Dr. Robert Malone: Internationaler COVID-Gipfel

CDC-Direktorin Rochelle Walensky überstimmte das CDC-Expertengremium und hielt an der Empfehlung fest, eine Auffrischungsimpfung für Erwachsene mit hohem Infektionsrisiko zu verabreichen

Der Grund dafür ist, dass die COVID-19-Impfung keinen vollständigen Schutz vor einer Infektion, einer Virusvermehrung oder einer Ausscheidung bietet, und nur weil man die Impfung erhalten hat, heißt das nicht, dass man niemanden mehr anstecken kann.

Ein unausgesprochener Gesellschaftsvertrag hat viele Menschen davon überzeugt, sich impfen zu lassen – wenn man sich den experimentellen Impfungen unterzieht, ist man nicht nur persönlich geschützt, sondern schützt auch seine Gemeinschaft, und wir alle können uns erholen und zu einem Gefühl der Normalität zurückkehren

Durch die Verringerung der Krankheitssymptome bei gleichzeitiger Fortsetzung der Virusreplikation erhöhen die Impfungen die Wahrscheinlichkeit, dass geimpfte Personen zu Superverbreitern von COVID-19 werden.

Malone prognostiziert, dass mit nachlassender Wirksamkeit der Impfung immer mehr geimpfte Menschen an COVID-19 erkranken, ins Krankenhaus eingeliefert werden und daran sterben werden.

Drei Handlungsempfehlungen, die Malone vom Internationalen COVID-Gipfel mit nach Hause nahm, sind die Wichtigkeit der Optimierung des Vitamin-D-Spiegels, die Tatsache, dass man nicht in Angst leben muss, und die Suche nach einem Arzt, der einen frühzeitig gegen COVID-19 behandelt, wenn man positiv getestet wird.

Dr. Robert Malone, der Erfinder der Kerntechnologie der mRNA- und DNA-Impfstoffe, gehörte zu den angesehenen Ärzten, Anwälten und anderen Fachleuten, die vom 12. bis 14. September 2021 auf dem internationalen COVID-Gipfel in Rom sprachen.

Ziel der grenzüberschreitenden Initiative war es, einen sicheren Raum und eine Plattform für den Informations- und Erfahrungsaustausch sowie für Forschung und Studien zu schaffen, um die Versorgung von COVID-19-Patienten weltweit zu verbessern.

Malone sprach mit TrialSite News, um die Wahrheit über die Unwirksamkeit und die Risiken der Impfungen, die Interessenkonflikte der Regierung, die die öffentliche Gesundheit gefährden, und mehr zu verbreiten.

Die FDA und die CDC sind „jenseits des Gesetzes

Das Vaccines and Related Biologic Products Advisory Committee (VRBPAC) der FDA stimmte am 17. September 2021 dafür, eine dritte Auffrischungsimpfung der COVID-Impfung von Pfizer-BioNTech für Menschen über 65 Jahre und andere Risikopersonen zuzulassen.

Beachten Sie, dass die Impfung, die Sie tatsächlich erhalten, immer noch die Pfizer-Spritze ist, für die eine erweiterte Notfallzulassung (EUA) gilt – und nicht das vollständig zugelassene Comirnaty. Obwohl die beiden als austauschbar gelten, sind sie aus rechtlicher Sicht nicht identisch. Für Comirnaty gibt es keinen EUA-Haftungsschutz, für die EUA-Spritze von Pfizer hingegen schon.

Während der VRBPAC für eine Auffrischungsimpfung für Hochrisikopersonen und Personen über 65 Jahre stimmte, stimmte der beratende Expertenausschuss der CDC nicht dafür. Der CDC-Beratungsausschuss stimmte sogar gegen die Empfehlung einer Auffrischungsimpfung für Hochrisikopersonen aufgrund ihres Berufs oder ihrer Lebensumstände und erklärte, dass derzeit nur Personen über 65 Jahren für eine Auffrischungsimpfung in Frage kommen sollten.

CDC-Direktorin Rochelle Walensky beschloss jedoch, nicht auf ihre eigenen Experten zu hören. Am 24. September 2021 setzte sie sich einfach über das CDC-Expertengremium hinweg und hielt an der Empfehlung fest, eine Auffrischungsimpfung für Erwachsene zu verabreichen, die aufgrund ihres Berufs oder ihrer Lebensumstände ein hohes Infektionsrisiko haben. Dies ist erst das zweite Mal in der Geschichte der CDC, dass ihr eigenes ACIP-Beratungsgremium überstimmt wurde.

„Die FDA und die CDC setzen sich zunehmend über das Gesetz hinweg. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie sich in irgendeiner Weise an Richtlinien, Verfahren, rechtliche Anforderungen … oder irgendetwas anderes halten müssen, selbst wenn es sich um ein Lippenbekenntnis handelt. Sie machen einfach, was sie wollen“, sagte Malone. „Ich bin nicht der Meinung, dass dies auf mehreren Ebenen eine gute Politik ist. Es ist keine gute Wissenschaft.

