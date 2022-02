Dr. Robert Malone lässt die Bombe platzen und enthüllt, dass der Top-Eigentümer von Spotify auch der Top-Eigentümer des COVID-Impfstoffherstellers Moderna ist

Dr. Robert Malone, der brillante Wissenschaftler und Miterfinder der mRNA-Technologie, ließ diese Woche in einem Interview mit Fox News-Moderator Tucker Carlson neue Bomben platzen.

Malone sprach über seine jüngsten Erfahrungen mit der Stempelkultur nach einem Auftritt in der Show des Top-Podcasters Joe Rogan im letzten Monat, in der er eine Reihe von Dingen über die COVID-19-Impfstoffe und den damit verbundenen Autoritarismus enthüllte.

Rogan wiederum wurde von der faschistischen Nazi-Linken beschimpft, weil er es gewagt hatte, Malone und einen anderen Gast in seiner Sendung zu haben, die das Gruppendenken rund um pandemiebezogene Mandate, Regeln und Beschränkungen nicht akzeptieren (vor allem, weil er weiß, dass sie nichts als Kontrollmechanismen sind). Rogan wurde nicht nur vom linken Empörungsmob angegriffen, sondern es wurde auch versucht, ihn von Spotify zu vertreiben, der Podcasting-Plattform, die ihn letztes Jahr mit einem 100-Millionen-Dollar-Vertrag unter Vertrag nahm.

Der CEO der Plattform, Daniel Ek, gab nach Malones Auftritt eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass die Plattform einen COVID-Informationsknotenpunkt wiederbeleben werde.

„Wir haben seit vielen Jahren Regeln aufgestellt, aber zugegebenermaßen waren wir nicht transparent, was die Richtlinien angeht, die unsere Inhalte im weiteren Sinne leiten. Das wiederum führte zu Fragen bezüglich ihrer Anwendung auf ernste Themen wie COVID-19“, schrieb CEO Daniel Ek.

„Basierend auf dem Feedback der letzten Wochen ist mir klar geworden, dass wir verpflichtet sind, mehr zu tun, um Ausgewogenheit und Zugang zu allgemein anerkannten Informationen aus der medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft zu bieten, die uns durch diese beispiellose Zeit führen“, fuhr er fort. „Diese Themen sind unglaublich komplex“.

Warum sollte sich der CEO der Plattform auf Rogan stürzen, nachdem er ihn für einen massiven Deal unter Vertrag genommen hatte? Vielleicht, weil der Auftrag von „höher oben“ kam: Malone verriet Carlson, dass der Top-Eigentümer der Spotify-Plattform auch ein Top-Eigentümer des Impfstoffherstellers Moderna ist.

„Hier geht es um politische Kriegsführung und Informationskrieg“, sagte er Carlson für eine Folge von „Tucker Carlson Today“.

„All dieses Geschwätz, das viele glauben, dass es um Kulturkriege geht, dass es um Impfstoffe geht. Nein, darum geht es nicht – es geht um Macht und Geld. Es geht um die sinkende Marktkapitalisierung von Spotify“, sagte er.

„Das Faszinierende ist, dass der Haupteigentümer, der Top-Eigentümer von Spotify auch der Top-Eigentümer von Moderna ist“, so Malone weiter.

Interessanterweise wurde seine Behauptung von einem echten Journalisten, Peter D’Abrosca von The Tennessee Star, bestätigt:

Die Behauptung von Malone stimmt.

Der größte Anteilseigner von Moderna ist Baillie Gifford and Company, das fast 46 Millionen Aktien des Unternehmens im Wert von mehr als 11,6 Milliarden Dollar besitzt.

Baillie Gifford and Company ist auch der größte Anteilseigner von Spotify und hält mehr als 22 Millionen Aktien dieses Unternehmens im Wert von über 22 Milliarden Dollar.

Baillie Gifford and Company ist ein weltweit tätiger Vermögensverwaltungsfonds, der in Schottland gegründet wurde und seinen Hauptsitz in New York City und London hat. Er verwaltet ein Portfolio von fast einer halben Billion Dollar.

„Durch jede aufeinanderfolgende Generation von Partnern war unser einzigartiger Fokus auf die Erzielung hervorragender langfristiger Anlageergebnisse für unsere Kunden die Grundlage für unser eigenes Wachstum“, heißt es auf der Website. „Baillie Gifford befindet sich heute vollständig im Besitz seiner 47 Partner, die alle innerhalb des Unternehmens arbeiten. Das Wachstum erfolgte organisch, ohne Fusionen oder Übernahmen, und wir sind bestrebt, unabhängig zu bleiben.

Die 47 Partner werden nicht genannt.

D’Abrosca weist darauf hin, dass es keineswegs klar ist, dass der Investmentriese in die Kampagne zum Schweigen gebracht werden soll, die von linken Agitatoren und Kulturstreichern geführt wird, „die Verbindung selbst hat den Anschein von Unangemessenheit erweckt“.

Malone hat Recht: Geld und Macht sind die Wurzel all dieser „Kontroverse“ um ihn, Rogan und die Impfstoff-Narrative. Nicht die ‚Wissenschaft‘.

