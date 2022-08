Dr. Robert Malone lässt die Alarmglocken läuten! Die Normalisierung der Impflüge und die endlosen mRNA-Impfstoffe sind in Arbeit!

Endlose mRNA-Impfstoffe sind in Arbeit, während die CDC und die FDA „die Daten verstecken“ spielen.

Als ich am Wochenende auf dem Liberty Forum of Silicon Valley sprach, wurde mir eine Frage zum Stand der Entwicklung eines Influenza/COVID-19 mRNA-Impfstoffs gestellt.

Eine schnelle Suche auf clinicaltrials.gov (einer staatlichen Website, auf der klinische Studien registriert werden) ergab die folgende kombinierte klinische Influenza/COVID-19-Studie, für die derzeit neue Teilnehmer gesucht werden:

Studie zur Sicherheit, Reaktogenität und Immunogenität von mRNA-1073 (COVID-19/Influenza) Impfstoff bei Erwachsenen im Alter von 18 bis 75 Jahren

Es handelt sich um eine kombinierte randomisierte klinische Studie der Phasen 1 und 2, für die 1.050 Teilnehmer erwartet werden.

Heute schickte mir ein Leser einen Link zu dem nachstehenden Artikel, aus dem eindeutig hervorgeht, dass die vorklinische Phase dieser Kombinationsimpfstoffe abgeschlossen und von der FDA ZUGELASSEN wurde. Die Rekrutierung für die klinischen Versuche wird in Kürze beginnen.

Klinische Versuche für „völlig neue“ mRNA-Grippeimpfstoffe beginnen bald. Werden sie besser wirken?

Die neuen Grippeimpfstoffe, die auf COVID-19-‚Boten‘-RNA oder mRNA-Impfstoffen basieren, könnten die Menschen besser vor mehreren Grippearten schützen. Die erste Testgruppe sind ältere Menschen.

Moderna hat einen neuen Impfstoff entwickelt, der einen kombinierten Schutz sowohl gegen die Grippe als auch gegen COVID-19 bieten soll, einschließlich der neuesten Varianten von COVID-19

(Der Leiter der klinischen Studie) rechnet damit, dass der kombinierte Grippe-/COVID-19-Impfstoff von Moderna im Spätsommer oder Frühherbst getestet wird.

In Colorado (UC Health) gibt es bereits eine klinische Studie über einen mRNA-Impfstoff gegen Grippe, für die bereits Patienten aufgenommen werden, und diese Studie steht kurz vor der Aufnahme der Patienten. Was bedeutet das für uns?

Das bedeutet, dass diese mRNA-Kombinationsimpfstoffe wieder den Status eines „Impfstoffs“ und nicht den eines Gentherapieprodukts erhalten. Andernfalls hätte die präklinische Entwicklung viel, viel länger gedauert.

Dass für die Verwendung von Pseudouridin erneut grünes Licht gegeben wurde, ohne weitere präklinische Tests zur Sicherheit. Die Zeitspanne, in der die mRNA im Körper weiterhin Proteine bildet, und die Menge der im Laufe der Zeit exprimierten Proteine wurden vor Beginn dieser Versuche nicht in einem Tierkörper untersucht. Dies ist schockierend.

Offenbar hat die FDA auch keine weiteren Tests der Nanolipidpartikel auf Sicherheit, Reproduktionstoxizität und Bioverteilung in einem Tiermodell verlangt. Diese Annahme beruht wiederum auf der kurzen Zeitspanne bis zur klinischen Prüfung dieser Produkte.

Dies bedeutet auch, dass es keine weiteren vorklinischen Studien zum Spike-Protein als Toxin im kombinierten Grippe/COVID-19 mRNA-Impfstoffkandidaten gegeben hat.

Mit diesem Paukenschlag machte ich mich auf den Weg, um herauszufinden, welche klinischen Studien derzeit aufgenommen werden

Ein paar einfache Recherchen auf ClinicalTrials.gov ergaben, dass es eine große Anzahl neuer Studien gibt, die derzeit aufgenommen werden oder kurz davor stehen, aufgenommen zu werden. Die einfache Suche nach dem Begriff „mRNA-Impfstoff“ ergab 98 klinische Studien, für die noch keine Teilnehmer aufgenommen wurden und die sich derzeit in der Aufnahmephase befinden. Für die derzeit laufenden Studien enthält clinicaltrials.gov eine Tabelle mit den folgenden Ergebnissen.

