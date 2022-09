Dr. Robert Malone: Menschliche Cyborgs sind erst der Anfang.

Der USG-Verwaltungsstaat ist der Ansicht, dass die menschliche Verstärkung „zwingend erforderlich“ ist

Seit ich den Substack-Artikel über die menschliche Augmentation und das britische Verteidigungsministerium und den deutschen Militärkomplex geschrieben habe, in dem ich darauf hinwies, dass diese beiden Organisationen die menschliche Augmentation in einem Bericht mit dem Titel „Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm“ befürworten, habe ich mich gefragt, ob die US-Regierung, d. h. das US-Verteidigungsministerium (DoD) und der es kontrollierende Verwaltungsstaat, ähnliche Pläne entwickelt hat.

Diese Woche habe ich ein wenig recherchiert, angefangen mit den Schlüsselwörtern „Human Augmentation“ und „DoD“, und da ist „es“. Das „es“ ist das Strategiespielbuch und der Schlachtfeldplan für die Schaffung menschlicher Cyborgs…

Für diejenigen, die nach der Lektüre des Folgenden Lust auf mehr Anregung und Gestaltung haben, bezieht sich dieses Substack auch auf unser Substack vom 16. Juni mit dem Titel: „ARPA-H, Intelligenzgemeinschaft innerhalb der NIH“.

Zunächst einmal gibt es verschiedene „Hinweise“ von verschiedenen Regierungsstellen, dass die Forschung zur menschlichen Augmentation im Gange ist und schon seit einigen Jahren andauert. Zum Beispiel, dieser Artikel:

Einblicke in das neue Büro des Militärs für Cyborgs 2014

Arati Prabhakar von der DARPA erklärt gegenüber Defense One, dass die Spitzenforschung im Bereich Biologie die Zukunft der nationalen Sicherheit ist

Defense One, 1. April 2014

Die Fähigkeit, menschliche Gehirne mit Maschinen zu verbinden, neue Lebensformen zu schaffen und Krankheitsdetektoren im Stil von Star Trek zu bauen, wird demnächst im Mittelpunkt eines neuen Büros des Verteidigungsministeriums stehen. Das neue Büro mit dem Namen Biological Technology Office (BTO) wird als Clearingstelle für Programme der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) in den Bereichen Gehirnforschung, synthetische Biologie und Epidemiologie dienen. Das Büro wird alles abdecken, von der Entwicklung der Biowaffendetektoren von morgen über die Verbindung von Menschen mit Computern bis hin zur Entwicklung völlig neuer Arten von superstarken lebenden Materialien, die die Grundlage für zukünftige Geräte bilden könnten. Hier sind die wichtigsten Bereiche im Detail.

Der Autor lässt sozusagen „die Katze aus dem Sack“, indem er das Wort „Cyborg“ im Titel des Artikels verwendet. Das ist das „neue Büro des Militärs für Cyborgs“. Aber der eigentliche Inhalt des Artikels trägt wenig dazu bei, uns darüber aufzuklären, was das Verteidigungsministerium tatsächlich geplant hat.

Es wird immer schwieriger zu sagen, wer hier den Bus fährt, das Pentagon oder die Drehbuchautoren von Paramount Pictures. Gibt es in den Umkleideräumen der DARPA Pin-ups von Jeri Ryan? Träumen Androiden von elektrischen Schafen? Ist Bruce Sterling tatsächlich ein Agent des tiefen Staates und Berater der CIA?

Nun zu den jüngsten Nachrichten:

Ein weiterer faszinierender Titel und Artikel – diese Suche war ein wenig so, als würde man den Brotkrumen zu Omas Haus folgen…

Forscher helfen dem DoD, die Herausforderungen von Human Enhancement zu berücksichtigen

DEVCOM CBC Öffentliche Angelegenheiten, 18. November 2019

Peter Emanuel, Ph.D., Senior Research Scientist for Bioengineering bei der Army, sieht eine Zukunft in 30 Jahren, in der ein US-Soldat einen Schwarm von Drohnen im Kampf durch eine direkte Verbindung zwischen Gehirn und Maschine mithilfe eines neuronalen Implantats steuern kann. Das Implantat ermöglicht es ihm auch, genau zu sehen, was jede dieser Drohnen sieht, und diese Informationen dann digital in sein Gehirn zu integrieren und als Daten an andere Maschinen, Kameraden oder sein Kommando- und Kontrollelement zu senden.

