Ehemaliger Pfizer-Vizepräsident Michael Yeadon fordert von den Medien eine Entschuldigung, weil sie „Lügen“ über die Sicherheit von Impfstoffen verbreiten

Als Whistleblower des US-Militärs einen Anstieg der Fehlgeburten im Jahr 2021 um etwa 300 % bestätigten, ermahnte Dr. Yeadon die Medien wegen ihrer Angriffe, Verleumdungen und Verunglimpfungen seiner frühen Warnungen.

Nachdem Dr. Michael Yeadon von den Mainstream-Medien wegen seiner Besorgnis, dass COVID-19-Impfstoffe auf Genbasis Fruchtbarkeitsprobleme bei jungen Frauen verursachen könnten, verunglimpft wurde, fordert er nun von den Medien eine Entschuldigung, da durchgesickerte Daten des US-Militärs auf einen starken Anstieg dieser tragischen Folgen hinweisen.

„Ich bin nicht nachtragend, aber ich wünsche mir etwas Demut und Reue von der BBC und allen anderen Medien, die ihr Publikum belogen haben“, sagte der ehemalige Vizepräsident von Pfizer und leitende Wissenschaftler für Allergien und Atemwegserkrankungen.

Yeadon, der 32 Jahre lang in der Branche in der Forschung für neue Medikamente tätig war und bei dem Pharmariesen als ranghöchster Forscher in seinem Bereich in den Ruhestand ging, war einer der Autoren einer im Dezember 2020 bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eingereichten Petition, in der erhebliche Bedenken hinsichtlich unzureichender Tests der experimentellen Impfstoffe auf Genbasis COVID-19 vor deren Zulassung für den Notfalleinsatz geäußert wurden.

Im Hinblick auf die Möglichkeit, dass die Impfungen die Fruchtbarkeit von Frauen gefährden könnten, schrieben Yeadon und sein Kollege Dr. Wolfgang Wodarg: „Es gibt keinen Hinweis darauf, ob Antikörper gegen Spike-Proteine von SARS-Viren auch wie Anti-Syncytin-1-Antikörper wirken würden. Sollte dies jedoch der Fall sein, würde dies auch die Bildung einer Plazenta verhindern, was dazu führen würde, dass geimpfte Frauen im Grunde unfruchtbar werden.“

Eine solche Möglichkeit müsste durch Standardversuche ausgeschlossen werden, bevor man solche Substanzen der gesamten Bevölkerung auferlegt, so die Ärzte.

„Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass keiner dieser genbasierten Wirkstoffe die so genannte Reproduktionstoxikologie durchlaufen hatte“, schrieb Yeadon in seiner jüngsten Stellungnahme. „Mehr als ein Jahr später ist diese Testbatterie an Tieren immer noch nicht durchgeführt worden. Es gab und gibt also kein Datenpaket, das die Sicherheit in der Schwangerschaft oder vor der Empfängnis belegt.“

Medienreaktion auf berechtigte Bedenken: Angriffe, Verleumdungen, Verunglimpfungen

„Als Gesellschaft haben wir seit der Contergan-Tragödie vor über 60 Jahren das Vorsorgeprinzip in Bezug auf Empfängnis und Schwangerschaft sehr gewissenhaft praktiziert. Wir hatten also gehofft, dass zumindest einige in den Medien dieses [Anliegen] mit der gebührenden Ernsthaftigkeit behandeln würden“, schrieb er.

„Ist das geschehen? Nein. Stattdessen wurden wir in jedem Medium, von Twitter bis zur BBC, angegriffen, verleumdet und verunglimpft“, schrieb der Brite. „Die großen Fernsehsender haben die Öffentlichkeit aktiv belogen, indem sie ausdrücklich behaupteten, diese Mittel seien in der Schwangerschaft völlig sicher.

Reuters rügte die Ärzte sogar dafür, dass sie ihre Anfrage gestellt hätten, „ohne Beweise dafür zu liefern, dass die Impfstoffe bei Frauen Unfruchtbarkeit verursachen könnten“, und verlagerte die Beweislast von den Regulierungsbehörden, deren Aufgabe es ist, sicherzustellen, dass vor der Freigabe solcher Medikamente ordnungsgemäße Sicherheitsstudien durchgeführt werden, auf die Petenten.

