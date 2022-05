Dr. Robert Malone klärt über Affenpocken auf – Wahrheit versus Fearporn.

Mir wird immer wieder dieselbe Frage gestellt: Ist dieser Ausbruch von Affenpocken eine echte Bedrohung oder handelt es sich um einen weiteren Fall von übertriebener und waffenfähiger öffentlicher Gesundheitsinformation? Ich werde mir die Antwort auf diese Frage für das Ende dieses Artikels aufsparen und mich stattdessen darauf konzentrieren, was Affenpocken sind, die Art und die Merkmale der damit verbundenen Krankheit, was wir wissen und was nicht.

Das Affenpockenvirus, das aus verschiedenen Regionen Afrikas stammt, ist mit den Pocken (Variola) verwandt, die beide zur Gattung der Orthopoxviren gehören. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Variola (major oder minor) die Virusart ist, die für die schlimmsten von den Orthopoxviren verursachten menschlichen Krankheiten verantwortlich ist. So gehören beispielsweise auch Kuhpocken, Pferdepocken und Kamelpocken zu dieser Gattung, von denen keines eine größere Gesundheitsgefahr für den Menschen darstellt und von denen eines (Kuhpocken) sogar (in der Vergangenheit) als Pockenimpfstoff verwendet wurde. Ich will damit sagen, dass die Verwandtschaft der Affenpocken mit den Pocken in keiner Weise bedeutet, dass sie eine ähnliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Jeder, der etwas anderes behauptet, betreibt oder unterstützt im Grunde genommen waffengestützte Propaganda für die öffentliche Gesundheit. Mit anderen Worten: Sie verbreiten Angstmacherei für die öffentliche Gesundheit.

Die Affenpocken wurden erstmals 1958 in Affenkolonien nachgewiesen, und der erste menschliche Fall des Virus wurde 1970 in der Demokratischen Republik Kongo festgestellt. Höchstwahrscheinlich war dies nur der erste festgestellte Fall, da die in Afrika lebenden Menschen schon seit Jahrtausenden mit Affen und anderen Affenpocken-Wirtstieren in Kontakt sind. Der „westafrikanische“ Affenpocken-Klon (Klade = Variante), der derzeit außerhalb Afrikas zirkuliert, verursacht eine mildere Krankheit im Vergleich zu dem eng verwandten Virus, das in anderen Regionen Afrikas vorkommt (Kongo-Klon).

Die Symptome der Affenpocken ähneln in gewisser Weise der Pockenerkrankung, sind aber wesentlich milder. Das allgemeine klinische Bild der durch das westafrikanische Affenpockenvirus verursachten Krankheit umfasst grippeähnliche Symptome – Fieber, Körperschmerzen, Schüttelfrost – sowie geschwollene Lymphknoten. Häufig ist ein Ausschlag auf der Handfläche zu beobachten. Im letzten Stadium der Krankheit, das in einigen Fällen bis zu einem Monat oder länger dauern kann, können kleine Läsionen auftreten, die eine Kruste bilden und zu einer kleinen depigmentierten Narbe führen können. Es gibt keine Hinweise auf eine asymptomatische Übertragung. Mit anderen Worten: Nach derzeitigem medizinischem Kenntnisstand wird die Krankheit nur durch den Kontakt von Mensch zu Mensch zwischen einer nicht infizierten Person und einer Person, die bereits Symptome der Krankheit aufweist, übertragen. Daher lässt sich die Ausbreitung der Krankheit durch klassische Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens wie die Ermittlung von Kontaktpersonen, die vorübergehende Quarantäne von Personen, die körperlichen Kontakt mit einer infizierten Person hatten, und die längerfristige Quarantäne von Personen, die Symptome entwickeln, leicht kontrollieren. Im Wesentlichen handelt es sich bei den aktuellen Fällen im Westen, die in den Nachrichten zu sehen sind, um Fälle unter Männern, die Sex mit Männern haben, und sie scheinen auf engen Körperkontakt zurückzuführen zu sein. Affenpocken sind in vielen Teilen Afrikas endemisch und ein „zoonotisches“ Virus, d. h. es kann von einer Vielzahl von Tieren (nicht nur von Affen) auf den Menschen übertragen werden. Die anfängliche Übertragung vom Tier auf den Menschen, gefolgt von einer begrenzten Übertragung von Mensch zu Mensch, ist wahrscheinlich die Ursache für die sporadischen Fälle, die typischerweise in Afrika beobachtet werden. Die hochgradig übertragbaren Hühnerpocken gehören nicht zur Gattung der Orthopoxviren, obwohl sie „Pocken“ heißen. Noch einmal zur Verdeutlichung: Kuhpocken und Kamelpocken gehören ebenfalls zur Gattung der Orthopoxviren, und sie sind nicht besonders pathogen, wenn sie vom Menschen übertragen werden; nur weil Affenpocken ein „Pocken“-Virus der Gattung der Orthopoxviren sind, bedeutet das nicht, dass sie besonders tödlich sind.

