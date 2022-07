Dr. Robert Malone: Affenpocken oder Geldpocken? Tedros überstimmt sein Gremium und erklärt die Affenpocken zu einem internationalen Gesundheitsnotfall.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch der Affenpocken zu einem internationalen Gesundheitsnotfall (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) erklärt und damit eine breite Diskussion über die Unabhängigkeit, Objektivität und Weisheit der WHO bei der Bewältigung globaler Infektionskrankheiten ausgelöst. Die Erklärung wurde einseitig von WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus abgegeben, der damit in direktem Widerspruch zu den Empfehlungen des unabhängigen Prüfungsausschusses stand. Tedros gab die Erklärung ab, obwohl die Mitglieder des WHO-Notfallkomitees für den Affenpockenausbruch keinen Konsens gefunden hatten, und setzte sich damit über seine eigene Prüfungskommission hinweg, die mit 9 gegen und 6 für die Ausrufung des PHEIC gestimmt hatte. Tedros behauptete, dass dieser Expertenausschuss (der am Donnerstag zusammentrat) nicht in der Lage war, einen Konsens zu erzielen, so dass es ihm oblag, zu entscheiden, ob die höchstmögliche Alarmstufe ausgelöst werden sollte. Jeder objektive außenstehende Beobachter würde zu dem Schluss kommen, dass der Ausschuss den Übergang zu einem PHEIC nicht befürwortet hat. Bei einer ähnlichen Sitzung am 23. Juni 2022 beschloss der Ausschuss im Konsens, der WHO-Generaldirektorin mitzuteilen, dass der Ausbruch in diesem Stadium nicht als PHEIC eingestuft werden sollte. Ein offizieller Artikel der Vereinten Nationen, der dies zusammenfasst, ist hier zu finden. Als die Gruppe im Juni zusammentrat, war die Verteilung 11 gegen und drei für. Es ist nicht klar, was sich in den letzten vier Wochen geändert hat, um die Änderung der Position von Tedros zu rechtfertigen, obwohl Kommentare von Internet-Experten die Befürchtung aufkommen lassen, dass die einseitige Maßnahme als Reaktion auf den Druck von Interessengruppen getroffen wurde.

Es gab auch einen plötzlichen Ausbruch von koordinierten Postings in den sozialen Medien, in denen Bedenken hinsichtlich der Risiken von Affenpocken für Kinder geäußert wurden, was die Frage aufwirft: „Wenn Affenpocken eine sexuell übertragbare Krankheit sind, warum bekommen Kinder sie dann?“

Am Freitag wurden in den USA die ersten beiden Fälle von Affenpocken bei Kindern bestätigt, sagte die Direktorin der Centers for Disease Control Prevention and Control (CDC), Rochelle Walensky, am Freitag. Die CDC hat erklärt, dass Kinder, insbesondere Kinder unter 8 Jahren, einem besonders hohen Risiko“ für eine schwere Affenpockenerkrankung ausgesetzt sind.

Bei einer virtuellen Veranstaltung mit der Washington Post am Freitag, bei der es um neue Coronavirus-Varianten ging, erklärte Walensky:

Beide dieser Kinder werden auf Personen zurückgeführt, die aus der Gemeinschaft der Männer stammen, die Sex mit Männern haben, der Gemeinschaft der schwulen Männer.

Offensichtlich kam der WHO-Ausschuss nicht zu der gewünschten Entscheidung, ein PHEIC zu erklären, und so schritt Tedros aus irgendeinem außergewöhnlichen Grund ein.

Obwohl das Komitee nicht formell abstimmt, ergab eine Umfrage unter den Mitgliedern, dass neun der Meinung waren, ein PHEIC sollte nicht erklärt werden, und sechs befürworteten eine Erklärung. „Neun und sechs ist sehr, sehr knapp“, sagte Tedros in einer Pressekonferenz, die einberufen wurde, um die Entscheidung bekannt zu geben. „Da die Aufgabe des Ausschusses darin besteht, zu beraten, musste ich als Unentschiedener fungieren.“

Tedros gab die Erklärung ab, obwohl sich die Mitglieder des WHO-Notfallkomitees zum Ausbruch der Affenpocken nicht einigen konnten. Es ist das erste Mal, dass ein Leiter einer UN-Gesundheitsorganisation eine solche Entscheidung einseitig trifft.

Im Falle eines tödlichen Krankheitsausbruchs kann eine Gruppe von Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen „internationalen Gesundheitsnotfall“ (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) ausrufen, um globale Maßnahmen einzuleiten. Seit die Verfahren zur Ausrufung eines PHEIC im Jahr 2005 eingeführt wurden, hat die WHO dies erst sechs Mal getan. Das letzte Mal erklärte die WHO Anfang 2020 einen internationalen Notfall für Covid-19.

