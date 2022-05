Was ist mit Deutschland los? Marschbefehl aus Washington

Warum schickt Deutschland Waffen in die Ukraine? Ist ihnen nicht klar, dass diese Waffen benutzt werden, um russische Soldaten zu töten? Ist ihnen nicht klar, dass diese Waffen an Nazi-Kämpfer weitergegeben werden, die sich Hakenkreuze auf die Arme tätowieren und in Fackelparaden marschieren? Ist das dem deutschen Volk egal?

Im 2. Weltkrieg hat die deutsche Wehrmacht 27 Millionen Russen getötet. Ist das nicht genug? Wie viele Russen müssen noch sterben, um den Blutrausch der Deutschen zu stillen? Noch eine Million oder so? 5 Millionen? 27 Millionen? Wie viele?

Und wie rechtfertigt ein Land mit der deutschen Geschichte die Tötung weiterer Russen heute? Viele Menschen hätten gerne eine Antwort auf diese Frage? Ich weiß, dass ich es möchte.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist der Meinung, dass Deutschland eine moralische Verpflichtung hat, die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland zu unterstützen. In einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation sagte er: „Wir verteidigen Recht und Freiheit an der Seite der angegriffenen Partei. Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf gegen den Aggressor“.

Was Scholz nicht erwähnte, waren die zahlreichen (ukrainischen) Provokationen, die vor dem russischen Einmarsch stattfanden. Er erwähnte nicht die verstärkte Bombardierung der Ostukraine durch Kiew, wo in den letzten acht Jahren 14.000 ethnische Russen getötet worden sind. Er erwähnte nicht die etwa 30 ukrainischen Biowaffenlabors, in denen heimlich tödliche Krankheitserreger entwickelt werden, die auf bestimmte Ethnien abzielen und hochansteckende Krankheiten in der ganzen Welt verbreiten. Er erwähnte nicht, dass Präsident Zelensky damit gedroht hatte, das ukrainische Atomwaffenprogramm wiederaufzubauen, wodurch Atomraketen an Russlands Westgrenze stationiert würden. Und er vergaß zu erwähnen, dass die Ukraine durch gemeinsame militärische Übungen, logistische Unterstützung, Ausbildung und Waffenlieferungen des Bündnisses zu einem Defacto-Mitglied der NATO geworden ist. All dies stellt eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit Russlands dar. Doch Scholz erwähnte nichts davon. Stattdessen nutzte er die gesamte Präsentation, um für ein weiteres Blutbad unter Führung der USA zu werben.

„Wir können es uns nicht erlauben, uns von der Angst lähmen zu lassen“, sagte Scholz mit Nachdruck. „Deshalb haben wir beschlossen, Waffen zu liefern.“

Scholz bestätigt damit nur, was ohnehin jeder weiß: Er hat seinen Marschbefehl aus Washington erhalten, und er befolgt diesen Befehl. So viel ist klar. Die World Socialist Web Site fasste das in einem kürzlich erschienenen Artikel wie folgt zusammen:

„Die historische Entscheidung, erneut deutsche Panzer gegen Russland rollen zu lassen, hat nichts mit „Sicherheit und Frieden“ und schon gar nicht mit dem Schutz der ukrainischen Bevölkerung zu tun. Vielmehr haben Deutschland und die anderen NATO-Mächte den reaktionären Einmarsch Russlands systematisch provoziert, um auf dem Rücken der ukrainischen Bevölkerung einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen zu können….

In den Monaten vor dem russischen Einmarsch hat sich die ukrainische Regierung mit massiver Unterstützung der USA und Deutschlands darauf vorbereitet, die von prorussischen Separatisten gehaltenen Gebiete im Osten des Landes unter ihre militärische Kontrolle zu bringen. Auch ein Krieg gegen Russland auf der Krim war geplant…. Alle Beschränkungen, die Deutschland nach dem Weltkrieg auferlegt wurden, sollen aufgehoben werden, und die Bundeswehr soll zur größten europäischen Armee umgebaut werden….