Dies ist ein wenig hilfreicher.

Beachten Sie, dass die Person, die für diesen Artikel interviewt wurde, Dr. Peter Emanuel ist. Das ist im weiteren Verlauf dieses Substacks wichtig. Glauben Sie mir, es ist eine Art „Where’s Waldo“-Sache.

Interessant ist auch, dass das Verteidigungsministerium jetzt den Begriff „Human Enhancement“ verwendet – viel weicher und sanfter als „Human Cyborg“, finden Sie nicht auch?

Dieser Artikel ist sogar noch ein wenig aktueller. Erwähnenswert ist, dass die COVID-Krise die gesamte „Human-Cyborg“-Forschungsagenda ins Rampenlicht gerückt hat. Etwas sagt mir, dass das Verteidigungsministerium das nicht allzu sehr gestört hat.

Chefwissenschaftler der US-Raumfahrtstreitkräfte sagt, dass menschliche Verstärkung „unerlässlich“ ist

The Defense Post, Mai 05, 2021

„Wir stehen heute an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter: dem Zeitalter der menschlichen Augmentation“

Um mit der Konkurrenz mithalten zu können, sollte sich der Westen die menschliche Augmentation zu eigen machen, sagte der Chefwissenschaftler der US Space Force, Dr. Joel Mozer letzte Woche auf einer Veranstaltung im Airforce Research Laboratory. „In unserem Geschäft der Landesverteidigung ist es zwingend erforderlich, dass wir dieses neue Zeitalter annehmen, damit wir nicht hinter unsere strategischen Konkurrenten zurückfallen“, sagte Mozer. Mozer fügte hinzu, dass in Bereichen wie der künstlichen Intelligenz noch nie dagewesene Entwicklungen bevorstehen, die es dem Militär ermöglichen werden, Taktiken und Strategien zu entwickeln, die „kein Mensch könnte“. Autonome Programme werden Kommandanten in Echtzeit beraten, und mehrere autonome Agenten werden in der Lage sein, Kommandanten und Entscheidungsträger bei der Aufklärung und Feuerleitung zu unterstützen. Der Chefwissenschaftler erklärte weiter, dass sich die menschliche Augmentation schließlich zu Technologien wie Augmented Reality und Virtual Reality entwickeln wird – einschließlich der „Nervenstimulation“ zur Verbesserung der Simulation körperlicher Empfindung.

„Man kann eine Person in einen Flow-Zustand versetzen, in dem das Lernen optimiert und das Behalten maximiert wird“, so Mozer. „Diese Person könnte zu jemandem mit einem sehr hohen Leistungspotenzial geformt werden.“

(Ich meine, wer ist nicht bereit für ein wenig „Nervenstimulation“ unter Freunden?)

Die verwendete Sprache ist sehr hilfreich, um die Ursprünge der Ideen nachzuvollziehen. In Bruce Sterlings klassischem Cyberpunk-Roman „Schismatrix“ dreht sich alles um den Konflikt zwischen Shapers und Mechanists, wobei Shapers die Gruppe sind, die den Körper durch genetische Veränderungen und spezielles mentales Training verändert. Die Mechanisten sind die Gruppe, die den Körper durch Computersoftware und äußere Eingriffe verändert.

Ja, den Film haben wir auch schon gesehen.

Dann haben wir den „Big Kahuna“, den Bericht, der die wahren Absichten des Militärs bei all dem aufzeigt.