Die Einstufung als internationaler Gesundheitsnotfall ist die höchste Alarmstufe der WHO. Sie basiert auf internationalen Gesundheitsvorschriften aus dem Jahr 2005, in denen die Rechte und Pflichten der Länder im Umgang mit grenzüberschreitenden gesundheitlichen Ereignissen festgelegt sind.

Die WHO definiert einen PHEIC als ein außergewöhnliches Ereignis, das eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit anderer Staaten durch die internationale Ausbreitung von Krankheiten darstellt und möglicherweise eine koordinierte internationale Reaktion erfordert“.

Die WHO erklärt weiter, dass diese Definition eine ernste, plötzliche, ungewöhnliche oder unerwartete Situation impliziert, die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit über die Grenzen des betroffenen Landes hinaus hat und möglicherweise sofortige internationale Maßnahmen erfordert.

Die Aussagen von Tedros zeigen deutlich, dass er einseitig seine eigene Meinung an die Stelle der Meinung des einberufenen Gremiums gesetzt hat:

Ich habe entschieden, dass der weltweite Ausbruch der Affenpocken eine gesundheitliche Notlage von internationalem Interesse darstellt Die WHO schätzt das Risiko von Affenpocken weltweit und in allen Regionen als moderat ein, mit Ausnahme der europäischen Region, wo wir das Risiko als hoch einschätzen.

Wir haben es hier mit einem Ausbruch zu tun, der sich durch neue Übertragungswege, über die wir zu wenig wissen, rasch über die ganze Welt ausgebreitet hat und der die Kriterien der internationalen Gesundheitsvorschriften erfüllt“, sagte Tedros. Ich weiß, dass dies kein einfacher oder geradliniger Prozess war und dass es unter den Mitgliedern“ des Ausschusses unterschiedliche Ansichten gibt“, fügte er hinzu.

Obwohl ich einen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufe, handelt es sich im Moment um einen Ausbruch, der sich auf Männer konzentriert, die Sex mit Männern haben, insbesondere auf Männer mit mehreren Sexualpartnern“, fuhr Tedros fort. „Das bedeutet, dass dieser Ausbruch mit den richtigen Strategien in den richtigen Gruppen gestoppt werden kann.

Da der Ausbruch weiter zunimmt, sind Epidemiologen geteilter Meinung darüber, ob die Entscheidung der WHO richtig war. Die Sitzung war das zweite Mal, dass der Notfallausschuss zusammentrat, nachdem er am 23. Juni entschieden hatte, dass der Ausbruch diese Schwelle nicht erreicht hatte.

Dr. Jimmy Whitworth, Professor für internationale öffentliche Gesundheit an der London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Es ist eine schwierige Entscheidung für den Ausschuss, denn in gewisser Hinsicht erfüllt er die Definition – es handelt sich um einen beispiellosen Ausbruch, der in vielen Ländern verbreitet ist und von einer verstärkten internationalen Koordination profitieren würde. Andererseits scheint es sich um eine Infektion zu handeln, für die wir die notwendigen Instrumente zur Kontrolle haben; die meisten Fälle verlaufen mild und die Sterblichkeitsrate ist extrem niedrig.

Die Bezeichnung PHEIC geht auf die 2005 geschaffenen Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) zurück und stellt eine internationale Vereinbarung“ dar, um die Prävention und Reaktion auf Risiken für die öffentliche Gesundheit zu unterstützen, die das Potenzial haben, sich rund um den Globus auszubreiten.

Die US Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) beschreiben die IHR als ein rechtsverbindliches Abkommen von 196 Ländern, um die Fähigkeit aufzubauen, potenzielle Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit weltweit zu erkennen und zu melden. Die IHR verlangen, dass alle Länder in der Lage sind, Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu erkennen, zu bewerten, zu melden und darauf zu reagieren“.

Es handelt sich um dieselben IHR, die die Regierung Biden weiter stärken wollte, aber der Versuch, die vorgeschlagenen Änderungen umzusetzen, wurde nach einem internationalen, länderübergreifenden Aufschrei über den Verlust der nationalen Autonomie auf Eis gelegt. Das einseitige Vorgehen von Tedros in dieser Situation zeigt deutlich, dass diese Bedenken berechtigt waren.

Trotz der Erklärung der US-amerikanischen CDC handelt es sich bei den IHR der WHO nicht um einen Vertrag, der vom US-Senat gebilligt wurde, und die Behauptung, sie seien rechtlich bindend, wurde angefochten.

In einem Artikel, der die Erklärung unterstützte, gab Vox News einen Überblick über die potenziellen finanziellen Nutznießer dieser Erklärung, nämlich die Impfstoffhersteller und die Holdinggesellschaften, die in sie investiert haben.

