mit dem neuen Medikament interagieren“, fuhr er fort.

Es klappt nicht immer perfekt, das tut es nie. Wir machen das in zwei Monaten, geben Ihnen ein Produkt in die Hand, und es ist sofort einsatzbereit … ohne Anpassungen, ist äußerst beunruhigend. Und genau das hat man den Amerikanern gesagt: keinerlei Anpassungen.

Sicherheitsproblem mit den Impfstoffen im April unbestreitbar

McCullough fügte hinzu, dass es eine hohe Zahl von Nebenwirkungen der Impfungen gebe, darunter Krankenhausaufenthalte, bleibende Schäden und Todesfälle. Bis zum 22. Januar waren in den USA „bereits 182 Todesfälle aufgrund von COVID-19-Impfstoffen bei 27 Millionen Geimpften zu verzeichnen“.

„Normalerweise werden bei 70 [verschiedenen] Impfstoffen, 278 Millionen Impfungen pro Jahr, etwa 158 Todesfälle gemeldet, die nicht in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung stehen. Hier hatten wir bereits 182“, betonte er.

„Hätten wir ein DSMB, ein Human Ethics Board, ein externes Komitee für kritische Ereignisse gehabt, wäre das Programm im Februar eingestellt worden.

„Das VAERS [Vaccine Adverse Events Reporting System] soll ein Frühwarnsystem sein. Es soll uns warnen, wenn etwas schief läuft“, fuhr er fort.

„Die Warnung erfolgte im Januar. Als wir im April ankamen, waren wir schon weit über das Ziel hinausgeschossen. Im April war klar, dass wir ein eindeutiges, unzweideutiges, unbestreitbares … Sicherheitsproblem mit den Impfstoffen hatten.“

Mehr Todesfälle und dauerhafte Behinderungen als in modernen Kriegen, einschließlich des Irakkriegs

Der berüchtigte Arzt analysierte die VAERS-Berichte und stellte fest, dass wir bis zum 15. Oktober 17.128 Todesfälle und 10.304 Fälle von Myokarditis/Perikarditis hatten.

„Wir sind schockierenderweise bei 26 Tausend Amerikanern, die nach den Impfungen dauerhaft behindert sind“, erklärte McCullough.

„Das ist es, was uns die CDC sagt. Dauerhaft behindert! Und wer ist dafür verantwortlich? Das ist mehr als ein Krieg. Das ist mehr als der Irak-Krieg. Das sind dauerhaft behinderte Amerikaner.“

„Kein Wunder, dass die Leute protestieren“, bemerkte er.

86% der VAERS-Todesfälle haben keine andere Erklärung als die experimentellen Impfstoffe

McCullough widersprach der Behauptung der Mainstream-Medien, man könne nicht wissen, ob die Impfungen die Ursache für Tausende von Todesfällen seien, die in VAERS gemeldet werden.

Scott McLachlan et al. l stellten in ihrer Studie vom Juni 2021 fest, dass 86 % der Todesfälle durch die Impfstoffe verursacht wurden, weil es keine andere Erklärung gab.

„Jemand hat mich einmal herausgefordert“, verriet der Referent.

„‚Nun, Dr. McCullough, woher wissen Sie, ob [ein Todesfall] auf den Impfstoff zurückzuführen ist oder nicht?‘ Ich sagte: ‚Wissen Sie, das ist mir völlig egal. Wenn es innerhalb von 30 Tagen nach der Verabreichung eines Produkts geschieht, wissen Sie, dass wir uns nach den Regeln der pharmakologischen Vigilanz nicht um die Kausalität kümmern? Alles, was uns interessiert, ist, dass es in einem besorgniserregenden Zeitfenster passiert ist. Das ist genug, um eine Untersuchung einzuleiten“, sagte er.

„Dies hätte schon seit Monaten untersucht werden müssen. Dies ist wahrscheinlich einer der größten Skandale in der Geschichte unseres Landes, bei dem Amerikaner ihr Leben verloren haben.“

Alle Altersgruppen sterben eher an den Impfstoffen als an COVID-19

McCullough verwies auf eine Studie von Ronald N. Kostoff, die zu dem Schluss kommt, „dass die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen des Impfstoffs zu sterben, etwa fünfmal so hoch ist wie das Risiko, an COVID-19 zu sterben [für Personen ab 65 Jahren].“

„Kein Wunder, dass die Leute sich nicht impfen lassen“, sagte er.