Diese umfangreiche, einjährige Bewertung – in Auftrag gegeben vom Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering und durchgeführt vom DoD Biotechnologies for Health and Human Performance Council – wurde Ende 2019 veröffentlicht. Es trägt den Titel:

„Der Cyborg-Soldat 2050: Die Verschmelzung von Mensch und Maschine und ihre Auswirkungen auf die Zukunft des Verteidigungsministeriums“

Fachbegriffe: „Cyborg“ und „Human/Machine Enhancement“

Die Zusammenfassung dieser Beurteilung lautet:

Zusammenfassung: Das Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering (Alexandria, VA) hat die Studiengruppe DOD Biotechnologies for Health and Human Performance Council (BHPC) eingerichtet, um Forschung und Entwicklung im Bereich der Biotechnologie kontinuierlich zu bewerten. Die BHPC-Gruppe bewertet wissenschaftliche Fortschritte zur Verbesserung von Gesundheit und Leistung mit potenzieller militärischer Anwendung, identifiziert entsprechende Risiken und Chancen sowie ethische, rechtliche und soziale Auswirkungen und gibt der obersten Führung Empfehlungen zur Abschwächung gegnerischer Bedrohungen und zur Maximierung der Chancen für künftige US-Streitkräfte. Auf Anweisung des BHPC-Exekutivausschusses führte die BHPC-Studiengruppe eine einjährige Untersuchung mit dem Titel „Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Impact for the Future of the DOD“ durch. Hauptziel dieser Arbeit war es, die militärischen Auswirkungen von Maschinen zu prognostizieren und zu bewerten, die physisch in den menschlichen Körper integriert werden, um die menschliche Leistung in den nächsten 30 Jahren zu verbessern. Der vorliegende Bericht fasst diese Bewertung und die Ergebnisse zusammen, nennt vier potenzielle militärische Anwendungsfälle für neue Technologien in diesem Bereich und bewertet deren Auswirkungen auf die Organisationsstruktur des Verteidigungsministeriums, die Doktrin und Taktik der Streitkräfte sowie die Interoperabilität mit den Verbündeten der USA und der Zivilgesellschaft.

Diese Analyse wurde veröffentlicht, aber dann überrollte die COVID-Krise uns alle und sie verschwand schnell aus dem öffentlichen Gedächtnis.

Falls Sie diesen Bericht Anfang 2020 nicht gelesen oder vergessen haben, finden Sie nachstehend die Zusammenfassung dieses 50-seitigen Berichts (oder klicken Sie hier, um den gesamten Bericht zu lesen):

ZUSAMMENFASSUNG

Eine Studiengruppe des DoD Biotechnologies for Health and Human Performance Council (BHPC; Alexandria, VA) untersuchte ein breites Spektrum aktueller und neuer Technologien, die für die Unterstützung und Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit in vielen Bereichen relevant sind. Das Team nutzte diese Informationen, um eine Reihe von Vignetten als Fallstudien für die Diskussion und Analyse zu entwickeln, einschließlich der Machbarkeit, der militärischen Anwendung und der Überlegungen zu ethischen, rechtlichen und sozialen Implikationen (ELSI). Letztlich wählte das Team vier Vignetten aus, die bis 2050 oder früher technisch realisierbar sind. Die folgenden Vignetten sind für den militärischen Bedarf relevant und bieten Fähigkeiten, die über die derzeitigen militärischen Systeme hinausgehen:

Verbesserung der Bildgebung, des Sehvermögens und des Situationsbewusstseins durch das Auge;

Wiederherstellung und programmierte Kontrolle der Muskeln durch einen optogenetischen Körperanzug

Sensornetz;

Verbesserung des Gehörs zur Kommunikation und zum Schutz; und

direkte neuronale Verstärkung des menschlichen Gehirns für die bidirektionale Datenübertragung.