Die rauchende Waffe der Funktionszuwachsforschung

Malone geht kurz auf den Ursprung von SARS-CoV-2 ein, das seiner Meinung nach aus einem Labor zu stammen scheint:

Die Informationen, die die genetische Charakterisierung des Elternvirus mit dem verbinden, was stark den Anschein erweckt, dass es sich um einen gentechnisch veränderten Stamm handelt … das alles ist eine rauchende Waffe für die Erforschung des Funktionsgewinns … Es wird immer schwieriger, zu einer anderen Schlussfolgerung zu kommen als der, dass dies aus einem Labor stammt, und zwar aus einem Labor, das vom NIH NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Diseases] finanziert wurde … und dass es sich um Forschungsarbeiten handelt, die im Labor in Wuhan in China durchgeführt wurden.

Wenn Sie dies als Arbeitshypothese verwenden, dass SARS-CoV-2 ein Produkt der GOF-Forschung ist, ein Projekt, das eine Zusammenarbeit zwischen dem Wuhan-Labor und der US-Regierung war, und das Virus irgendwie nach außen gelangt ist, stellt Malone fest, stellen Sie sich vor, Sie wären ein hochrangiger Beamter in der Regierung, wie der Direktor der National Institutes of Health oder des NIAID.

„Wie würden Sie reagieren?“, fragte er. „Ich würde von Schuldgefühlen übermannt werden. Ich wäre verzweifelt. Und wenn dies der Fall wäre, könnte dies das irrationale Verhalten der Regierung und der hochrangigen Beamten in der Regierung erklären. Interessenkonflikte sind ebenfalls problematisch, wie z. B. die inhärent widersprüchliche Natur der CDC. Die CDC hat den Auftrag, Impfstoffe und die Aufnahme von Impfstoffen zu fördern, so Malone, aber auch die Sicherheit von Impfstoffen.

Diese beiden Aufgaben stehen im Widerspruch zueinander, und die Behörde konzentriert sich auf die Förderung von Impfstoffen und nicht auf die sorgfältige Auswertung von Daten zur Impfsicherheit. In Zukunft, so Malone, sollte die CDC in zwei Bereiche aufgeteilt werden, damit die Förderung von Impfprogrammen von der Sicherheitsüberwachung getrennt werden kann.

Geimpfte Menschen sind die Superspreader

Die Medien und Regierungsbeamten fahren fort, das Narrativ zu wiederholen, dass die Pandemie von den Ungeimpften ausgeht, selbst wenn „Durchbruchsfälle“ oder Impfversagen zunehmen. Mit Stand vom 12. Oktober 2021 gab die CDC an, dass 31.895 Menschen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft waren, ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder an COVID-19 starben.

„Die Impfstoffe schützen nicht vollständig vor einer Infektion, Virusreplikation und Ausscheidung … nur weil man die Impfung erhalten hat, heißt das nicht, dass man niemanden mehr anstecken kann“, so Malone. Außerdem glaubt Malone, dass die Injektionen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass geimpfte Personen zu Superverbreitern von COVID-19 werden, weil sie die Krankheitssymptome reduzieren, während die Virusreplikation weiterläuft:

Das Problem an der Sache ist, dass die Impfstoffe vor schweren Krankheiten schützen. Wenn man sich also mit Delta infiziert und geimpft ist, hat man im Allgemeinen genauso viel Virusreplikation im Körper wie eine ungeimpfte Person, aber man fühlt sich nicht so krank. Was soll das heißen? Oh, ich kann einfach zur Arbeit gehen,“ richtig? Wenn man also darüber nachdenkt … sind die Geimpften diejenigen, die das größte Risiko für alle darstellen, weil sie immer noch in der Lage sind, sich zu infizieren und das Virus mindestens auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar höher, zu replizieren als die Ungeimpften. Sie streuen das Virus immer noch überall aus, aber sie fühlen sich gut. Und so sind sie per definitionem als Superverbreiter aufgestellt.

Der Gesellschaftsvertrag wurde zerstört

Malone glaubt, dass sich viele Menschen aufgrund eines unausgesprochenen Gesellschaftsvertrags den Schüssen unterworfen haben. In einem Interview mit der Epoch Times erklärte er:

Dieser Gesellschaftsvertrag lautete: ‚Trotz allem, was ihr vielleicht über die Risiken einiger dieser Produkte gehört habt, und trotz der Tatsache, dass wir sie zugegebenermaßen überstürzt haben, schützen wir eure Gesundheit. Wenn Sie diese Produkte einnehmen, werden Sie sicher sein.‘ Das ist der Gesellschaftsvertrag. Trotz all dieser anderen Bedenken werden Sie sicher sein, und Sie werden sie nicht erneut einnehmen müssen. Du wirst geschützt sein.‘ Die Menschen glaubten, sie hätten einen Schutzschild, wenn sie sich darauf einließen und dies taten.