Der Notfall sollte die Länder dazu bringen, Impfstoffe zu teilen. Aber das ist nicht garantiert. Impfungen spielen eine Schlüsselrolle bei der Kontrolle der Affenpockenübertragung während eines Ausbruchs, und, was entscheidend ist, es gibt diese Impfstoffe bereits.

Die Covid-19-Pandemie hat der Welt einige schmerzhafte Lektionen darüber erteilt, wie wichtig eine globale Koordinierung ist, um eine schnelle und gerechte Verteilung von Impfstoffen zu gewährleisten. Die PHEIC-Alarmglocke wird hoffentlich zum Handeln anspornen, damit die gleichen Fehler nicht wiederholt werden. Ein wichtiger Grund für die Besorgnis der globalen Gesundheitsexperten über die Rechtzeitigkeit einer WHO-Notfallerklärung für Affenpocken ist das Potenzial der Erklärung, Impfstoffe schnell an die am meisten gefährdeten Gruppen zu verteilen.

Es gibt zwar Impfstoffe zur Vorbeugung von Affenpocken, und viele Länder verfügen über eine gewisse Menge dieser Impfstoffe als Teil ihrer nationalen Vorräte, doch die Nachfrage in den USA übersteigt das Angebot bei weitem, und der weltweite Vorrat an Impfstoffen ist relativ gering.Die Länder haben sich darum gerissen, weitere Impfstoffe zu bestellen, und der Hersteller des beliebtesten Affenpocken-Impfstoffs hat zwar nicht bekannt gegeben, welche Länder Bestellungen aufgegeben haben, doch bei den Ländern, die Impfstoffkäufe angekündigt haben, handelt es sich in der Regel um Länder mit höherem Einkommen, wie Deutschland, Großbritannien und Kanada. Dies deutet auf ein Muster der Ungleichheit bei Impfstoffen hin, das sich während der Einführung des Covid-19-Impfstoffs auf tragische Weise gezeigt hat, als ärmere Länder Schwierigkeiten hatten, Impfstoffe zu erwerben und von der Impfstoffproduktion abgeschnitten waren. In seiner Ankündigung der für Juni geplanten Tagung des WHO-Notfallkomitees erklärte der WHO-Europadirektor Hans Kluge, dass ein gerechteres Konzept für die Verteilung von Affenpocken-Impfstoffen ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des Ausbruchs sei.

Ein ‚Ich zuerst‘-Ansatz könnte später zu schädlichen Folgen führen, wenn wir nicht einen wirklich kooperativen und weitsichtigen Ansatz verfolgen“, sagte Kluge. „Ich appelliere an die Regierungen, bei der Bekämpfung der Affenpocken nicht die Fehler der Pandemie zu wiederholen und bei allem, was wir tun, die Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn die WHO einen Notfall ausruft, gibt sie auch Empfehlungen an die betroffenen Länder ab, die sich oft auf Impfstrategien beziehen. Dies spornt die Länder an, ihre Impfstrategien zu koordinieren, um das Impfstoffangebot in weniger wohlhabenden Ländern zu erhöhen. Es kann auch Geber dazu anspornen, Impfmaßnahmen zu finanzieren, bei denen der gleichberechtigte Zugang zu Impfstoffen im Vordergrund steht. Allerdings sind die Empfehlungen der WHO in einer Notsituation letztlich nur Empfehlungen.

Es gibt keine Möglichkeit, sie weltweit durchzusetzen, so Heymann. Der ACT Accelerator, eine Zusammenarbeit zur Beschaffung von Mitteln für die Verteilung von Covid-19-Tests, Therapien und Impfstoffen an Länder mit geringen Ressourcen, war ein Versuch, eine gerechte Lösung für die Pandemie zu finden. In den Augen vieler ist dies jedoch nicht gelungen. Experten des öffentlichen Gesundheitswesens sind zuversichtlich, dass ein früheres Vorgehen gegen Affenpocken einige der Fallstricke des ACT Accelerator vermeiden könnte.

In ihrer heutigen Ankündigung forderte die WHO die Länder mit großen Impfstoffvorräten auf, Impfstoffe zu teilen und an andere Länder zu spenden, die derzeit keinen Zugang zu Impfstoffen haben.

Bitte beachten Sie die frühere Berichterstattung zu diesem Thema in den folgenden Substack-Artikeln, die deutlich die konzertierten Bemühungen einer Vielzahl von Interessengruppen, einschließlich der Konzernmedien und der mit Bill und Melinda Gates verbundenen Organisationen, die zeigen das Angst als Waffe eingesetzt werden kann.