Obwohl jede dieser Technologien das Potenzial hat, die Leistung schrittweise über das normale menschliche Maß hinaus zu steigern, ergab die Analyse der BHPC-Studiengruppe, dass die Entwicklung direkter neuronaler Erweiterungen des menschlichen Gehirns für die Zwei-Wege-Datenübertragung einen revolutionären Fortschritt bei den künftigen militärischen Fähigkeiten darstellen würde. Diese Technologie soll die Lese- und Schreibfähigkeit zwischen Mensch und Maschine sowie zwischen Menschen durch die Interaktion von Gehirn zu Gehirn erleichtern. Diese Interaktionen würden es den Soldaten ermöglichen, direkt mit unbemannten und autonomen Systemen sowie mit anderen Menschen zu kommunizieren, um Kommando- und Kontrollsysteme und Operationen zu optimieren. Die Möglichkeit des direkten Datenaustauschs zwischen menschlichen neuronalen Netzen und mikroelektronischen Systemen könnte die taktische Kommunikation zwischen Soldaten revolutionieren, den Wissenstransfer in der gesamten Befehlskette beschleunigen und letztlich den „Nebel“ des Krieges vertreiben. Die direkte neuronale Verstärkung des menschlichen Gehirns durch Neuro-Silica-Schnittstellen könnte die Zielerfassung und -bekämpfung verbessern und die Verteidigungs- und Angriffssysteme beschleunigen.

Obwohl die Kontrolle der militärischen Hardware, das verbesserte Situationsbewusstsein und die schnellere Datenverarbeitung, die durch die direkte neuronale Kontrolle ermöglicht werden, das Schlachtfeld bis zum Jahr 2050 grundlegend verändern würden, werden die anderen drei Cyborg-Technologien wahrscheinlich auch in irgendeiner Form von den Kriegsteilnehmern und der Zivilgesellschaft übernommen werden. Die BHPC-Studiengruppe prognostizierte, dass die Technologien zur Verbesserung von Mensch und Maschine vor dem Jahr 2050 weithin verfügbar sein und sich stetig weiterentwickeln werden, was vor allem auf die zivile Nachfrage und eine robuste Bioökonomie zurückzuführen ist, die sich auf dem heutigen Weltmarkt noch im Anfangsstadium der Entwicklung befindet. Der globale Gesundheitsmarkt wird die Technologien zur Verbesserung von Mensch und Maschine in erster Linie dazu nutzen, den Verlust von Funktionen aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten auszugleichen, und Anwendungen im Verteidigungsbereich werden den Markt in seiner späteren Phase wahrscheinlich nicht antreiben. Die BHPC-Studiengruppe geht davon aus, dass sich die Bevölkerung durch die schrittweise Einführung nützlicher restaurativer Cyborg-Technologien bis zu einem gewissen Grad an deren Einsatz gewöhnen wird.

Die BHPC-Studiengruppe geht davon aus, dass sich die Einführung erweiterter Menschen in der allgemeinen Bevölkerung, im aktiven Dienst des US-Verteidigungsministeriums und in der unmittelbaren Konkurrenz in den Jahren nach 2050 beschleunigen und zu Ungleichgewichten, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in den bestehenden rechtlichen, sicherheitstechnischen und ethischen Rahmenbedingungen führen wird. Jede dieser Technologien wird den Endnutzern ein gewisses Maß an Leistungsverbesserung ermöglichen, wodurch sich die Leistungskluft zwischen verbesserten und nicht verbesserten Einzelpersonen und Teams vergrößern wird. Die BHPC-Studiengruppe analysierte Fallstudien und stellte eine Reihe von Fragen, um die Auswirkungen auf die Programme, Richtlinien und Operationen des Verteidigungsministeriums zu bewerten. Im Folgenden sind die daraus resultierenden Empfehlungen aufgeführt (nicht in der Reihenfolge ihrer Priorität): (RM- Ich habe nur die wichtigsten Zusammenfassungen dieser Empfehlungen veröffentlicht, für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte den Bericht).

Die Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums müssen globale Bewertungen des gesellschaftlichen Bewusstseins und der Wahrnehmung von Technologien zur Verbesserung von Mensch und Maschine durchführen.

Die US-Führung sollte bestehende und neu entwickelte Foren (z.B. die NATO) nutzen, um die Auswirkungen auf die Interoperabilität mit verbündeten Partnern zu erörtern, wenn wir uns dem Jahr 2050 nähern. Dies wird dazu beitragen, Strategien und Praktiken zu entwickeln, die die Interoperabilität der Streitkräfte maximieren werden.

Das Verteidigungsministerium sollte in die Entwicklung dynamischer rechtlicher, sicherheitstechnischer und ethischer Rahmenbedingungen unter seiner Kontrolle investieren, die neue Technologien antizipieren.

Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um negative kulturelle Narrative über Enhancement-Technologien umzukehren.

Die Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums sollten Tabletop-Wargames und gezielte Bedrohungsanalysen durchführen, um die Doktrinen und Taktiken der verbündeten und gegnerischen Streitkräfte zu ermitteln.

Die US-Regierung sollte die Bemühungen unterstützen, einen gesamtstaatlichen Ansatz für Technologien zur Verbesserung von Mensch und Maschine zu entwickeln, im Gegensatz zu einem Ansatz für die gesamte Regierung.

Das Verteidigungsministerium sollte die Grundlagenforschung unterstützen, um die Technologien zur Fusion von Mensch und Maschine zu validieren, bevor sie zum Einsatz kommen, und um die langfristige Sicherheit und die Auswirkungen auf Einzelpersonen und Gruppen zu verfolgen.

Dieser Kaninchenbau führte mich dann auf die DARPA-Website – und wow! Diese Forschung zur Schaffung menschlicher Cyborgs findet tatsächlich statt.

Ein kurzer Blick auf das Biological Technology Office und die DARPA zeigt, dass die programmatischen Ziele zum Aufbau von Cyborg-Fähigkeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit verfolgt werden. Die Suchmaschine auf der Website ermöglicht eine Suche nach den nicht klassifizierten Programmen, die bereits entwickelt werden. Man kann sich also auf dieser Website vorstellen, dass viele, wenn nicht sogar die meisten der aufgeführten Technologien in der Kriegsführung eingesetzt werden. Das Militär entwickelt Human Augmentation für militärische Zwecke, nicht für zivile. Das sollte man sich vor Augen halten.

Also habe ich ein wenig Zeit damit verbracht, die „interessanteren“ DARPA-Projekte zu suchen und zu durchforsten. Im Folgenden finden Sie einige Zusammenfassungen von Forschungsprojekten, die von der DARPA und dem Verteidigungsministerium finanziert werden:

Das Programm Measuring Biological Aptitude (MBA) zielt darauf ab, den Bedarf an leistungsfähigeren Streitkräften zu decken, indem es den einzelnen Soldaten hilft, personalisierte Biomarker zu identifizieren, zu messen und zu verfolgen, die mit dem Training und der Spitzenleistung für spezielle Aufgaben zusammenhängen. Wenn das Programm erfolgreich ist, werden die MBA-Technologien den Soldaten ermöglichen, die zugrunde liegenden biologischen Prozesse zu verstehen, die ihre Leistung bestimmen. Insbesondere würden diese Technologien die internen Expressionskreisläufe (z. B. genetische, epigenetische, metabolomische) aufklären, die militärisch relevante kognitive, verhaltensbezogene und physische Eigenschaften formen. Neue Geräte zur kontinuierlichen Verfolgung dieser Expressionskreisläufe könnten in den Körper integriert werden, um dem Benutzer ein unmittelbares Feedback zu geben und ihm zu helfen, seine Leistung während der gesamten Ausbildung, Beurteilung, Auswahl und Ausführung einer bestimmten militärischen Spezialität zu verbessern.

DARPAs mehrjähriges AI Next-Portfolio von Programmen und Investitionen zielt darauf ab, kontextbezogenes Denken in künstlichen Intelligenzsystemen zu entwickeln, um die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zu verbessern. Das Programm Agile Teams (A-Teams) zielt darauf ab, verallgemeinerbare mathematische Abstraktionen für den Entwurf agiler Mensch-Maschine-Teams zu entdecken, zu testen und zu demonstrieren und einen prädiktiven Einblick in die Teamleistung zu geben. Während Mensch-Maschine-Teams in der Vergangenheit bereits Gegenstand umfangreicher Arbeiten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und der Autonomie waren, ist der Entwurf agiler Teamarchitekturen nach wie vor weitgehend ein Versuch-und-Irrtum-Unternehmen. Das A-Teams-Programm zielt darauf ab, eine systematische Methodik für den Entwurf von Teams zu entwickeln, die die Fähigkeiten von Menschen und Maschinen optimal nutzen und die in unsicheren, dynamischen und sich gemeinsam entwickelnden Umgebungen eine höhere Leistung erzielen können. Diese neuen Abstraktionen werden mithilfe von experimentellen Testumgebungen validiert, die eine reproduzierbare Bewertung von Mensch-Maschine-Teamarchitekturen in einer Vielzahl von Problemkontexten unterstützen sollen.