Die Idee war die Selbstaufopferung für das Gemeinwohl. Wenn man sich den experimentellen Impfungen unterzöge, wäre man nicht nur persönlich geschützt, sondern würde auch seine Gemeinschaft schützen, und wir könnten uns alle erholen und zu einem Gefühl der Normalität zurückkehren. Nur – die Menschen haben sich impfen lassen, und die Normalität ist nicht zurückgekehrt, Menschen sind durch Impfschäden und Todesfälle geschädigt worden, und die „Normalität“ im Sinne des Wortes vor 2020 ist nicht zurückgekehrt.

Malone prognostiziert, dass mit dem Nachlassen der Wirksamkeit der Impfung immer mehr geimpfte Menschen an COVID-19 erkranken, ins Krankenhaus eingeliefert werden und infolgedessen sterben. Er rechnet mit einem neuen Höchststand im Januar oder Februar 2022.

Ab diesem Zeitpunkt, so der Experte, „werden sich die Menschen mit der Tatsache abfinden müssen, dass die Geimpften immer noch ins Krankenhaus eingeliefert werden und sterben“. „Der Gesellschaftsvertrag wird in die Brüche gehen. Er wird zerstört werden … Und dann werden sich die Menschen mit der Tatsache abfinden müssen, dass sie in die Irre geführt worden sind.

Aktionspunkte vom internationalen COVID-Gipfel

Eine der Maßnahmen, die Malone vom internationalen COVID-Gipfel mit nach Hause nahm, ist eine, von der ich schon seit Jahren spreche: Optimieren Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel. Laut Malone ist es „völlig klar“, dass viele Menschen einen Vitamin-D-Mangel haben und von einer Erhöhung ihres Spiegels profitieren können.

Daten aus den D*Action-Studien von GrassrootsHealth deuten darauf hin, dass der optimale Wert für Gesundheit und Krankheitsvorbeugung zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml liegt, während der Grenzwert für einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel bei etwa 40 ng/ml zu liegen scheint. In Europa liegen die angestrebten Werte bei 150 bis 200 nmol/L bzw. 100 nmol/L. Er möchte die Menschen auch wissen lassen, dass man sich nicht von der Angst auffressen lassen muss:

Man hat Ihnen so viel Angst eingeimpft. Nur Angst und Angst und Angst. Und, offen gesagt, ist das im Interesse der großen Medien. Auf diese Weise verkaufen sie ihr Produkt. Ihr müsst keine Angst haben …

Für Kinder, es sei denn, Ihre Kinder haben schwere Vorerkrankungen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie daran sterben oder schwer erkranken, ein Bruchteil eines Bruchteils eines Prozents. Sie ist winzig, und ehrlich gesagt ist die Wahrscheinlichkeit, dass vor allem männliche Kinder durch den Impfstoff Schaden nehmen, viel höher. Es ist immer noch ein Bruchteil eines Prozents, aber das Verhältnis ist nicht ermutigend.

Er schließt sich den Worten einer wachsenden Zahl von Ärzten an, die versuchen, auf die Bedeutung einer frühzeitigen Behandlung hinzuweisen. Wenn Sie Symptome der oberen Atemwege haben, sollten Sie nicht einfach annehmen, dass es sich um COVID-19 handelt. Machen Sie einen Test, und wenn er positiv ist, suchen Sie einen Arzt auf, der Sie frühzeitig behandelt, „und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Krankenhaus landen oder sterben, ist sehr gering“.

Malone gehört auch dem Global COVID Summit an, einem internationalen Zusammenschluss von Ärzten und Wissenschaftlern, die sich dafür einsetzen, die Wahrheit über die COVID-Pandemieforschung und -behandlung zu sagen. Sie stellen eine vollständig kuratierte Sammlung von Informationen zusammen, die sich an medizinische Fachleute richtet, aber jeder kann ihre Daten online einsehen.

Sie sind der Meinung, dass Menschen an COVID-19 sterben, weil ihnen eine frühzeitige, lebensrettende Behandlung verweigert wird, und haben die Deklaration ins Leben gerufen, um Ärzten das Recht zu geben, ihre Patienten zu behandeln, und damit Patienten das Recht haben, diese Behandlungen zu erhalten, „ohne Angst vor Einmischung, Vergeltung oder Zensur durch Regierungen, Apotheken, Pharmakonzerne und Big Tech“.

Bis zum 14. Oktober 2021 hatten mehr als 12.000 Ärzte und Wissenschaftler die Erklärung unterzeichnet, und die Unterschriftsfrist läuft weiter. Da Malone und andere, die sich gegen die COVID-19-Propaganda ausgesprochen haben, mit einer feindseligen Presse konfrontiert sind, die ihren Ruf angreift und sie herabwürdigt, wehren sie sich auf die beste Art und Weise, die sie können – indem sie weiterhin die Wahrheit verbreiten.

Indem sie die Menschen mit echten Informationen versorgen, sagt Malone: „Wir sind entschlossen, diese Mauer zu durchbrechen, die das vorherrschende Narrativ und das, was die Regierung sagt, verstärkt“.

