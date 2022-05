Während die Behörde die dritte Impfung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren absegnet, zeigen US-Daten nach COVID-Impfungen weiter steigenden Todesfälle und Impfschäden

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 13. Mai 2022 insgesamt 1.268.008 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 28.141 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 173 gegenüber der Vorwoche – und 230.364 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 1.887 gegenüber der Vorwoche. Gegenüber der Vorwoche wurden insgesamt 6 859 zusätzliche unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 13. Mai 2022 insgesamt 817.538 unerwünschte Ereignisse, darunter 12.961 Todesfälle und 82.544 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 13. Mai gemeldeten 12.961 Todesfällen in den USA traten 16 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 20 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 59 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 13. Mai 581 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 343 Millionen Dosen von Pfizer, 219 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 13. Mai 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

10.745 unerwünschte Ereignisse, darunter 279 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle.

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen. The Defender hat in den vergangenen Wochen festgestellt, dass die CDC Berichte über Myokarditis und Perikarditis in dieser Altersgruppe aus dem VAERS-System entfernt hat. Eine Erklärung dafür wurde nicht gegeben.

43 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 13. Mai 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

31.572 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.824 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle. VAERS meldete letzte Woche 44 Todesfälle in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.

64 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren.

651 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 639 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

168 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 13. Mai 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 13. Mai meldeten 5.527 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 1.732 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.622 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

880 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.291 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.707 Berichte über Myokardinfarkte.

13.972 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.266 Berichte Pfizer, 4.989 Berichte Moderna und 2.679 Berichte J&J zugeschrieben.

4.194 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.570 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer, 1.427 Fälle dem Impfstoff von Moderna und 183 Fälle dem Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

CDC-Impfstoff-Beratungsgremium folgt der FDA und befürwortet die dritte Pfizer-Impfung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren

Das unabhängige Impfstoff-Beratungsgremium der CDC hat am Donnerstag eine dritte Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren befürwortet.

CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky unterzeichnete die Empfehlung des Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) und machte damit den Weg frei für die Verabreichung der Impfung durch medizinisches Personal.

Die ACIP-Empfehlung kam zwei Tage, nachdem die FDA dem Antrag von Pfizer auf eine Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) für eine einzelne Auffrischungsimpfung für diese Altersgruppe stattgegeben hatte, wonach die dritte Impfung mindestens fünf Monate nach der ersten Zwei-Dosen-Impfserie mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech verabreicht werden sollte.

Die Genehmigung basierte auf einer Teilmenge von nur 67 Kindern, die einen Monat nach der Auffrischungsdosis höhere Antikörperspiegel aufwiesen.

Die FDA erteilte die EUA für die Auffrischungsimpfungen trotz Daten, die höhere Infektionsraten bei vollständig geimpften Kindern in der Altersgruppe von 5 bis 11 Jahren im Vergleich zu ungeimpften Kindern zeigten, trotz fehlender Studien, die die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die derzeit vorherrschende BA.2 COVID-19-Variante untersuchten, und trotz zweier neuer Studien, die zeigten, dass bei geimpften Personen, die Omikron erhalten, die Infektion einen besseren Schutz vor künftigen Infektionen bietet als eine zweite Auffrischungsdosis.

Die FDA erklärte, sie habe keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt und festgestellt, dass die Kinder in der Studie die gleichen leichten Nebenwirkungen hatten wie andere Menschen nach einer Auffrischungsimpfung.

Eine Untergruppe von nur 67 Kindern ist jedoch nicht groß genug, um potenzielle unerwünschte Ereignisse wie Myokarditis zu erkennen, und es ist nicht bekannt, wie schnell der Schutz abnimmt, da die Studienteilnehmer nicht über einen Zeitraum von 28 Tagen hinaus beobachtet wurden.

Pfizer-Dokumente zeigen viele unerwünschte Ereignisse, die nicht mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden

Die jüngste Veröffentlichung von Pfizer-Impfstoffdokumenten durch die FDA wirft Fragen darüber auf, wie häufig unerwünschte Ereignisse, die bei Teilnehmern an klinischen Studien auftraten, als „nicht mit dem Impfstoff zusammenhängend“ gemeldet wurden.

Das am 2. Mai freigegebene 80.000-seitige Cache-Dokument enthält einen umfangreichen Satz von Fallberichtsformularen (Case Report Forms, CRFs) aus Pfizer-Studien, die an verschiedenen Orten in den USA durchgeführt wurden.

Die Berichte stammen von Teilnehmern, die während ihrer Teilnahme an den Impfstoffversuchen von Pfizer irgendeine Art von unerwünschtem Ereignis erlitten.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass trotz des Auftretens einer Vielzahl von Symptomen, darunter auch schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse, fast kein einziges Ereignis als mit dem Impfstoff „zusammenhängend“ bezeichnet wurde.

Nur bei einem einzigen unerwünschten Ereignis wird eindeutig ein Zusammenhang mit der Impfung hergestellt: bei einem Teilnehmer, der an Psoriasis-Arthritis litt, ohne dass diese Erkrankung in der Vorgeschichte bekannt war.