Das Programm HAPTIX (Hand Proprioception and Touch Interfaces) erforscht Schlüsseltechnologien, die eine präzise Steuerung und sensorische Rückmeldung von Prothesen der oberen Gliedmaßen ermöglichen. Im Erfolgsfall würde das resultierende System den Nutzern über bidirektionale periphere Nervenimplantate eine nahezu natürliche Steuerung von Hand- und Armprothesen ermöglichen.





Das Programm Safe Genes unterstützt den Schutz der Streitkräfte und der militärischen Gesundheit und Einsatzbereitschaft, indem es die Angehörigen der Streitkräfte vor versehentlichem oder absichtlichem Missbrauch von Genom-Editing-Technologien schützt. Weitere Arbeiten werden die Fortschritte in der Genom-Editing-Technologie nutzen, um die Entwicklung fortschrittlicher prophylaktischer und therapeutischer Behandlungen gegen Gen-Editoren zu beschleunigen. Die Fortschritte im Rahmen des Programms werden dafür sorgen, dass die Vereinigten Staaten weiterhin eine Vorreiterrolle auf dem breit zugänglichen und schnell voranschreitenden Gebiet des Genome Editing spielen.

Die Teams von Safe Genes arbeiten in drei primären technischen Schwerpunktbereichen an der Entwicklung von Werkzeugen und Methoden zur Kontrolle, Bekämpfung und sogar Umkehrung der Auswirkungen von Genome Editing – einschließlich Gene Drives – in biologischen Systemen auf verschiedenen Ebenen. Erstens entwickeln die Forscher die genetischen Schaltkreise und Genom-Editing-Maschinen für eine robuste, räumliche, zeitliche und reversible Kontrolle der Genom-Editing-Aktivität in lebenden Systemen. Zweitens entwickeln die Forscher kleine Moleküle und molekulare Strategien für prophylaktische und therapeutische Lösungen, die Genome Editing-Aktivitäten verhindern oder einschränken und die Integrität des Genoms von Organismen und Populationen schützen. Drittens entwickeln die Forscher „genetische Sanierungsstrategien“, mit denen unerwünschte manipulierte Gene aus einem breiten Spektrum komplexer Populationen und Umwelteinflüsse entfernt werden, um den funktionalen und genetischen Ausgangszustand der Systeme wiederherzustellen.

Insgesamt schafft das Safe Genes Programm ein vielschichtiges, modulares und anpassungsfähiges Lösungspaket zum Schutz der Streitkräfte und der Heimat vor absichtlichem oder versehentlichem Missbrauch von Genom-Editing-Technologien, zur Verhinderung und/oder Rückgängigmachung unerwünschter genetischer Veränderungen in einem bestimmten biologischen System und zur Erleichterung der Entwicklung sicherer, präziser und wirksamer medizinischer Behandlungen, die Gen-Editoren einsetzen.

Das Programm Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (N3) zielt auf die Entwicklung von leistungsstarken, bidirektionalen Gehirn-Maschine-Schnittstellen für nicht behinderte Soldaten ab. Solche Schnittstellen wären die Grundlage für verschiedene Anwendungen im Bereich der nationalen Sicherheit, z. B. für die Steuerung unbemannter Luftfahrzeuge und aktiver Cyber-Verteidigungssysteme oder für die Zusammenarbeit mit Computersystemen, um bei komplexen militärischen Einsätzen erfolgreich Multitasking zu betreiben.

Während die effektivsten neuronalen Schnittstellen auf dem neuesten Stand der Technik einen chirurgischen Eingriff erfordern, um Elektroden in das Gehirn zu implantieren, würde die N3-Technologie keinen chirurgischen Eingriff erfordern und wäre für den Menschen tragbar, wodurch die Technologie einem weitaus größeren Kreis potenzieller Nutzer zugänglich wäre. Nicht-invasive Neurotechnologien wie das Elektroenzephalogramm und die transkranielle Gleichstromstimulation existieren bereits, bieten aber nicht die Präzision, Signalauflösung und Tragbarkeit, die für fortgeschrittene Anwendungen durch Menschen in der realen Welt erforderlich sind.