Der Artikel zitiert einen anonymen Sprecher des britischen Ministeriums für Gesundheit und Soziales mit den Worten: „Diese Behauptungen sind falsch, gefährlich und zutiefst unverantwortlich.“

Die Nachrichtenagentur Reuters versuchte später, Yeadon ebenfalls zu überprüfen, u. a. im Hinblick auf die Gefahr für die Fruchtbarkeit, woraufhin er lediglich die allgemeinen ethischen Grundsätze für Menschenversuche wiederholte: „Niemand, der bei klarem Verstand ist, hält es für leichtsinnig, schwangeren Frauen experimentelle Behandlungen zu verabreichen. Vor allem, wenn die Tests zur Reproduktionstoxizität unvollständig sind“.

Besonders hervorgehoben wurde von Yeadon die BBC-Radio-Talkshow-Moderatorin Emma Barnett, die „mich in der Sendung direkt und in höchst unangenehmer Weise namentlich angegriffen hat“, was auch dazu führte, dass er die Sendung wegen Verleumdung anzeigte. Nach einigen Nachforschungen räumte der Redakteur der Sendung ein, entschuldigte sich bei Yeadon und strich ihre falsche Darstellung des ehemaligen Pfizer-Wissenschaftlers aus dem aufgezeichneten Podcast.

„Barnett ließ auch ihren Gast vom Royal College of Obstetrics and Gynecology die Lüge wiederholen, dass die Injektion für junge Frauen völlig sicher sei“, so Yeadon in seiner Stellungnahme.

Preprint-Papier zeigt, dass plazentaschädliche Antikörper nach den Spritzen um das 2,5-fache ansteigen

Von Bedeutung für den ehemaligen Geschäftsführer war auch eine im Mai letzten Jahres veröffentlichte Preprint-Studie, die seine Befürchtung zu widerlegen schien, dass sich durch die Injektionen Anti-Syncytin-1-Antikörper entwickeln könnten, sie aber stattdessen verstärkte, indem sie einen 2,5-fachen Anstieg der plazentaschädlichen Antikörper in den Tagen 1 bis 4 nach den COVID-19-Gentherapie-Injektionen zeigte.

In der Studie, die sich auf einen Interessenkonflikt beruft, weil sie von Johnson & Johnson finanziert wird, wird weiter erklärt, dass man diesen starken Anstieg zwar beobachtet, aber nicht auf seine „klinische Signifikanz“ hin untersucht hat, d. h. man gibt zu, dass man nicht weiß, ob diese höheren Antikörperspiegel tatsächlich ein Sicherheitsproblem in Bezug auf Fruchtbarkeit und Fehlgeburten darstellen.

Gleichzeitig räumten die Autoren der Studie Daten ein, die zeigen, dass „spontane Fehlgeburten das häufigste geburtshilfliche Ergebnis nach der COVID-19-mRNA-Impfung sind“.

Allein aufgrund der Ergebnisse dieser Studie sagte Yeadon, dass „alle diese experimentellen Produkte als Klasse bei Frauen vor der Menopause völlig kontraindiziert sein sollten.“

Pfizer und Moderna „wussten definitiv“, dass sich diese mRNA-Produkte „in den Eierstöcken anreichern“ würden

Ein weiterer Grund zur Besorgnis in Bezug auf die Fruchtbarkeit war, dass „die mRNA-Produkte (von Pfizer und Moderna) sich in den Eierstöcken anreichern würden“, erklärte der Brite.

„Eine FOI-Anfrage bei der japanischen Arzneimittelbehörde ergab, dass sich die Produkte in Experimenten an Nagetieren in den Eierstöcken anreichern. Ich suchte in der Literatur nach diesen spezifischen Bedenken und fand eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2012 [hier], in der ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Lipid-Nanopartikel-Formulierungen als Klasse tatsächlich in den Eierstöcken akkumulieren und ein unerkanntes Fortpflanzungsrisiko für den Menschen darstellen können. Dieses Problem war den Experten auf diesem Gebiet bekannt“, erklärte Yeadon.

„Ich sage es noch einmal. Die Pharmaindustrie wusste 2012 definitiv, dass die Formulierung dieser Wirkstoffe in Lipid-Nanopartikeln dazu führen würde, dass sie sich in den Eierstöcken der Frauen, denen sie verabreicht wurden, anreichern.

„Niemand in der Industrie oder in den führenden Medien könnte behaupten, sie hätten nichts von diesen Risiken für eine erfolgreiche Schwangerschaft gewusst“, betonte er.