Bei den Affenpocken handelt es sich um ein doppelsträngiges DNA-Virus, was bedeutet, dass aufgrund der doppelsträngigen Natur der DNA jeder der beiden Stränge während der Replikation als „Kontrolle“ für den anderen fungiert. Diese „Fehlerkontrolle“ hat zur Folge, dass dieses und andere DNA-Viren viel langsamer mutieren als RNA-Viren. Im Laufe der Zeit sind die Genome von DNA-Viren relativ stabil. Das bedeutet, dass es im Gegensatz zu SARS-CoV-2 (COVID) oder Influenza unwahrscheinlich ist, dass sich Affenpocken schnell weiterentwickeln, um einer natürlich erworbenen oder durch einen Impfstoff hervorgerufenen Immunität zu entgehen. Für die Herstellung eines Impfstoffs ist Monkeypox damit ein viel einfacheres Ziel als ein sich schnell entwickelndes RNA-Coronavirus wie SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. Außerdem sind die verschiedenen Orthopox-Viren aus immunologischer Sicht oft kreuzgeschützt. Mit anderen Worten: Wenn Sie mit einem Pockenimpfstoff geimpft wurden oder sich zuvor mit Kuhpocken, Kamelpocken oder Affenpocken infiziert haben, sind Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich resistent gegen eine Erkrankung durch das Affenpockenvirus, das jetzt (recht selten) in nicht-afrikanischen Ländern gemeldet wird.

Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass Affenpocken beim Menschen nicht sehr infektiös sind – sie haben einen niedrigen Ro-Wert (vielleicht unter 1), mit dem beschrieben wird, wie effizient eine Infektionskrankheit von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Auch dies ist eine sehr gute Nachricht für die Eindämmung. Ein Ro von <1 bedeutet im Allgemeinen, dass (auch ohne soziale Distanzierung oder andere Eindämmungsmaßnahmen) für jede bereits infizierte Person im Durchschnitt weniger als eine weitere Person infiziert wird. Zum Vergleich: Die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 hat einen Ro-Wert zwischen 7 und 10. Ein Virus mit einem Ro-Wert von weniger als eins kann mit den oben beschriebenen Standardmethoden der öffentlichen Gesundheit leicht eingedämmt werden. Ein Virus mit einem Ro-Wert von 7 bis 10 kann im Grunde nicht eingedämmt werden und wird sich rasch weltweit ausbreiten, wie wir bei den Omikron-Varianten gesehen haben. Bei einem Virus mit einem Ro-Wert von 1 oder weniger reichen herkömmliche Methoden zur Eindämmung von Infektionskrankheiten wie die Ermittlung von Kontaktpersonen, die Identifizierung und Isolierung infizierter Personen aus, um das Virus unter Kontrolle zu bringen. Die Tatsache, dass die Affenpocken von Mensch zu Mensch übertragen werden (und nicht nur durch den Kontakt zwischen einer Person und einem infizierten Tier), ist zwar keine gute Nachricht, aber da diese Übertragung offenbar durch sehr engen Kontakt erfolgt, bedeutet dies, dass sie leicht eingedämmt werden kann, ohne dass eine Impfkampagne für die gesamte Bevölkerung erforderlich ist. In solchen Fällen wird die Impfung bei einem signifikanten Ausbruch oft auf das Gesundheitspersonal und/oder die Ersthelfer beschränkt, die am ehesten mit einer infizierten Person in Kontakt kommen könnten. Der Einsatz eines Impfstoffs zur Unterstützung dieser Eindämmung durch „Ringimpfungen“ oder breit angelegte Impfstrategien ist im Allgemeinen unnötig und kann sogar kontraproduktiv sein, je nach Sicherheit des Impfstoffs – wobei zu bedenken ist, dass kein Medikament oder Impfstoff vollkommen sicher ist.