Die Bundesregierung hat bereits Panzer aus ehemaligen DDR-Lagerbeständen an die Ukraine geliefert und weitere schwere Waffenlieferungen angekündigt. Dazu gehören Flugabwehrpanzer und Panzerhaubitzen, die eine enorme Zerstörungskraft haben. Deutschland und die NATO sind bereit, die Ukraine in Schutt und Asche zu legen, um Russland zu besiegen…

Mit den schweren Waffen rüstet Deutschland das Asow-Bataillon und andere Neonazi-Einheiten aus. Diese Gruppen sind die politischen Nachkommen von Banderas Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die für die Ermordung Tausender ukrainischer Juden verantwortlich war.“ („Am Jahrestag der Niederlage des Nazi-Regimes hält der deutsche Bundeskanzler Scholz eine Kriegsrede“, World Socialist Web Site)

Wie sind wir hierher gekommen? Wie sind wir an einen Punkt gelangt, an dem sich niemand mehr Sorgen über das Wiederaufleben des deutschen Militarismus macht?

Alles lässt sich auf den russischen Präsidenten Michail Gorbatschow zurückführen.

1990, nach dem Fall der Berliner Mauer, hob Gorbatschow seine Einwände gegen die deutsche Wiedervereinigung auf und „stimmte zu, dass ein vereinigtes Deutschland frei entscheiden kann, welchem Bündnis es angehören wird, und Bundeskanzler Helmut Kohl sagte Gorbatschow, dass Deutschland in der NATO bleiben wolle.“

Haben Sie das verstanden? Gorbatschow hat Deutschland grünes Licht für den Beitritt zur NATO gegeben.

Können Sie erkennen, was für ein schrecklicher Fehler das war? Können Sie erkennen, dass die deutsche Wiedervereinigung und der Beitritt Deutschlands zu einem feindlichen, russophoben Militärbündnis (NATO) den Weg für den gegenwärtigen Flächenbrand geebnet hat?

Auf den Beitritt Deutschlands zur NATO folgten drei Erweiterungswellen, die das Bündnis immer weiter nach Osten drängten, bis heute die Kampftruppen, Militärbasen und Raketensysteme der NATO nur wenige hundert Kilometer von Moskau entfernt vor Russlands Haustür stehen.

Und der Vorstoß der NATO nach Osten wird auch vor der Ukraine nicht Halt machen, genauso wenig wie Hitler oder Napoleon vor der Ukraine Halt machten. Die Ukraine ist nur der letzte Zwischenstopp auf dem Weg nach Moskau. Das ist der eigentliche strategische Endpunkt: Moskau. Letztendlich wird die NATO immer tiefer in russisches Territorium vordringen und alles zerstören, was sich ihr in den Weg stellt, und jeden töten, der sich ihr in den Weg stellt. Darauf läuft das Ganze hinaus, und die Kriegsherren im Pentagon versuchen nicht einmal mehr, das zu verbergen. „Wir wollen Russland schwächen“, sagen sie. „Wir wollen Russland das Rückgrat brechen“. Und genau das ist der Plan. Sie wollen Russland zerschlagen und sich seiner Ressourcen bemächtigen. Nichts wird verheimlicht. All dies wird öffentlich erklärt.

Und es ist alles Gorbatschows Schuld. Die Krise, in der Russland heute steckt, geht auf Gorbatschow zurück.

Was hat er sich dabei gedacht? Dachte er, die NATO würde ihr Wort halten und sich nicht „einen Zentimeter nach Osten bewegen“, wie sie es versprochen hatte? Dachte er, Deutschland würde nicht irgendwann „wieder auf die Beine kommen“ und seinen gewohnten Marsch nach Osten fortsetzen? Dachte er, dass die Führer im Westen auf wundersame Weise ihren Fleck gewechselt hätten und vertrauenswürdiger, selbstloser und friedlicher geworden wären?