Ergebnisse aus dem Leck beim US-Militär bestätigen Schäden für ungeborene Kinder und die Fruchtbarkeit

„Mit großer Wut und Trauer habe ich von den Militärärzten gehört, die die Beweise für Schäden in der Schwangerschaft, die ihre eigene Sicherheitsüberwachungsdatenbank ausspuckte, ausplauderten“, sagte Yeadon und bezog sich dabei auf die Enthüllungen der letzten Woche während einer Podiumsdiskussion im US-Senat.

„In den dazwischen liegenden Monaten, in denen Journalisten (einschließlich, aber definitiv nicht nur Emma Barnett) unsere Bedenken herunterspielten oder regelrecht logen, erfuhren wir, dass Frauen im US-Militär dreimal so häufig Fehlgeburten hatten wie normal“, erklärte er.

Tatsächlich zeigen diese Daten, die von drei „hochrangigen, dekorierten Soldaten, die Ärzte und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens sind“, in eidesstattlichen Erklärungen unter Androhung von Meineid vorgelegt wurden, einen mehrfachen Anstieg der negativen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, einschließlich Spontanabtreibungen, in dieser Militärbevölkerung, in der die Durchsetzung eines experimentellen COVID-Genimpfstoffmandats strikt eingehalten wird.

Die folgenden Steigerungen für das Jahr 2021 beziehen sich nur auf die ersten zehn Monate des Jahres (Januar bis Oktober) und werden mit dem Fünfjahresdurchschnitt der Zahlen für die Jahre 2016 bis 2020 verglichen.

Fehlgeburten – Anstieg um 279%

Unfruchtbarkeit bei Frauen – Anstieg um 471 %.

Männliche Unfruchtbarkeit – Anstieg um 344 %.

Angeborene Fehlbildungen (Geburtsfehler) – Anstieg um 156 %.

Und wenn man bedenkt, dass die meisten Kinder, die nach diesen Injektionen gezeugt wurden, nicht vor November 2021 geboren wurden, wird die endgültige Zahl der Geburtsfehler wahrscheinlich ebenfalls erheblich steigen.

Journalisten, Aufsichtsbehörden und Hersteller: ‚Sie bewegen sich auf dünnem Eis und in tiefem Wasser‘

Nachdem Yeadon die BBC und andere Medien um Entschuldigung gebeten hatte, appellierte er an die Leser: „Bitte lassen Sie sich nicht mit diesen gefährlichen und unwirksamen experimentellen Produkten injizieren. Warnen Sie jeden, den Sie kennen, vor den Risiken für die Schwangerschaft, die inzwischen von Ärzten des US-Militärs bestätigt wurden.

„Sagen Sie ihnen bitte auch, dass die Anhäufung [von Lipid-Nanopartikeln] in den Eierstöcken auch andere Folgen für die reproduktive Gesundheit haben kann, sogar bei jungen Mädchen.

Nachdem er die EMA ursprünglich auf mehrere andere mögliche toxische Folgen der Injektionen hingewiesen hatte, betonte Yeadon, dass er und Dr. Wodarg mit ihrer Warnung vor „allergischen, potenziell tödlichen Reaktionen auf die Impfung“ leider auch Recht hatten, und führte Beispiele aus Großbritannien an, bei denen es zu Notfalleinsätzen und tragischen Todesfällen kam.

„Zwei der beiden schweren Schäden, vor denen wir vor der Zulassung gewarnt haben, sind eingetreten“, sagte er. „Ich empfehle in aller Bescheidenheit, dass Regierungen und Journalisten auf der ganzen Welt anerkennen, was Sie getan haben, und sich dafür einsetzen oder direkt beschließen, alle diese Versuchsprodukte sofort und vollständig vom Markt zu nehmen, bevor einige der anderen genannten Bedenken (oder Probleme, an die wir nicht gedacht haben) in den Sicherheitsüberwachungssystemen auftauchen.“

„Journalisten, Aufsichtsbehörden, Angehörige der Gesundheitsberufe und Politiker sowie natürlich die Hersteller: Sie bewegen sich auf dünnem Eis und in tiefem Wasser. Ich weiß nicht, wie Sie aus dieser Situation herauskommen wollen, bevor die breite Öffentlichkeit das, was Sie getan haben, richtig einschätzt“, schrieb Yeadon.

„Eine Möglichkeit ist, dass Sie nicht in der Lage sein werden, Ihre Mitschuld an dem massiven Schaden, den Sie Millionen von Menschen zugefügt haben, zu verbergen. In diesem Fall freue ich mich darauf, vor einem Gericht gegen Sie auszusagen“, schloss er.

Die vollständige Erklärung von Dr. Yeadon kann hier abgerufen werden.