Lassen Sie mich kurz eine persönliche Geschichte erzählen, um diesen Punkt zu veranschaulichen. Nach den Ereignissen des 11. Septembers, einschließlich der Milzbrandbriefe, nahm ich eine Stelle an, die die klinische Entwicklung eines breiten Spektrums von Impfstoffen zur biologischen Verteidigung im Rahmen eines Vertrags des US-Verteidigungsministeriums (der an die Dynport Vaccine Company vergeben wurde) umfasste. Eine der Impfstoffindikationen, an denen wir arbeiteten, war die Prävention von Pocken. Der damalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Dick Cheney, sprach sich für eine umfassende Impfung gegen Pocken aus, da man davon ausging, dass die Wahrscheinlichkeit eines Bioterroranschlags, bei dem die Pocken wieder in die Vereinigten Staaten eingeschleppt würden, bei etwa 1 % lag. Der vorhandene abgeschwächte Pocken-Lebendimpfstoff wurde in den gesamten Vereinigten Staaten an Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Ersthelfer ausgegeben. Dann begannen mehrere Berichte über durch den Impfstoff verursachte Schäden zu kursieren. Ich wurde damit beauftragt, historische Aufzeichnungen der Pockenimpfstoffkampagne des Verteidigungsministeriums über diese Art von „unerwünschten Ereignissen“ zu untersuchen. Unerwünschte Ereignisse nach der Verabreichung dieses abgeschwächten Lebendimpfstoffs waren wohlbekannt und ließen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien einteilen. In einigen Fällen wies eine kleine Gruppe junger Soldaten und Rekruten einen zuvor unentdeckten immunologischen Defekt auf, der dazu führte, dass sie sich mit dem damals verwendeten abgeschwächten Lebendimpfstoffvirus ansteckten. Die andere Gruppe entwickelte subtilere Symptome, darunter auch das, was jetzt als impfassoziierte Myo- und Perikarditis erscheint, die typischerweise auf einen Autoimmunprozess zurückgeführt wird. Diese Probleme waren zu der Zeit, als die Pockenimpfung üblich war (und die Pocken noch nicht ausgerottet waren), als Risiko bekannt und daher keine Überraschung, als der gleiche Impfstoff in der Gegenwart wieder eingesetzt wurde. Aber die Pocken waren ausgerottet worden, und Cheneys Worst-Case-Szenario ist nie eingetreten. Diejenigen, die geimpft und geschädigt wurden, um sich vor einer nicht existierenden Bedrohung zu schützen, sind ein gutes Beispiel für ein völlig verkehrtes Nutzen-Risiko-Verhältnis. Alles Risiko, kein Nutzen. Dementsprechend wurde die Pockenimpfkampagne gestoppt.

Das Wichtigste: Es handelt sich nicht um Influenza oder COVID – dieses Virus mutiert langsam, es ist nicht hochinfektiös, die natürlich erworbene Immunität ist stark und lang anhaltend, und die Orthopox-Impfstoffe bieten in der Regel einen Kreuzschutz. Das Risiko eines immunologischen Ausbruchs ist sehr, sehr gering. Und die Ausbreitung dieses Virus lässt sich durch einfache, kostengünstige und klassische Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens leicht stoppen. Wäre es anders, hätten wir schon vor Jahrzehnten eine Affenpockenpandemie erlebt.

Der Schweregrad der Affenpockenerkrankung kann je nach Klade variieren (die in verschiedenen Regionen Afrikas vorkommt, was ebenfalls darauf hindeutet, dass es das Virus schon sehr lange gibt). Glücklicherweise ist diese spezielle Klade weniger schwerwiegend und scheint in Afrika endemisch zu sein. Leider wurde sie nur selten untersucht, sodass relativ wenig über das Virus und die damit verbundenen menschlichen Erkrankungen bekannt ist, vor allem weil die Infektionsgefahr für die allgemeine Bevölkerung so gering ist. Die Journalistin Helen Branswell von STAT News hat kürzlich ein Interview mit CDC-Experten geführt und eine hervorragende Zusammenfassung des Krankheitsbildes veröffentlicht:

