Dr. Robert Malone: Was ist, wenn das größte Menschen-Experiment der Geschichte ein Fehlschlag ist?

Ein Kollege von mir, der erfahrener Aktienanalyst ist, schickte mir heute einen Link, und als ich ihn öffnete, konnte ich kaum glauben, was ich da las. Was für eine Schlagzeile. „Der CEO einer Lebensversicherung in Indiana sagt, dass die Zahl der Todesfälle unter den 18- bis 64-Jährigen um 40 % gestiegen ist“. Diese Schlagzeile ist eine nukleare Wahrheitsbombe, die sich als trockener Briefumschlag eines Versicherungsvertreters voller versicherungsmathematischer Tabellen ausgibt.

Jill und ich werden häufig angeschrieben. Menschen, die wir nie getroffen haben. Sie rufen an, sie kommen nach Vereinbarung oder unangemeldet auf den Hof, sie füllen unsere E-Mail-Postfächer mit ihren Anfragen. Sie alle wollen etwas: Zeit, Aufmerksamkeit, ein Interview. Viele wollen uns von ihren Ängsten, Krankheiten, Albträumen oder (was oft wie eine paranoide Verschwörung aussieht) erzählen. Und im Laufe der Zeit werden diese Ängste und „Verschwörungen“ immer wieder bestätigt. Wie Jan Jekielek (ein leitender Redakteur der Epoch Times) kürzlich zu mir sagte, wird es immer schwieriger zu erkennen, welche davon bloße Verschwörungstheorien sind und welche der Realität entsprechen.

Ein Besucher eines Bauernhofs erzählte mir, dass er eine große Zahl von Todesfällen innerhalb von drei Jahren als Folge der genetischen Impfstoffe voraussah, und dass dies alles mit dem „Great Reset“ und der Entvölkerungsagenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) zu tun habe. Ich versuchte, ihn zu beruhigen, dass dies meiner Meinung nach höchst unwahrscheinlich sei – während ich insgeheim darüber nachdachte, wie leicht die Menschen in diese Art von Verschwörungsideen verfallen und wie sehr ich aufpassen muss, dass ich nicht in diese Richtung gehe, wenn ich mit so vielen Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit konfrontiert werde, die entweder inkompetent oder ruchlos erscheinen. Damals kannte ich das WEF nur als Gastgeber einer großen jährlichen Party in Davos in der Schweiz, zu der die Superreichen und der Hoi Oligoi der westlichen Nationen kamen, um Ted Talks zu sehen, den besten Wein zu trinken, zu sehen und gesehen zu werden. Ich Dummerchen. Was für eine lange, seltsame Reise das war. Ich bezweifle, dass selbst Hunter S. Thompson sich das in seinem drogen- und alkoholgeschwängerten Zustand hätte vorstellen können. Es genügt zu sagen, dass ich Ralph Steadman als offiziellen Illustrator der SARS-CoV-2-Pandemie vorschlage. Oder einen wiederauferstandenen Hieronymus Bosch.

Aber ich schweife von einem Punkt ab, den ich nicht klar aussprechen kann.

Für mich sieht es langsam so aus, als sei das größte Experiment an Menschen in der Geschichte gescheitert. Und wenn dieser eher trockene Bericht eines leitenden Angestellten einer Lebensversicherung aus Indiana zutrifft, dann sieht Reiner Fuellmichs „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“-Vorstoß für die Einberufung neuer Nürnberger Prozesse nicht mehr so quixotisch, sondern eher prophetisch aus.

Dieser Bericht von Margaret Menge, die für The Center Square schreibt, hat mich sehr beeindruckt.

Der Leiter der in Indianapolis ansässigen Versicherungsgesellschaft OneAmerica sagte, dass die Sterblichkeitsrate unter den Menschen im arbeitsfähigen Alter im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um atemberaubende 40 % gestiegen ist. Wir erleben derzeit die höchsten Todesraten, die wir in der Geschichte dieser Branche je gesehen haben – nicht nur bei OneAmerica“, sagte der CEO des Unternehmens, Scott Davison, während einer Online-Pressekonferenz diese Woche. „Die Daten sind für alle Akteure in diesem Geschäft konsistent.

