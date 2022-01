Zehntausende Bürger in Australien erhalten nun eine Entschädigung für die Covid-Impfschäden

Die australische Regierung hat zugegeben, dass Corona-Impfstoffe bei Zehntausenden von Menschen Nebenwirkungen verursacht haben. Einige Opfer haben nun Anspruch auf Entschädigung.

7News Australia berichtete am Freitag, dass bis zu 79.000 Menschen unter schweren Nebenwirkungen der COVID-Impfung gelitten haben und die Regierung bereit ist, über 600.000 Dollar Entschädigung für einige Opfer zu zahlen.

REPORT: 79,000 People! – The government now ADMITS to severe vaccine side effects. – Offering some victims over $600,000 in cash and compensation. – Australia. pic.twitter.com/mmSiyfJiqv