Darüber hinaus gaben mehrere CRFs die Exposition während der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft der Partnerin an. Die vorgelegten Dokumente scheinen jedoch keine Nachuntersuchungen hinsichtlich der Ergebnisse oder möglicher unerwünschter Ereignisse für die Teilnehmerinnen, ihre Partner oder ihre Neugeborenen nach der Geburt enthalten zu haben.

In einigen Fällen wurde in den CRFs zwar behauptet, dass die von den Patienten erlittenen unerwünschten Ereignisse in keinem Zusammenhang mit dem Impfstoff standen, die Ursache wurde jedoch nicht spezifiziert – sie wurde einfach als „andere“ angegeben -, während in einem anderen Fall der „ungeplante“ Dünndarmverschluss und die Panikattacken eines Teilnehmers als nicht im Zusammenhang mit der Impfung stehend aufgeführt wurden, obwohl es keine relevante medizinische Vorgeschichte für die fraglichen schweren unerwünschten Ereignisse gab.

Gouverneur von Louisiana hebt COVID-Impfpflicht für Schüler auf

Der demokratische Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards, hat am Mittwoch die Vorschrift des Staates aufgehoben, nach der Schüler von der Kindertagesstätte bis zum College vollständig gegen COVID-19 geimpft werden müssen.

Damit wurde eine frühere Entscheidung der Gouverneursverwaltung und der Gesundheitsbehörde von Louisiana (LHD) rückgängig gemacht, wonach die Schüler ab dem Schuljahr 2022-23 vollständig geimpft werden müssen.

Edwards begründete die Entscheidung damit, dass die FDA die Impfstoffe für Personen unter 16 Jahren noch nicht vollständig zugelassen hat und seine Regierung weiterhin allen Kindern ab 5 Jahren die Impfung empfehlen wird – eine Empfehlung, die das LHD am Mittwoch in einer Pressemitteilung bestätigte.

In ihren Erklärungen deuteten der Gouverneur und die LHD an, dass die COVID-19-Impfstoffe für Personen über 16 Jahren vollständig zugelassen sind.

Die FDA hat zwar die volle Zulassung für die COVID-19-Impfstoffe Comirnaty von Pfizer und Spikevax von Moderna erteilt – für Personen ab 16 bzw. ab 18 Jahren -, doch sind diese Impfstoffe in den USA nicht erhältlich.

Alle COVID-19-Impfstoffe, die in den USA verabreicht werden, sind weiterhin nur im Rahmen der EUA erhältlich.

CHD bittet texanische Eltern um Hilfe in einem Rechtsstreit

Ein US-Bezirksgericht gab CHD am Dienstag 45 Tage Zeit, um seine Klage gegen die FDA-Zulassung der COVID-19-Impfstoffe für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu ändern.

In der Klage von CHD, die am 24. Januar beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas eingereicht wurde, wird unter anderem behauptet, dass die FDA – unter dem Vorwand der EUA-Befugnisse – ein gefährliches Medikament für minderjährige Kinder im Alter von 5 Jahren genehmigt hat, um COVID-19 zu behandeln, das für ein 5-jähriges Kind ein geringeres Risiko darstellt als die gewöhnliche Grippe“.

CHD hat letzten Monat einen Antrag auf Aussetzung gestellt, in dem das Gericht aufgefordert wird, die Zulassung des Impfstoffs für Kleinkinder durch die FDA auszusetzen, bis der Rechtsstreit entschieden ist.

Während der Anhörung am Dienstag hörte sich Richter Alan Albright die Argumente zum Antrag von CHD auf Aussetzung sowie zum Antrag der FDA auf Abweisung der Klage von CHD an.

Richter Albright lehnte den Antrag von CHD auf Aussetzung des Verfahrens ab und erklärte, er sei skeptisch, was die Klagebefugnis von CHD und die Klagebefugnis der beiden in der Klage genannten Eltern angehe, da es in diesem Bezirk derzeit kein Mandat für den COVID-19-Impfstoff für Kinder gebe.

Richter Albright wies auch die Klage von CHD gegen die FDA ab, gewährte CHD jedoch eine Frist von 45 Tagen, um die Klage zu ändern. Er gab auch einen Fahrplan vor, wie CHD die Klage so abändern könnte, dass die Klagebefugnis der Kläger nachgewiesen wird.

CHD bittet Eltern in 13 Bezirken im westlichen Bezirk von Texas, die Informationen über Zwangsimpfungen von Kindern oder Jugendlichen mit COVID-19 haben, diese Informationen an chd@childrenshealthdefense.org mit dem Betreff „CHD v. FDA“ zu schicken.

Die 13 Bezirke sind: Bell, Bosque, Coryell, Falls, Freestone, Hamilton, Hill, Leon, Limestone, McLennan, Milam, Robertson und Somervell.

CHD ist besonders an solchen Situationen interessiert, die in den oben genannten Bezirken auftreten: