Dr. Robert Malone: Der Massenbildungswahnsinn muss aufhören.

Masken, Schließungen, Mandate und Kinder. Unsere Kinder brauchen etwas Besseres.

Meine Frau Jill arbeitete in den späten 1980er Jahren im Zoo und Wildtierpark von San Diego in der Forschungsabteilung CRES (Center for Research on Endangered Species). Sowohl als Praktikantin als auch später als Angestellte führte sie primäre Verhaltensforschung an Mutter-Kind-Dyaden durch. Insbesondere war sie an Verhaltensstudien mit Löwenschwanzmakaken beteiligt, einer bedrohten Affenart aus Indien. Ziel der Forschung war es, Wege zu finden, das emotionale Wohlbefinden der Tiere zu verbessern, da einige dieser Affen in Gefangenschaft erhebliche Probleme bei der Fortpflanzung haben.

Eine Mutter namens Polly und ihre kleine Tochter Dewa waren besonders interessant. Polly ließ ihr kleines Mädchen eine Weile säugen, und wenn sie es satt hatte, nahm sie es von der Brustwarze und drückte Dewas Kopf buchstäblich 30 Sekunden lang auf den Betonboden. Dewa schrie und zitterte – mit ihren kleinen Armen und Beinen schlug sie um sich. Dann ließ Polly sie plötzlich los und das Kind rannte schreiend von ihr weg. Es war ein grauenhafter Anblick.

Jill beobachtete dieses Paar während des gesamten Säuglingsalters. Sie beobachtete sie auch noch, als Dewa heranwuchs und selbst einen kleinen Sohn hatte. Eines Tages, als der kleine Affenjunge noch recht klein war, hatte Dewa genug vom Stillen des Babys. Sie zog ihn buchstäblich weg und drückte ihn fest an den Boden, während er sich wälzte und schrie – genau wie ihre Mutter es mit ihr getan hatte.

Die Auswirkungen von Missbrauch, Vernachlässigung und Schäden, die Kindern zugefügt werden, können und werden über Generationen weitergegeben. Oft sind diese langfristigen Auswirkungen auf die Person nicht bekannt, bis sie erwachsen ist und selbst Kinder hat.

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Sie müssen vor schwerfälligen, unwirksamen Maßnahmen geschützt werden, die den Schutz der Erwachsenen über das Wohlergehen unseres wertvollsten Gutes stellen. Unsere Kinder. Lassen Sie es mich zur Betonung noch einmal schreiben: Unsere Kinder sind unsere Zukunft.

Ich habe über Impfvorschriften für Kinder geschrieben und mich darüber geäußert, warum sie falsch sind. Kinder sind nur selten dem Risiko einer schweren Erkrankung durch COVID-19/SARS-CoV-2 ausgesetzt, und fast alle Todesfälle bei Kindern waren solche mit Begleiterkrankungen. Die Impfstoffe weisen ein hohes Nebenwirkungsprofil bei Kindern auf, das noch nicht vollständig analysiert wurde. Dies ist Grund genug, um Impfungen nicht zuzulassen, auch nicht durch staatliche Stellen oder regionale Schulbehörden. Aber ich habe nicht so viel über Masken, Schulschließungen und den Egoismus der Lehrergewerkschaften geschrieben, die mehr daran interessiert sind, sich selbst zu schützen als die Kinder.

Für Kinder ist das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung sehr gering. Die meisten Kinder in den USA verfügen heute über eine natürliche Immunität, viele sind geimpft, und Omikron ist für die große Mehrheit der Kinder und Erwachsenen nichts weiter als eine Erkältung. Selbst während der Delta-Phase erkranken Kinder nur selten schwer an COVID-19. Sie haben ein starkes, gesundes Immunsystem. Diese Krankheit ist nach Alter und Begleiterkrankungen gestaffelt. Das wissen wir inzwischen alle. Außerdem verhindern weder Masken noch Impfstoffe die Infektion, Replikation oder Übertragung des Omikron-Stammes von SARS-CoV-2.

Es gibt keinen Grund, Kinder in Schulen zu maskieren. Es gibt keinen Grund, Kinder in Geschäften, Restaurants, Parks, nach der Schule usw. zu maskieren. Es gibt keinen Grund, Kinder im Klassenzimmer mit Plexiglasschilden zu schützen. Es gibt keinen Grund, warum wir Kindern Bewegungsprogramme, Sport, Nachmittagsbetreuung und Sportunterricht verwehren sollten. Es ist an der Zeit, soziale Distanzierungsprogramme zu beenden und Kinder Kinder sein zu lassen. Kinder sind soziale Wesen. Normale soziale Interaktionen mit anderen Menschen, mit anderen Kindern sind entscheidend für ein gesundes Aufwachsen. Soziale Isolation von Kindern ist nicht in Ordnung. Sport, Nachmittagsbetreuung, Kinderbetreuung, Freizeitaktivitäten und außerschulische Aktivitäten müssen wieder zur Normalität werden.

Ein wichtiger Weg, wie Kinder lernen, ist die Nachahmung. Die Mimik von Freunden, Lehrern, Mentoren und Eltern ist nicht nur für die Sprachentwicklung wichtig, sondern auch dafür, dass Kinder emotionale Normen und Verhaltensweisen lernen. Wir wissen nicht, welchen Schaden wir mit der Maskierung anrichten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die langfristigen Auswirkungen noch unbekannt.

Außerdem dürfen die nicht geimpften COVID-19-Kinder nicht anders behandelt werden als alle anderen Kinder. Es geht niemanden außer den Eltern etwas an, ob ein Kind gegen COVID-19 geimpft ist oder nicht. Die Amerikaner haben ein Grundrecht auf Privatsphäre, und es gibt keine Ausschlussklausel für Personen unter einem bestimmten Alter. Nicht geimpfte oder unmaskierte Kinder sollten nicht ausgegrenzt, beschämt oder in spezielle Räume gesteckt werden. Sie sollten nicht vom Spielplatz oder von sportlichen Aktivitäten ausgeschlossen werden. Die Gesellschaft, unsere Regierung, fügt der gesunden Entwicklung unserer Kinder einen noch nie dagewesenen und bekannten Schaden zu. Das muss aufhören.

Die COVID-19-Tests an unseren Schulkindern müssen ein Ende haben. Es handelt sich dabei nicht nur um ein medizinisches Verfahren, das den Kindern – oft ohne ihre Zustimmung – aufgezwungen wird, sondern es ist auch nicht notwendig. Es ist unangenehm und mehr als das, es ist ein Eingriff in ihren Körper. Dies gilt insbesondere dann, wenn Schulen und andere soziale Einrichtungen den Kindern diesen Test aufgrund ihres Impfstatus aufzwingen.

In dem Maße, in dem die Biden-Regierung Masken, Tests und Impfstoffe für Kinder weiter vorantreibt, wachen die Menschen auf. Die Demokraten schaffen ein Heer von neuen Republikanern und unabhängigen Familien, die jetzt und in Zukunft bei den Zwischenwahlen wählen werden.

Das ist ein Umschwung um 14 Prozentpunkte von einem Neun-Punkte-Vorsprung der Demokraten zu einem Fünf-Punkte-Vorsprung der GOP und einer der größten Vorteile, die die GOP jemals in Gallup-Umfragen hatte.

Wenn wir durch das Land reisen und auf Konferenzen, Kirchen, Gipfeltreffen und Kundgebungen sprechen, hören wir von Eltern immer wieder Sätze wie diesen.

Früher war ich Demokrat, aber jetzt glaube ich nicht, dass ich jemals wieder einen Demokraten wählen kann. Ich weiß nicht mehr, was ich bin.

Ich stelle alles infrage, was ich früher über die demokratische Partei geglaubt habe.

Die Wissenschaft ist sehr eindeutig, was unsere Kinder betrifft. Die Daten sind eindeutig. Kinder müssen eine normale Kindheit haben dürfen. Unsere Eltern, die aufmerksam sind, wissen das.

Unsere Kinder sind unser wertvollstes Gut.

Wenn Sie an meiner Aussage zweifeln, dann hören Sie sich ihre Geschichten an.

Und dann hören Sie sich an, was ein Kinderkardiologe und ein Kinderpsychiater dazu zu sagen haben.

Was wir tun, ist falsch. Es muss aufhören. Und zwar sofort. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, wird noch Jahrzehnte andauern.