Was für ein dummer, dummer Mann. Gorbatschows luftiger Liberalismus hat die Waffensysteme der NATO und die Schocktruppen der NATO vor die Haustür Russlands gebracht. Er hat den Weg für einen weiteren quälenden und blutigen Konflikt geebnet, der die gesamte Region in Chaos und Ruin stürzen wird. Ist es da verwunderlich, dass westliche Führer bei jeder Gelegenheit Gorbatschows Loblied singen? Lesen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel bei RT an:

Am Montag haben in Estland groß angelegte NATO-Militärübungen begonnen. Die Übung mit dem Namen ‚Hedgehog 2022‘ ist nach Angaben des Militärblocks eine der größten in der Geschichte des baltischen Landes. An den Übungen werden rund 15 000 Soldaten aus 14 Nationen teilnehmen, darunter sowohl Mitglieder des Militärblocks als auch deren Partner. An der Übung nehmen unter anderem Soldaten aus Finnland, Schweden, Georgien und der Ukraine teil. An den Übungen werden alle Teilstreitkräfte beteiligt sein, und es werden Luft-, See- und Landübungen sowie Übungen zur Cyber-Kriegsführung durchgeführt, so der Sender. Laut einer NATO-Erklärung wird auch das Landungsschiff der US-Navy, die „Kearsarge“, an den Übungen teilnehmen….

Die Übungen begannen nur einen Tag, nachdem Finnland und Schweden offiziell ihre Pläne für einen NATO-Beitritt bekannt gegeben hatten… Die Übungen in Estland sind jedoch nur ein Teil der groß angelegten militärischen Aktivitäten der NATO in der Nähe der russischen Grenze. Ein anderer baltischer Staat, Litauen, ist Gastgeber der Übung „Eiserner Wolf“, an der 3.000 NATO-Soldaten und 1.000 militärische Ausrüstungsgegenstände, darunter auch deutsche Leopard-2-Panzer, teilnehmen.

Zwei der größten NATO-Übungen – „Defender Europe“ und „Swift Response“ – finden in Polen und acht weiteren Ländern statt, an denen 18.000 Soldaten aus 20 Nationen beteiligt sind, wie die NATO am Freitag mitteilte…. Die NATO-Reaktionskräfte nehmen derzeit an den 7.500 Mann starken Übungen in der Wettiner Heide in Deutschland teil. Im Mittelmeer finden demnächst Marineübungen der „Neptun-Serie“ statt, an denen die Flugzeugträgerkampfgruppe USS „Harry S. Truman“ beteiligt ist, die unter das Kommando der NATO gestellt wird. Nach Angaben der NATO ist dies erst das zweite Mal seit dem Ende des Kalten Krieges, dass eine US-Trägergruppe unter das Kommando des Militärblocks gestellt wird.

Im Juni werden die baltischen Staaten und Polen die nach NATO-Angaben „größte integrierte Luft- und Raketenabwehrübung Europas“ ausrichten, an der 23 Staaten teilnehmen werden. Ende April war Finnland Gastgeber von NATO-Marineübungen. Jetzt ist es auch Gastgeber einer gemeinsamen Landübung, an der Truppen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Estland und Lettland teilnehmen. Die massiven militärischen Kriegsspiele finden inmitten erhöhter Spannungen zwischen Russland, der NATO und einigen Partnern des Militärblocks statt. Finnland, das eine lange gemeinsame Grenze mit Russland hat, und Schweden haben beschlossen, ihre langjährige Politik der Blockfreiheit zu überdenken, nachdem sich die öffentliche Meinung nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine stark verändert hat.(„NATO beginnt Übungen nahe der russischen Grenze“, RT)

Was muss geschehen, damit das amerikanische Volk erkennt, was sich vor seinen Augen abspielt?

Die NATO und die USA simulieren einen Krieg gegen Russland, denn das ist der Plan. Es handelt sich um massive, integrierte Übungen mit kombinierten Waffen, die so strukturiert sind, dass sie die Stärken eines bestimmten Feindes am besten berücksichtigen. Und dieser Feind ist Russland. Können Sie das nicht erkennen?

