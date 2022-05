10 Länder in Asien planen die Einführung eines Impfpasses für Reisen

Nach monatelangen Spekulationen hat die ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) bestätigt, dass sie tatsächlich an einem standardisierten Impfpass für Reisen in der Region arbeitet. Dem Verband gehören insgesamt zehn asiatische Länder an, darunter Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.

Seit der Entdeckung von Covid Anfang 2020 kämpft Südostasien mit immer wiederkehrenden Virenschüben und einer Endlosschleife von Reisebeschränkungen. Zwar ist die Einreise in die Region inzwischen wieder viel einfacher geworden, da immer mehr Länder die Beschränkungen aufheben, doch sind die sich ständig ändernden Vorschriften immer noch viel schwieriger zu handhaben als die in Europa oder Amerika.

Wie geht es weiter mit Reisen nach Südostasien?

Wie immer, wenn es um Reisebestimmungen in Südostasien geht, hat die Ankündigung die Touristen verunsichert, da nicht klar ist, wie das vorgeschlagene Impfzertifikat mit den gelockerten Bestimmungen in den teilnehmenden Ländern – insbesondere in Vietnam, wo alle Einreisebeschränkungen aufgehoben wurden – zusammenpassen wird.

Noch wichtiger ist die Frage, ob Ausländer, die nicht die Staatsbürgerschaft eines ASEAN-Landes besitzen, einen lokalen Impfpass beantragen müssen und wie dieser in Betrieb genommen werden soll, da Thailand zum Beispiel bereits Probleme mit der Ausstellung seiner umstrittenen Thailand-Pässe hat:

Beamte glauben, dass ein regionaler Impfpass das Reisen nahtlos machen wird

Nach monatelangen Gerüchten über einen ASEAN-Impfpass haben sich Gesundheitsbeamte aus verschiedenen Mitgliedstaaten diese Woche auf die gegenseitige Anerkennung und Einführung von Impfbescheinigungen für die Wiederaufnahme internationaler Reisen in der Region geeinigt. Die Einigung wurde auf Bali erzielt, wo die Einreisebestimmungen ironischerweise abgeschafft worden sind.

Das singapurische Gesundheitsministerium (MOH) teilte mit, dass es wichtig sei, einen nahtlosen Reiseverkehr in der Region zu schaffen, da die südostasiatischen Länder in Bezug auf Pandemie-Reisen noch immer nicht einer Meinung sind. Während einige Reisende beispielsweise bei der Einreise nach Thailand noch einige Hürden überwinden müssen, gelten in Vietnam keinerlei Einschränkungen.

Hinzu kommt, dass einige ASEAN-Länder die in anderen Mitgliedstaaten ausgestellten Impfbescheinigungen nicht unbedingt anerkennen, was internationale Reisen in der Region für Einheimische und manchmal sogar für Touristen zu einer noch größeren Herausforderung macht. Sich mit einem Flickenteppich von Einreisebestimmungen herumzuschlagen, wenn man in der Region unterwegs ist, ist kein Vergnügen.

Auf der Tagung in Bali, auf der die Gesundheitsminister und andere hochrangige Beamte versuchten, diese Probleme zu lösen, versprachen die Mitgliedstaaten, den „reibungslosen internationalen Reiseverkehr“ zu erleichtern. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Minister jedoch noch nicht im Detail dargelegt, wie genau sich die Reisebestimmungen für Ausländer und Südostasiaten ändern werden.

Träume von einer vollständigen Öffnung Asiens scheinen immer unerreichbarer zu werden

Die Einführung eines obligatorischen Impfpasses würde mit Sicherheit sowohl ungeimpften als auch vor Einschränkungen zurückschreckenden geimpften Reisenden das Leben schwer machen und den Traum von einer vollständigen Wiedereröffnung Südostasiens unerreichbar werden lassen. Um dies zu erreichen, müssten die Länder den Umgang mit Covid lockerer sehen und es als endemisch behandeln.

Die Tatsache, dass das Kollektiv immer noch über die Einführung eines Impfstoffzertifikats diskutiert, während Länder wie Vietnam und Indonesien die Einreisebestimmungen bereits vollständig abgeschafft haben, ist kein Indiz dafür. Interessanterweise glauben die Gesundheitsbehörden, dass dies den Tourismus ankurbeln wird, wenn man ihren Aussagen glaubt.

Neben einer breiteren Akzeptanz eines ASEAN-Impfpasses für Reisen schlugen die Beamten auch ein neues ACPHEED (ASEAN Centre for Public Health Emerging Diseases and Emerging Diseases) vor, ein Äquivalent zum US-amerikanischen CDC und dem ECDC der Europäischen Union. Nach ihren Worten würde dies dazu beitragen, die Reaktion der ASEAN auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu verbessern.

Was ist mit ausländischen Touristen, die Südostasien besuchen?

Wie bereits erwähnt, gibt es in den südostasiatischen Ländern unterschiedliche Einreisebestimmungen, die von Tests vor der Ausreise bis hin zu Einreisepässen reichen. Im Gegensatz zur EU, die sich in den letzten Monaten um eine Harmonisierung des Reiseverkehrs innerhalb des Blocks bemüht hat, war die ASEAN nicht so erfolgreich, und der Mangel an gegenseitiger Zusammenarbeit bei Grenzkontrollen ist offensichtlich.

Der singapurische Gesundheitsminister Ong Ye Kung äußerte den Wunsch nach einem regionalen Impfpass nach dem Vorbild des digitalen Covid-Zertifikats der EU. Das Zertifikat trug den größten Teil des Jahres 2021 zu einem reibungslosen Reiseverkehr innerhalb Europas bei, wobei der offensichtlichste Nachteil darin bestand, dass ausländische Reisende manchmal auch einen lokalen Impfpass beantragen mussten.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht bestätigen, dass Reisende neben ihren eigenen Bescheinigungen von zu Hause aus auch einen ASEAN-Impfpass vor dem Flug beantragen müssen. Da das EU-Zertifikat ein offensichtliches Vorbild ist, wäre eine solche Entwicklung keine Überraschung, insbesondere in Südostasien, wo die Covid-Beschränkungen strenger sind.

Impfstoffzertifikate werden in Südostasien zur Norm

Bisher haben die asiatischen Behörden noch nicht festgelegt, wie ihr System zur gegenseitigen Anerkennung der Impfstoffe der anderen Länder oder ein ASEAN-weiter Gesundheitspass eingeführt werden soll, aber Ong fügte hinzu, dass „die Kontrolle der Impfbescheinigungen auf Reisen zur Norm werden könnte, so wie wir unsere Taschen und Pässe kontrollieren“.

Der thailändische Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul unterstützte den Vorschlag und erklärte, dass alle ASEAN-Mitglieder ein „standardisiertes“ Covid-Zertifikat einführen sollten, um „den Luftfahrtsektor zu verjüngen“. Auch andere Wirtschafts- und Gesundheitsverbände begrüßten den Schritt, da er das Reisen „nahtlos“ machen werde.

Wir werden berichten, sobald weitere Informationen veröffentlicht werden, einschließlich der Frage, ob Touristen ein asiatisches Impfzertifikat zu ihrer wachsenden Liste von Reisedokumenten hinzufügen müssen. Im Moment gibt es leider noch eine Menge Fragezeichen. Alle aktuellen Einreisebestimmungen für Südostasien, einschließlich Thailand, Singapur und Malaysia, finden Sie auf dieser Seite.