Um welche klinischen Studien handelt es sich also? Auf der Website der Regierung finden Sie eine Liste von 81 klinischen Studien mit dem Suchbegriff mRNA-Impfstoffe, die aktiv Teilnehmer aufnehmen (hier verlinkt).

Dazu gehören klinische Studien für COVID-19, Influenza (allein und in Kombination mit COVID-19 mRNA-Impfstoffen), HIV, Leukämie, RSV, Pneumokokken, EBV, HPV, CMV, Zika, Metapneumovirus und humane Parainfluenza-Infektion. Diese klinischen Versuche umfassen auch Sicherheitsstudien an gefährdeten Bevölkerungsgruppen und Kindern.

Da diese klinischen Studien bereits angelaufen sind, bedeutet dies, dass sie die präklinischen Tests bereits bestanden haben. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass viele der „normalen“ Anforderungen an die präklinische Prüfung eines Impfstoffs oder Gentherapieprodukts umgangen wurden, da die Aufnahme von Patienten so schnell erfolgen konnte. Das bedeutet, dass die wahrscheinlichen Probleme mit dem Pseudouridin, das zu einer Immunsuppression führt, die Probleme mit dieser synthetischen mRNA, die im Körper nicht leicht abbaubar ist und auch über einen längeren Zeitraum kein Protein produziert, und die Auswirkungen der Wiederholung von Pseudouridin in den mRNA-Strängen – die erhebliche Auswirkungen auf den Zellstoffwechsel und die Eigenschaften haben können – nicht bewertet wurden. Darüber hinaus wurde die Verwendung von Pseudouridin als Immunmodulator nicht untersucht. Dann gibt es noch Probleme mit der Verteilung der Nanolipidpartikel und der damit verbundenen Toxizität, einschließlich der Reproduktionssicherheit und des Überschreitens der Blut-Hirn-Schranke. Hinzu kommt die Tatsache, dass es sich um gentherapeutische Verfahren handelt und nicht um herkömmliche Impfstoffe auf Protein- oder Polysaccharidbasis. Darüber hinaus wird bei den neuen COVID-19-Kombiprodukten das Spike-Protein durch die mRNA produziert – was bedeutet, dass die Toxizität dieses Proteins noch nicht in einer präklinischen Studie untersucht wurde!

Da wir aus dem Datenpaket von Pfizer wissen, dass inhärente Sicherheitsprobleme mit diesen Impfstoffen im Rahmen der EUA-Zulassung unter den Teppich gekehrt wurden und dass diese Probleme bei anderen klinischen Studien mit mRNA-Impfstoffen ein Warnsignal hätten sein müssen, ist es schwer zu glauben, dass auch nur eines dieser Probleme angesprochen wurde. Zumal viele der grundlegenden Probleme mit diesen Impfstoffen erst vor kurzem entdeckt wurden und die Zahl der unerwünschten Ereignisse und der Veröffentlichungen, die die Gefahren aufzeigen, weiter zunimmt. Die FDA hat diese Impfstoffe mit der Notfallzulassung normalisiert, die es zumindest einigen dieser Produkte erlaubt hat, schnell auf den Markt zu kommen.

DIE LANGFRISTIGE SICHERHEIT DIESER IMPFSTOFFE IST NICHT BEKANNT.

Die FDA versagt eindeutig bei ihrer Aufgabe, das amerikanische Volk vor einer möglicherweise extrem unsicheren Plattformtechnologie zu schützen. Ich muss hier nicht alle unerwünschten Ereignisse und Todesfälle aufzählen, die durch die COVID-19-Impfstoffe verursacht wurden. Wir alle wissen, dass es bei den mRNA-COVID-Impfstoffen viele unerwünschte Ereignisse und Todesfälle gibt. Wie kann die FDA hier ein Auge zudrücken? Wie kann sie das nicht wissen?