Und ist Ihnen aufgefallen, dass es plötzlich in Ordnung ist, offen über einen Krieg mit Russland zu sprechen? Die Kader der Generäle im Ruhestand, die regelmäßig in den Kabelnachrichtenkanälen auftreten, und ihre brustbetonten Verbündeten in der Demokratischen Partei haben jeden Sinn für Vorsicht völlig aufgegeben. Sie lassen sich von der Gefahr eines Atomkriegs nicht mehr abschrecken, weil sie der Meinung sind, dass die USA in einem Atomkrieg die Oberhand behalten werden, und außerdem sind sie sich alle einig, dass es das Risiko wert ist. Vielleicht denken Sie, dass ich scherze, aber ich scherze nicht. Die vorherrschende Meinung unter den Eliten des Establishments hat sich grundlegend geändert. Diese Leute wollen einen Krieg mit Russland, und sie wollen ihn jetzt. Ihre Kriegslust hat ihre Angst vor der nuklearen Vernichtung völlig in den Hintergrund gedrängt. Das ist Wahnsinn.

Und Deutschland hat sich dem Krieg angeschlossen, obwohl er eine noch nie dagewesene Energiekrise auslösen wird, gefolgt von einem schweren Wirtschaftseinbruch, der Jahre dauern könnte. Kurzum, Scholz hat wirtschaftliches Harikari begangen, um seine Herren in Washington zu besänftigen. Hier ist mehr von der WSWS:

Deutschland nutzt den Krieg, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die bisher einer ungehemmten Aufrüstung im Wege standen… Zunächst erhöhte die Bundesregierung den Rüstungsetat um 100 Milliarden Euro… und gab den Grundsatz auf, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Die Ukraine wurde zunächst mit leichten und dann mit schweren Waffen beliefert. Inzwischen werden auch ukrainische Soldaten auf deutschem Boden ausgebildet…

Die Vorbereitungen der Bundesregierung auf einen Dritten Weltkrieg beschränken sich nicht auf die Bewaffnung der Bundeswehr und die militärische Unterstützung der Ukraine…. Der ehemalige Chefredakteur des Handelsblatts, Gabor Steingart, spricht dies in seinem „Pioneer Briefing“ am Dienstag unverblümt aus. Ohne die geringsten Skrupel erörtert er die Frage, was nötig ist, um einen Weltkrieg „handhabbar“ zu machen:

Das Führen eines Dritten Weltkriegs ist nicht nur eine militärische Frage“, erklärt er. Es ist „in erster Linie eine wirtschaftliche Frage. Denn ohne eine wirtschaftliche Entflechtung entlang der Macht- und Militärblöcke ist eine effektive und über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhaltende Kriegsführung nicht möglich, wie wir bereits an der Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas sehen können.“

Wer die Weltkriegsführung handhabbar machen will, muss zuerst den Welthandel entflechten“, betont Steingart. „Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist wichtiger als weitere Milliarden für die Bundeswehr. Es sind also nicht nur die Soldaten und ihr militärisches Gerät, die zu einer offensiven Formation zusammengefasst werden müssen, sondern auch wirtschaftliche Ressourcen.“

Mit diesem ökonomischen Blick betrachtet, heißt es dann, „sind die Vorbereitungen, einen Dritten Weltkrieg handhabbar zu machen, in vollem Gange..

Die irrsinnige Politik, einen Dritten Weltkrieg vorzubereiten und „beherrschbar“ zu machen, wird von allen im Bundestag vertretenen Parteien unterstützt… Deutschland müsse „seine nationalen Interessen vor dem Hintergrund der neuen Realität dringend definieren“ und „einen nationalen Kraftakt zu deren Durchsetzung und Sicherung beschließen“, heißt es. „Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, bedarf es umfassender militärischer Fähigkeiten, die auch manches Opfer und manche Last mit sich bringen werden.“ („Deutschlands Vorbereitungen für einen dritten Weltkrieg in vollem Gange“, World Socialist Web Site)

Halten Sie die Vorstellung eines Dritten Weltkriegs immer noch für weit hergeholt?

Nein, natürlich nicht. Die Vorbereitungen sind bereits im Gange. Die Eliten wollen den Krieg, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, die westlich geprägte Weltordnung zu erhalten. Deshalb wird die Bedrohung durch den deutschen Militarismus von den Medien und den ausländischen Staatsoberhäuptern ignoriert. Denn sie glauben nun, dass der deutsche Militarismus dazu benutzt werden kann, Amerikas globale Vormachtstellung zu verteidigen. Und das ist es, was sie wollen.

Hier ist ein wenig mehr Hintergrund aus einem Interview mit Norman Finkelstein:

Den Russen wurde versprochen, dass es keine NATO-Osterweiterung geben würde, das war die Gegenleistung für die Wiedervereinigung Deutschlands nach dem Zerfall der Sowjetunion. Das wurde den Russen versprochen, aber der Westen hat weitergemacht. Wir sprechen über die 1990er Jahre: Die Versprechen wurden gegeben, aber der Westen machte weiter und begann, die NATO zu erweitern …. Es gab die erste Tranche, dann die zweite Tranche … Dann begann die NATO, in Georgien und in der Ukraine zu expandieren (was eine rote Linie überschreitet).

Um das zu stoppen, bietet (Russland) eine völlig vernünftige Lösung an: die Ukraine einfach neutralisieren, so wie wir Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg neutralisiert haben, weder mit einem Ostblock noch mit einem Westblock verbündet. Das erschien mir völlig vernünftig…

Und dann muss die Angemessenheit dieser Forderungen… immer im Kontext gesehen werden. Also, was ist der Kontext? Der Kontext ist die Sowjetunion, das frühere Russland, das während des Zweiten Weltkriegs schätzungsweise 30 Millionen Menschen verloren hat… ….

Und jetzt gibt es diese Ukraine, wo Nazis eine übergroße Rolle spielen. (und sie) sind mit einem gewaltigen Militärblock namens NATO verbündet (und) die NATO rückt immer weiter vor und rückt immer weiter vor, nähert sich Russland und versucht, es zu ersticken… Und ab etwa 2016, unter Trump, beginnt die Ukraine aufzurüsten, liefert Waffen, nimmt an Militärübungen mit der NATO teil und verhält sich sehr provokativ. Und dann sagt Außenminister Lawrow schließlich, dass wir den Siedepunkt erreicht haben.

… (Also, seit) mehr als 20 Jahren… hat Russland versucht, sich auf die Diplomatie einzulassen; (die Ukraine neutral zu machen) wie Österreich nach dem 2. Weltkrieg… (Also) wenn man zustimmt, dass das eine legitime Forderung war, und wenn man zustimmt, dass der Westen die NATO erweitert und ausgebaut hat, und wenn man zustimmt, dass die Ukraine de facto ein Mitglied der NATO geworden ist, mit Waffenlieferungen und militärischen Übungen mit der NATO; und wenn man zustimmt… dass Russland im Zweiten Weltkrieg 30 Millionen Menschen durch die Nazi-Invasion verloren hat,…, dann ist die einfache Frage: Was hätte Russland tun sollen?

… Ich bin kein General und ich bin kein Diplomat, also gehe ich nicht…., also werde ich nicht sagen, dass es das Klügste war, was man tun konnte…. Aber ich werde sagen … dass sie das Recht hatten, es zu tun….Sie hatten …. das historische Recht, es zu tun. 30 Millionen Menschen (im 2. Weltkrieg getötet), und jetzt fangen Sie wieder an, jetzt fangen Sie wieder an? Nein, nein,… Ich kann mich nicht mit denen anfreunden, die die Legitimität der von Putin vorgebrachten Argumente anerkennen, aber dann die Invasion als kriminell bezeichnen. Das kann ich nicht verstehen.“ („Norman Finkelstein : Russland hat das historische Recht, in die Ukraine einzumarschieren“; Hören Sie sich das ganze Interview an, The Saker)

Ja, Putin hat jedes Recht, sein Land vor einer weiteren ausländischen Invasion zu schützen. Und er wäre töricht zu glauben, dass Washington das nicht im Sinn hat, denn es ist genau das, was sie im Sinn haben. Was Washington wirklich will, ist ein unterworfenes Russland, das dauerhaft unter Onkel Sams Fuchtel schmachtet.

Putin muss also alles in seiner Macht Stehende tun, um dies zu verhindern. Und bis jetzt hat er genau das getan.

Bravo, Wladimir.