Ein bis drei Tage nach dem Einsetzen des Fiebers tritt ein charakteristischer Ausschlag auf, der oft im Gesicht beginnt. Viele Krankheiten können Ausschläge verursachen, aber der Affenpockenausschlag weist einige ungewöhnliche Merkmale auf, insbesondere die Tatsache, dass sich Bläschen auf den Handflächen bilden können. Es wird angenommen, dass das Virus in Ländern, in denen es endemisch ist, hauptsächlich von infizierten Tieren auf den Menschen übertragen wird, wenn Menschen Buschfleisch töten oder für den Verzehr zubereiten. Sobald das Virus auf den Menschen übergesprungen ist, kann die Übertragung von Mensch zu Mensch über Tröpfchen in der Atemluft – mit dem Virus versetzter Speichel, der die Schleimhäute von Augen, Nase und Rachen infizieren kann – oder durch Kontakt mit Affenpockenläsionen oder Körperflüssigkeiten erfolgen, wobei das Virus durch kleine Schnitte in die Haut gelangt. Das Virus kann auch durch den Kontakt mit Kleidung oder Bettwäsche übertragen werden, die mit Material von Affenpockenläsionen kontaminiert sind. (STAT News).

Im Jahr 2003 gab es in den Vereinigten Staaten bereits einen Ausbruch von Affenpocken. Dieser Ausbruch, der erste außerhalb Afrikas, wurde auf die Einfuhr von kleinen Säugetieren aus Ghana zurückgeführt. Wie dieser Ausbruch zeigt, können sich mehrere Tiere mit der Krankheit infizieren – während dieses Ausbruchs wurden riesige Beutelratten und Eichhörnchen positiv auf das Virus getestet und verbreiteten es schließlich auf Präriehunde, die in mehreren Staaten des Mittleren Westens als Haustiere verkauft wurden (laut CDC). Siebenundvierzig Menschen steckten sich bei den Präriehunden mit der Krankheit an. Dies ist eine wichtige und relevante Geschichte, denn der aktuelle Ausbruch scheint von Mensch zu Mensch übertragen zu werden, wobei kein einziges Individuum als Nullfall identifiziert wurde. Im Laufe der Jahre gab es einige andere Ausbrüche außerhalb Afrikas durch Reisende aus Nigeria. Derzeit geht man davon aus, dass das Affenpockenvirus in Nigeria sehr viel häufiger vorkommt, als bisher berichtet wurde.

Es gibt einen Impfstoff, der 2019 in den USA für Menschen ab 18 Jahren zum Schutz vor Pocken und Affenpocken zugelassen wurde: Jynneos von Bavarian Nordic. Ein zweiter Impfstoff, ACAM2000 von Emergent Product Development, schützt gegen Pocken und bietet vermutlich auch einen gewissen Schutz gegen Affenpocken. Beide Impfstoffe sind nur für Personen zugelassen, bei denen ein hohes Risiko besteht, sich mit der Krankheit anzustecken, da sie nicht völlig sicher sind. Beim Ausbruch der Affenpocken 2003 in den USA wurde der Pockenimpfstoff an Personen verabreicht, die als besonders gefährdet gelten.

Die USA halten bereits Impfstoffvorräte im Strategic National Stockpile, einer Absicherung gegen Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit. „Um einen Pockennotfall zu bekämpfen, verfügt der SNS über genügend Pockenimpfstoff, um die gesamte US-Bevölkerung zu impfen. Darüber hinaus verfügt das SNS über antivirale Medikamente, die bei Bedarf zur Behandlung von Pockeninfektionen eingesetzt werden können“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums per E-Mail. Meiner Meinung nach ist der Kauf eines Pockenimpfstoffs im Wert von 119 Millionen Dollar, der soeben vom US-Gesundheitsministerium und der Biden-Administration genehmigt wurde, eine unnötige und ungerechtfertigte Ausgabe, es sei denn, es liegen Daten vor, die zeigen, dass sich der aktuelle Stamm deutlich von den historischen Vorgängerstämmen innerhalb dieser Gruppe unterscheidet.

Van Kerkhove von der WHO wies darauf hin, dass einige dieser Produkte nach der sogenannten Tierversuchsregel zugelassen wurden, bei der Daten über die Wirksamkeit bei Tieren als Ersatz herangezogen werden, da die Impfstoffe oder Medikamente mangels zirkulierender Pocken nicht auf ihre Wirksamkeit bei Menschen getestet werden können. Infolgedessen könnte ein solches Produkt nur im Rahmen einer klinischen Studie verwendet werden, sagte sie.

