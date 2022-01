Dr. Robert Malone: „Wie schlimm ist meine Charge“ – Die Geschichte meiner Impfstoffverletzung

Ich habe tatsächlich ein Privatleben. Tatsächlich sind meine Frau, mit der ich seit 42 Jahren verheiratet bin, und ich sehr privat. Es ist nicht alltäglich, dass ich meine persönliche Geschichte erzähle. Aber wie viele von Ihnen wissen, wurde ich zweimal mit Moderna geimpft und hatte eine ziemlich schwere Impfverletzung. Das war ziemlich früh bei der Einführung der Impfstoffe. Das war lange vor den FOIA-Japanischen Daten aus vorklinischen Versuchen, die so viele rote Fahnen und Unregelmäßigkeiten aufwiesen, lange bevor wir von all den Problemen mit den klinischen Versuchen erfuhren, und lange bevor die VAERs und die unerwünschten Ereignisse bekannt wurden.

Um es vorweg zu nehmen, ich war nie ein „Impfgegner“. Ich habe mein ganzes Berufsleben lang mit Impfstoffen gearbeitet. Ich weiß auch, dass einige Impfstoffe „heiß“ sind und weniger sicher sind. Normalerweise sind diese Art von Impfstoffen extrem gefährlichen Viren wie Ebola oder Gelbfieber vorbehalten. Hier besteht das Ziel darin, den Impfstoff zu 100 % wirksam zu machen. Andere Impfstoffe, die weit verbreitet sind, wie die Grippeimpfstoffe, müssen sehr sicher sein. Der Preis dafür ist, dass sie weniger wirksam sind. Es ist eine ganze Wissenschaft und Kunst, Impfstoffe so zu entwickeln, dass sie auf die „Bedrohung“ angemessen reagieren. Ich weiß also, dass ich die Literatur lesen, meine eigene Sorgfaltspflicht erfüllen muss, bevor ich ein experimentelles Produkt oder einen Impfstoff einnehme. Ich dachte, das hätte ich getan. Die Regierung versicherte uns, dass diese Impfstoffe sehr sicher seien. Ich konnte mir nie vorstellen, dass die klinischen Daten verfälscht und sogar gefälscht werden würden – wie wir jetzt wissen.

Nun aber zurück zu meiner Geschichte. Anfang April 2021 wusste ich, dass ich ins Ausland reisen musste, und es hieß, dass die Europäische Union bis zum Sommer eine vollständige Impfung vor der Einreise in ein EU-Land verlangen würde (was übrigens nie geschah). Ich wusste, dass ein vollständiges Impfprotokoll ein wochenlanger Prozess war – und dass ich besser damit anfangen sollte! Außerdem wurde viel darüber geredet, dass die Impfung bei „Langzeit-COVID“ helfen würde. Ich hatte bereits COVID und konnte eine Reihe chronischer Probleme, die ich nach der Erkrankung entwickelt hatte, einfach nicht abschütteln. Ehrlich gesagt, hätte ich meine Hausaufgaben besser machen sollen, denn diese Idee hielt einer genaueren Prüfung nicht stand.

Wie dem auch sei, im April 2021 wurde ich geimpft. Es war früh genug im Zyklus, so dass ich keine andere Wahl hatte, als mich mit dem Moderna-Impfstoff zu impfen, da dieser in meiner Gegend verfügbar war.

Die erste Impfung war in Ordnung. Keine Probleme.

Die zweite Impfung hat mich fast umgebracht. Ich wäre sogar fast gestorben.

Nach der Injektion hatte ich die übliche Müdigkeit, Muskelschmerzen und dann begann das Herzklopfen und die Kurzatmigkeit. Innerhalb von ein paar Tagen wurde es schlimmer – ich bin niemand, der leicht zum Arzt geht, aber zu meinem Glück hatte ich zufällig einen Routinetermin bei meiner Ärztin. Sie legte mir eine Manschette an, und mein systolischer Blutdruck stieg ins Unermessliche. Da sie auch Kardiologin ist, ließ sie weitere Tests durchführen, verabreichte mir Medikamente gegen Bluthochdruck und wir bekamen den Blutdruck in den Griff. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ihr mein Leben verdanke. Ein Anruf bei dem fantastischen Dr. C. Bove.

Spulen wir bis heute vor.

Einer der Leute, die meine Substack-Artikel kommentieren, wies mich auf diese Website hin: howbadismybatch.com

Auf dieser Website werden die Chargencodes von Impfstoffen mit Informationen aus dem VAERS-System abgeglichen, dem von der CDC betriebenen System zur Meldung von Ereignissen. Auf dieser Website werden die Impfstoffchargen mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen, Todesfällen, Behinderungen und lebensbedrohlichen Krankheiten aus dem VAERS-System abgeglichen.

Laut der oben genannten Website zeigen die in VAERS gemeldeten Daten, die auf der Website wiedergegeben werden, dass die von Moderna-Chargen ausgelösten unerwünschten Ereignisse sehr unterschiedlich waren.

5 % der Chargen scheinen 90 % der unerwünschten Wirkungen hervorgerufen zu haben. Einige Moderna-Chargen sind im Vergleich zu anderen Chargen mit 50-mal mehr Todesfällen und Behinderungen verbunden.

Mit diesem Wissen habe ich meinen Chargencode in das Suchfeld eingegeben. Bei der ersten Injektion traten so gut wie keine nennenswerten unerwünschten Ereignisse auf. Bei der zweiten Injektion war ich ehrlich gesagt schockiert.

Hier sind die Ergebnisse:

Nun weiß ich nicht, wie viele Dosen in jeder Charge sind. Aber ich weiß, dass meine Charge ganz sicher zu den oberen 5 % gehörte. Rückblickend ist es also nicht wirklich eine Überraschung, dass ich ein so schwerwiegendes Nebenwirkungsprofil hatte.

Ich hatte immer das Gefühl, dass ich Glück hatte, dass ich an diesem Tag zufällig zu meiner Ärztin ging, die auch Kardiologin ist (sie ist meine Internistin – ich war also nicht wegen dieses Fachgebiets bei ihr).

Aber stellen Sie sich vor – unsere Regierung hatte diese Daten schon vor langer Zeit im VAERs-System – sogar im letzten Sommer. Diese Daten sind so aussagekräftig und doch…. Wie vielen Menschen hätten sie mit der Veröffentlichung dieser Daten helfen können? Menschen wie mir, die, wenn ich kein Arzt gewesen wäre und nicht zu meinem Arzt gegangen wäre, leicht hätten tot umfallen können.

Was ist los mit unserer Regierung, dass eine Website wie diese nicht von der CDC oder der FDA zur Verfügung gestellt wird?

Wenn jemand Zweifel an den unerwünschten Wirkungen dieser Impfstoffe hat, sollte er einen Blick auf die von Fachleuten geprüfte Forschung werfen oder sich die VAERS-Daten über Todesfälle bei jungen Erwachsenen und Kindern ansehen.

Die Menschen haben das Recht, über die Risiken und Vorteile eines medizinischen Verfahrens informiert zu werden. Eine informierte Zustimmung ist nicht gegeben, wenn die Risiken verschwiegen werden.