Die geplante N3-Technologie durchbricht die Grenzen bestehender Technologien, indem sie ein integriertes Gerät bereitstellt, das keine chirurgische Implantation erfordert, aber die Präzision besitzt, innerhalb von 50 ms 16 unabhängige Kanäle innerhalb eines 16 mm3 großen Volumens von Nervengewebe zu lesen und zu beschreiben. Jeder Kanal ist in der Lage, spezifisch mit Sub-Millimeter-Regionen des Gehirns zu interagieren, und zwar mit einer räumlichen und zeitlichen Spezifität, die mit bestehenden invasiven Ansätzen vergleichbar ist. Einzelne Geräte können miteinander kombiniert werden, um eine Schnittstelle zu mehreren Punkten im Gehirn gleichzeitig zu schaffen.

Um künftige nicht-invasive Gehirn-Maschine-Schnittstellen zu ermöglichen, arbeiten die N3-Forscher an der Entwicklung von Lösungen, die Herausforderungen wie die physikalische Streuung und Abschwächung von Signalen beim Durchdringen von Haut, Schädel und Hirngewebe angehen, sowie an der Entwicklung von Algorithmen zur Dekodierung und Kodierung neuronaler Signale, die durch andere Modalitäten wie Licht, akustische oder elektromagnetische Energie dargestellt werden.

Das Programm Neural Evidence Aggregation Tool (NEAT) zielt darauf ab, die derzeitigen Beschränkungen zu überwinden, indem ein neues kognitionswissenschaftliches Instrument entwickelt wird, das Menschen mit Selbstmordrisiko identifiziert, indem es vorbewusste Gehirnsignale nutzt, anstatt Fragen zu stellen und auf bewusst gefilterte Antworten zu warten. Durch die Aggregation von vorbewussten Gehirnsignalen zu Stimuli würde NEAT feststellen, was eine Person in Bezug auf bestimmte Arten von Wissen für wahr, falsch oder unbestimmt hält, was dazu genutzt werden könnte, Anzeichen von Depression, Angst oder Selbstmordgedanken früher und zuverlässiger als je zuvor zu erkennen. Wenn NEAT erfolgreich ist, wird es nicht nur das Screening von Verhaltensstörungen erheblich verbessern, sondern könnte auch als neue Methode zur Bewertung der endgültigen Wirksamkeit der Behandlung dienen, da Patienten ihren Ärzten oft das sagen, was sie glauben, dass der Arzt hören will, und nicht, wie sie sich wirklich fühlen. Letztendlich soll NEAT die derzeitigen Screening-Programme für Verhaltensstörungen ergänzen, indem es den Ärzten bisher nicht verfügbare Informationen zur Verfügung stellt, die ein früheres Eingreifen und eine zuverlässigere Bewertung des Behandlungserfolgs ermöglichen.

Die von der DARPA und dem Verteidigungsministerium durchgeführten Forschungsaktivitäten sind beträchtlich. Selbst die kleine Auswahl der oben veröffentlichten Zusammenfassungen zeigt nur ansatzweise, wie umfangreich dieses Unterfangen ist.

Diese Technologien sind weiter fortgeschritten, als wir glauben, und wir verdienen es, mehr über sie zu erfahren. Dies ist die Zukunft, die unsere Regierung für uns plant, ob es uns gefällt oder nicht, und es ist eine Zukunft, die undurchsichtig ist. Von der Gentechnik über die Entwicklung neuer Kunststoffe für neuronale Implantate bis zum Ersatz und zur Verbesserung von Gliedmaßen für die Kriegsführung – unser Militär ist „auf dem Weg dorthin“. Aber die Wahrheit ist, dass es Orte gibt, an die „wir“ nicht gehen sollten. Nur weil sie „können“, heißt das nicht, dass sie „sollten“.

