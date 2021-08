Dr. Peter McCulloughs 5 wichtigste Wahrheiten über COVID-19

In einem kürzlichen Interview mit dem Chefredakteur von LifeSiteNews, John-Henry Westen, hat Dr. Peter McCullough, einer der führenden amerikanischen Ärzte für die frühe Behandlung von COVID-19, fünf wichtige wissenschaftliche Wahrheiten über das Coronavirus genannt.

McCullough sagte, die folgenden Punkte seien „fünf Schlüsselbotschaften der wissenschaftlichen Wahrheit, von denen ich möchte, dass sie jeder über das Virus und die Pandemie versteht. Sie sind ziemlich einfach.“

McCullough sprach heute auch auf der Konferenz „Stop the Shot“ der Truth for Health Foundation, die von LifeSiteNews live übertragen wurde.

Dr. McCullough begann damit, die weit verbreitete Meinung zu entkräften, dass asymptomatische Menschen die Krankheit an andere weitergeben können und betonte, dass nur Menschen, die Symptome zeigen, tatsächlich ansteckend sind.

„Das Virus wird nicht asymptomatisch übertragen. Nur kranke Menschen geben es an andere Menschen weiter.“

In einem zweiten Punkt ging er auf die Frage der Testung asymptomatischer Menschen ein und argumentierte, dass diese Praxis falsche Daten über COVID-19-Fälle liefert:

„Alles, was wir tun, ist, falsch-positive Ergebnisse zu erzeugen, zusätzliche Fälle zu schaffen und zusätzliche Bedenken zu wecken. Die FDA hat diese Tests für asymptomatische Personen nie zugelassen. Die WHO hat am 25. Juni gesagt ‚keine asymptomatischen Tests'“.