„Es gab keine Altersgruppe, in der [die Chancen für eine Impfung] günstig waren. Bei den über 65-Jährigen war sie sogar noch schlechter. Am schlimmsten war es für [die am meisten gefährdeten] über 65-Jährigen.

„Ihr Bauchgefühl war das richtige, und doch wurden sie dafür gegeißelt, dass sie sich nicht impfen ließen.

Die FDA und die CDC haben sich geirrt, als sie sagten, eine unerwünschte Reaktion wie Myokarditis sei „selten“.

„Als die FDA und die CDC dies im Juni untersuchten, gab es 200 Fälle“, erklärte er.

„Und sie sagten unaufrichtigerweise zwei Dinge: [Erstens, dass] es selten war. Das sagen wir in der Sicherheitsarbeit nie. Niemals. Denn wir haben nicht jeden daraufhin überprüft. Sie hatten nur 200 Fälle, die die Leute gemeldet haben.“

„Das zweite, was sie sagten, war: ‚Es ist mild.‘ 90 % der Kinder in der ersten CDC-Untersuchung wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Wissen Sie, was man tun muss, um einen 17-Jährigen ins Krankenhaus zu bringen und ihn von der Schule zu nehmen? Nein, das ist nicht ‚leicht'“, fuhr er fort.

„Dies ist im Grunde genommen ein Fehlverhalten von Beamten in der Behörde. Sie sollten besorgt sein. Sie hätten konservativ sein und sagen sollen: ‚Hört zu, das ist ernst, diese Kinder werden ins Krankenhaus eingeliefert, und das könnte die Spitze des Eisbergs sein'“.

„Heute haben wir 10.000 Fälle. Sie hatten 200! Wer um alles in der Welt hat gesagt, dass das selten ist?“

Zehntausend Berichte über Myokarditis im VAERS-System sind „real“ und „ernst“.

McCullough erklärte, dass VAERS ein glaubwürdiges System sei und beschrieb, wie hart das Meldeverfahren ist. Falsche Meldungen werden mit hohen Strafen geahndet, darunter Haftstrafen und Geldbußen.

„Was in VAERS gemeldet wird, ist so real, wie es nur sein kann“, erklärte McCullough. „Ich sage Ihnen, 10.000 Fälle von Myokarditis sind real, und sie sind ernst, und sie betreffen junge Menschen: Kinder, die versuchen, zur Schule zu gehen, die versuchen, aufs College zu gehen, und, was sehr wichtig ist, was Tracy Høeg gezeigt hat, ist, dass in ihrer Analyse, jetzt Monate später, 86% dieser Kinder ins Krankenhaus eingeliefert werden.

„Es war nie ein leichter Fall. Es war im Juni nicht mild, es ist sicher nicht mild im September, und was [Høeg] wieder gezeigt hat, ist, dass aufgrund des Determinismus bei einem jungen Menschen die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er wegen Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert wird, als dass er ins Krankenhaus kommt. Mit COVID-19.“

„Ich sage Ihnen, es ist ein schlechter Vorschlag für jeden in den jüngeren Altersgruppen, sich impfen zu lassen.“

Der Arzt sah sich einige Studien und Berichte an und stellte fest, dass die Gentransfer-Impfungen gegen die Delta-Variante unwirksam sind. Der Arzt kam zu dem Schluss, dass „dies keineswegs als ‚Krise der Ungeimpften‘ bezeichnet werden kann.“

„Dies kann [eher] als eine Krise des Impfversagens bezeichnet werden, und das ist es, was den Amerikanern in den Nachrichten nicht berichtet wird“, sagte er.

„Und unsere älteren Menschen werden überrumpelt. Sie haben sich impfen lassen und denken, sie seien geschützt, aber das ist nicht der Fall. Genau das ist das Problem. Das Problem ist wiederum das Fehlverhalten [der Gesundheitsbehörden]“.

„Können Sie sich vorstellen, dass wir jetzt ein Virus haben, das völlig monoton ist. Warum haben wir 99% Delta? Antwort: Weil Delta in den Nasen und Mündern derer gedeiht, die geimpft sind. Gedeiht. Delta gedeiht in den Geimpften… Das sind Menschen in der prä-symptomatischen Phase.“

„Die Vorstellung, dass man nach einer [COVID-19]-Impfung plötzlich an den Arbeitsplatz gehen kann und keine Gefahr mehr darstellt, ist also falsch. Zeigen Sie ihnen diese Daten“, sagte er.

„Die Geimpften sind genauso eine Gefahr für andere, vor allem, wenn sie anfangen, Symptome zu entwickeln“.