OneAmerica ist ein 100-Milliarden-Dollar-Versicherungsunternehmen, das seinen Hauptsitz seit 1877 in Indianapolis hat. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter und verkauft Lebensversicherungen, einschließlich Gruppenlebensversicherungen, an Arbeitgeber in diesem Bundesstaat. Davison sagte, dass der Anstieg der Todesfälle eine „riesige, riesige Zahl“ darstellt und dass es nicht ältere Menschen sind, die sterben, sondern „hauptsächlich Menschen im arbeitsfähigen Alter von 18 bis 64“, die Angestellte von Unternehmen sind, die Gruppenlebensversicherungen über OneAmerica haben.

Und was wir gerade im dritten Quartal gesehen haben und was sich im vierten Quartal fortsetzt, ist, dass die Sterberaten um 40 % höher sind als vor der Pandemie, sagte er. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist, würde eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren auftritt, einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten“, sagte er. „40 % sind also ein unerhörter Wert.

Was also ist die Ursache für diesen beispiellosen Anstieg der Gesamtsterblichkeit?

Die meisten der gemeldeten Todesfälle werden nicht als COVID-19-Todesfälle eingestuft, Die Daten zeigen uns, dass die Todesfälle, die als COVID-Todesfälle gemeldet werden, die tatsächlichen Todesfälle bei Menschen im erwerbsfähigen Alter durch die Pandemie stark unterschätzen. Es sind vielleicht nicht alle COVID-Todesfälle auf dem Totenschein vermerkt, aber die Zahl der Todesfälle ist einfach sehr, sehr hoch.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den gesamten Artikel zu lesen. Und jetzt. Dann lassen Sie uns fortfahren, vorausgesetzt, Sie haben ihn gelesen.

Nach meiner Lektüre muss man mindestens zu dem Schluss kommen, dass, wenn dieser Bericht zutrifft und von anderen in der trockenen Welt der Lebensversicherungsmathematiker bestätigt wird, wir es sowohl mit einer großen menschlichen Tragödie als auch mit einem tiefgreifenden Versagen der US-Regierung und des US-Gesundheitssystems zu tun haben, die den Bürgern, die für diese „Dienstleistung“ bezahlen, dienen und sie schützen.

WENN dies zutrifft, dann haben die so aggressiv beworbenen genetischen Impfstoffe versagt, und die eindeutige staatliche Kampagne zur Verhinderung einer frühzeitigen Behandlung mit lebensrettenden Medikamenten hat zu einem massiven, vermeidbaren Verlust von Menschenleben beigetragen.

Schlimmstenfalls impliziert dieser Bericht, dass die bundesstaatlichen Impfvorschriften am Arbeitsplatz zu einem wahren Verbrechen gegen die Menschheit geführt haben. Massive Verluste an Menschenleben bei (vermutlich) Arbeitnehmern, die gezwungen wurden, einen giftigen Impfstoff in einer höheren Frequenz als die allgemeine Bevölkerung von Indiana zu akzeptieren.

Darüber hinaus haben wir die massivste, weltweit koordinierte Propaganda- und Zensurkampagne in der Geschichte der Menschheit erlebt. Alle großen Massenmedien und die Technologieunternehmen der sozialen Medien haben sich abgestimmt, um jede Diskussion über die Risiken der genetischen Impfstoffe UND/ODER alternativen Frühbehandlungen zu ersticken und zu unterdrücken.

WENN dieser Bericht zutrifft, muss es eine Rechenschaftspflicht geben. Es geht nicht nur darum, den ersten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten zu übergehen und ihn mit einer Armee von mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter schwerer Infanterie in den Schlamm zu stampfen. Dieser Artikel liest sich wie die trockene Beschreibung eines vermeidbaren Massensterbens, das durch ein vorgeschriebenes experimentelles medizinisches Verfahren verursacht wurde. Eines, bei dem alle Möglichkeiten für die Opfer, sich selbst über die potenziellen Risiken zu informieren, von einer internationalen korrupten Kabale, die unter der Flagge der „Trusted News Initiative“ operiert, methodisch sowohl aus dem Internet als auch aus dem öffentlichen Bewusstsein getilgt wurden. George Orwell muss sich im Grabe umdrehen.

Ich hoffe, ich liege falsch. Ich fürchte, ich habe Recht.