Wenn Sie seit Januar 2020 etwas gelernt haben, dann hoffentlich, dass Sie gelernt haben, die Weisheit und Einsicht der Insider-Cliquen innerhalb der US-Regierung und des „Verwaltungsstaates“ zu hinterfragen, die glauben, dass es akzeptabel ist, mit der genetischen und mechanischen Manipulation von Menschen voranzuschreiten, ohne eine sinnvolle Aufsicht, geschweige denn ein Selbstbewusstsein und einen Sinn für bioethische Grenzen.

Wenn wir wirklich ein Mitspracherecht bei diesen neuen Technologien haben wollen, muss die Gesellschaft (d. h. „wir“) informiert werden. „Wir“ haben ein Recht darauf, informiert zu werden. Damit sind Sie und ich gemeint. Im Zuge der Entwicklung dieser Technologien wird der Transhumanismus in aller Munde sein. Denken Sie darüber nach. Diese neuen Technologien werden das sein, worauf sich künftige Generationen freuen können. Menschliche Cyborgs sind ihre Zukunft. Sie, d. h. menschliche Cyborgs, werden unsere Kinder und Enkelkinder sein.

Wir sind Borg. Widerstand ist zwecklos. Du wirst assimiliert werden. Ihr bisheriges Leben ist vorbei. Von nun an wirst du uns dienen.

Danke, Paramount. Wir brauchen bitte mehr „Normalisierung ihrer Zukunftsvision“ in unserem Leben.

Das Militär arbeitet bereits an Propaganda, um „negative kulturelle Narrative über Enhancement-Technologien umzukehren„. Wir werden also wieder einmal ausgetrickst, bevor wir überhaupt wissen, wie das Spielfeld aussieht.

Wie ich bereits sagte, haben wir alle diesen Film gesehen.

Das ganze Ausmaß dieses Programms muss dem amerikanischen Volk offenbart werden. Obwohl der Bericht die Gen-Editierungstechnologien nur am Rande erwähnt, investiert das Militär massiv in diese Technologien, und zwar eindeutig mit der Absicht, sie für den Krieg einzusetzen. Der Exekutivbericht streift kaum die Oberfläche der Forschung, die derzeit von der DARPA durchgeführt wird, und das ist nur ein Büro innerhalb des Verteidigungsministeriums. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, über diese Forschung und die endgültigen Ziele informiert zu werden. Der Kongress muss Antworten verlangen und offene und transparente Antworten einfordern. Wie der Bericht zu Recht hervorhebt, wird das, was im Militär geschieht, seinen Weg in die Öffentlichkeit finden. Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was für unsere zukünftige „Entwicklung“ geplant ist. Ich verwende dieses Wort nicht leichtfertig. Aber so hat das britische Verteidigungsministerium die Forschung zur menschlichen Augmentation bezeichnet.

Es stellt sich heraus, dass der Silicon-Valley-Liebling und Klaus Schwabs böses Mini-Ich Yuval Noah Harari (Autor von Homo Deus, was wörtlich übersetzt „Mensch-Gott“ bedeutet) in seinem Denken gar nicht so weit entfernt ist, wie wir gedacht hatten.

Die Bioethik der menschlichen Augmentation ist komplex. Die Regulierungsprozesse müssen entwickelt werden, bevor die Technologien entstehen, und nicht umgekehrt. Die Menschen müssen sich vorstellen, wie diese Technologien im zivilen Leben, im militärischen Leben und als lebensrettende Behandlungen eingesetzt werden sollen. Die Menschen müssen entscheiden, ob und welche dieser Technologien wirklich zum Wohle der Gesellschaft sind. Die Menschen müssen sich jetzt engagieren.

Das beginnt mit Aufklärung. Und das beginnt mit Transparenz seitens unserer Regierung. Ich hoffe, dass Sie und ich uns in den nächsten Substacks mit der Bioethik, den Auswirkungen dieser Technologien, Fragen des Datenschutzes, den Zielen, den Zukunftsvisionen der Gesellschaft und der Frage, was das alles bedeutet, auseinandersetzen werden.

Denn was könnte schon schief gehen?