Es gibt Möglichkeiten. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie richtig eingesetzt werden. Bei Impfstoffen wollen wir unter anderem sicherstellen, dass die Impfstoffe, wenn sie gebraucht und eingesetzt werden, bei den Bevölkerungsgruppen eingesetzt werden, die sie am dringendsten benötigen. Im Moment gibt es keine ausreichende Versorgung mit irgendetwas, sagte sie. Dennoch zeigte sie sich zuversichtlich, dass der Ausbruch unter Kontrolle gebracht werden kann.

Was wir jetzt tun müssen, ist, die Ausbreitung zu stoppen. Und das können wir tun. Wir können das mit den richtigen Botschaften, mit den richtigen Tests … mit unterstützender Isolierung und klinischer Versorgung, wenn nötig, mit dem Schutz des Gesundheitspersonals, sagte Van Kerkhove. (STAT News).

Die von Bill Gates finanzierte Organisation GAVI hat ihre Einschätzung der medizinischen Bedrohung durch Affenpocken vorgelegt, die Sie hier finden. Viele Leser dieses Substapels wird meine Einschätzung nicht überraschen, dass diese GAVI-Bedrohungseinschätzung sehr voreingenommen ist und zu Übertreibungen neigt. In dem Artikel wird beispielsweise versucht, Parallelen zwischen Affenpocken und Ebola herzustellen:

Ähnlich wie bei Viren wie Ebola erfolgt die Übertragung nur in unmittelbarer Nähe durch Kontakt mit Läsionen, Körperflüssigkeiten, Atemtröpfchen oder kontaminierten Materialien wie Bettzeug oder Kleidung.

Der Artikel enthält auch die folgende Desinformation;

Obwohl die Symptome oft innerhalb eines Monats abklingen, kann einer von zehn Fällen tödlich verlaufen. Kinder sind besonders anfällig.

Faktencheck durch einen qualifizierten Fachmann –

Diese Behauptung stellt eine sehr einseitige Interpretation eines Datenberichts der Weltgesundheitsorganisation dar:

Im Jahr 2020 meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 4.594 Verdachtsfälle von Affenpocken, darunter 171 Todesfälle (Case Fatality Ratio 3,7%). Sie werden als Verdachtsfälle bezeichnet, weil zur Bestätigung ein PCR-Test erforderlich ist, der in endemischen Gebieten nicht ohne weiteres verfügbar ist.

Denjenigen Lesern, die für diese Art der Informationsmanipulation und -bewaffnung sensibilisiert sind, fallen an diesem Kommentar sofort zwei wichtige Dinge auf. Erstens: Die angegebene Sterblichkeitsrate von 3,7 % (NICHT 10 %) der Fälle bezieht sich auf Verdachtsfälle, nicht auf bestätigte Fälle. Zweitens ist diese Art von Stichprobenerhebung sehr stark auf schwerere Erkrankungen ausgerichtet – die Länder entdecken nur selten Fälle von leichteren Erkrankungen und melden diese nicht an die WHO.

Ist die biologische Bedrohung also real? Steht sie unmittelbar bevor? Rechtfertigt sie den weltweiten Medienrummel? Als ich vor zwei Tagen in einer Flughafenlounge auf meinen Flug von den USA nach dem Vereinigten Königreich wartete, sah ich eine Nachrichtensendung von CNN, die atemlos über diese „Bedrohung“ berichtete und gleichzeitig historische Bilder von Patienten zeigte, die an Pocken erkrankt waren. Meiner Meinung nach ist dies ein klassisches Beispiel für Angstmacherei im Bereich der öffentlichen Gesundheit, und CNN sollte dafür gerügt werden, dass es unter dem Deckmantel des Journalismus unverantwortliche Propaganda – Fehlinformation und Desinformation – verbreitet.

Meines Erachtens handelt es sich bei den Affenpocken nach den derzeit verfügbaren Informationen um ein Virus und eine Krankheit, die in Afrika endemisch ist, sporadisch nach der Übertragung von tierischen Wirten auf den Menschen auftritt und in der Regel durch engen menschlichen Kontakt verbreitet wird. Die Krankheit lässt sich durch klassische Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens leicht bekämpfen. Sie hat keine hohe Sterblichkeitsrate. Solange es keine genetische Veränderung gibt, sei es durch Evolution oder absichtliche genetische Manipulation, stellt es keine signifikante biologische Bedrohung dar und wurde in der Vergangenheit nie als hochgefährlicher Erreger betrachtet.

Also Schluss mit der Panikmache, Fehlinformation und Desinformation.