Wenn man die aufgelisteten klinischen Studien liest, hat man außerdem den Eindruck, dass keine langfristigen Sicherheitsstudien durchgeführt werden. Die klinischen Studien der Phasen 1 und 2 werden verkürzt. Im Falle der Grippe- und COVID-19-Kombinationspräparate führt die FDA diese wahrscheinlich unter EAU durch. Die Sicherheitsendpunkte für viele dieser klinischen Studien liegen in Monaten, nicht in Jahren.

Wir können nur spekulieren, aber der Mangel an Transparenz und das Fehlverhalten sind offenkundig.

Wenn Sie nicht unter einem Stein gelebt haben, wissen Sie jetzt, dass in den sozialen Medien Beiträge und Artikel kursieren, in denen die CDC schließlich durch weglasen zugegeben hat, dass die mRNA in den mRNA-Impfstoffen den Körper für eine längere (unbekannte) Zeitspanne nicht verlässt. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Die Vorgeschichte:

Wir wissen, dass die „mRNA“ aus diesen Impfstoffen, die das synthetische Nukleotid Pseudouridin enthält, nach der Injektion mindestens 60 Tage lang in den Lymphknoten verbleiben kann. Dies ist nicht natürlich, und es handelt sich nicht wirklich um mRNA. Diese Moleküle haben genetische Elemente, die denen der natürlichen mRNA ähneln, aber sie sind eindeutig viel resistenter gegen die Enzyme, die normalerweise natürliche mRNA abbauen, sie scheinen in der Lage zu sein, über längere Zeiträume hohe Proteinmengen zu produzieren, und sie scheinen sich den normalen immunologischen Mechanismen zur Eliminierung von Zellen zu entziehen, die fremde Proteine produzieren, die normalerweise nicht im Körper vorkommen. Ich habe darüber im Februar und März 2022 geschrieben, basierend auf einem Artikel, der im Januar 2022 in Cell veröffentlicht wurde.

Die CDC weigert sich immer noch, diese Tatsache anzuerkennen. Tatsächlich zeigt die Wayback-Maschine die CDC verwendet, um diese auf ihrer Website zu schreiben.

Auf der CDC-Seite „Understanding mRNA COVID-19 Vaccines“ (Verständnis von mRNA-COVID-19-Impfstoffen) gibt es einen Link zu der Frage: „Wie lange halten sich mRNA und Spike-Proteine im Körper?“. Dieser Link führt zu einer von Nebraska Med veröffentlichten Seite. Auf dieser Seite heißt es:

Die Zellen stellen Kopien des Spike-Proteins her, und die mRNA wird schnell abgebaut (innerhalb weniger Tage). Die Zelle zerlegt die mRNA in kleine harmlose Stücke. mRNA ist sehr zerbrechlich; das ist ein Grund, warum mRNA-Impfstoffe so sorgfältig bei sehr niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden müssen.

Manche behaupten, dass die CDC ihren Standpunkt zu diesem Thema geändert oder es zumindest von ihrer Website genommen hat. In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Sie halten immer noch daran fest, dass die mRNA schnell abgebaut wird und dass die mRNA nach diesem Punkt kein Protein mehr produziert. Anstatt dies jedoch auf ihrer Website zu verkünden – was die damit verbundene Verantwortung, dass diese Aussage eine Lüge ist, mit sich bringt -, geben sie die Unwahrheit an eine große Krankenhaus- und Ärztekette namens Nebraska Med weiter. Ich denke, es ist besser für die CDC, nicht in eine weitere Lüge verwickelt zu werden.

Es ist an der Zeit, dass die CDC einige echte Wissenschaftler einstellt. Die wissenschaftlichen Beweise lagen im Januar 2022 vor. Die mRNA bleibt in den Lymphknoten und produziert über 60 Tage lang Proteine.

Um es klar zu sagen: Es muss eine nationale Entschuldigung für die Wissenschaftler und Ärzte geben, die die Öffentlichkeit mit aktuellen, wissenschaftlich korrekten Informationen versorgt haben. Die CDC, die FDA, das NIAID und die NIH haben ihre Arbeit nicht gemacht. Sie haben Daten verschwiegen, gelogen und wissenschaftliche Fakten weggelassen. Wir wissen das, und sogar die New York Times hat im Februar 2022 darüber berichtet.

Die CDC und die FDA müssen in die Schranken gewiesen werden.