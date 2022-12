Dr. Ryan Cole gibt Einblicke in den Inhalt von Covid-„Impfstoffen“

Wir wissen, dass der Inhalt von Covid-Injektionen uneinheitlich ist und von Charge zu Charge variiert. Allerdings gibt es unter unabhängigen Forschern eine Debatte über einige der Inhaltsstoffe, die in „Impfstoff“-Fläschchen zu finden sind, z. B. Graphenoxid und Nanotechnologie.

Letzte Woche haben wir einen Artikel über zwei Sitzungen des Untersuchungsausschusses für internationale Verbrechen veröffentlicht, in denen Forscher beider Seiten der Debatte zu Wort kamen. Nun bringt Dr. Ryan Cole in einer Folge von The HighWire sein Wissen und seine Erfahrung in die Debatte ein.

Der Amerikaner Dr. Ryan Cole ist seit 26 Jahren als Pathologe tätig. Im Laufe seiner Karriere hat er viele tausend Stunden damit verbracht, Proben unter dem Mikroskop zu untersuchen. Sein letzter Auftritt bei The HighWire war kein Interview im üblichen Stil: Del Bigtree besuchte das Labor von Dr. Cole, um aus erster Hand einen Blick unter das Mikroskop zu werfen und herauszufinden, was an den Covid-Injektionen wahr ist und was nicht, zusammen mit ungewöhnlichen Proben von postmortal geimpften Patienten. Anschließend testete Bigtree sein eigenes Blut an jeder einzelnen Covid-Injektion. Anschließend trafen sie sich im Studio von The HighWire, um die Ergebnisse im Detail zu besprechen.

Bevor wir zu seinem letzten Interview mit The HighWire kommen, eine nützliche Erklärung der unterschiedlichen Reaktionen nach einer Injektion. Dr. Cole schlug vor, warum viele Geimpfte Glück hatten, nicht durch die gefährlichen Covid-Injektionen während einer Podiumsdiskussion auf der Better Way Conference in Wien, Österreich, verletzt zu werden. Er erklärte, dass die Fläschchen vor der Verabreichung der Injektion nicht gekühlt wurden und sich die mRNA „in nichts auflöste“. Darüber hinaus variieren die Konzentrationen der mRNA zwischen den einzelnen Fläschchen aufgrund schlechter Herstellungsprozesse. Daher hat nicht jeder eine Dosis oder die gleiche Dosis mRNA erhalten.

Bright Light News: Wenn Sie die Covid-Spritze bekommen haben und nicht verletzt sind, könnte dies der Grund sein, Dr. Ryan Cole, MD, Oktober 2022 (2 Min.)

Bigtree und Dr. Cole begannen mit einer Diskussion über die gummiartigen faserigen Strukturen oder Gerinnsel, die Einbalsamierer bei Verstorbenen nach der Einführung von Covid-Injektionen gefunden haben. Dr. Cole hat diese Art von Gerinnseln noch nie gesehen. Er legte einige Proben unter das Mikroskop, damit die Zuschauer sie mit den üblichen Gerinnseln vergleichen konnten. Es handelt sich um geronnenes Protein, ein amyloidähnliches Material, sagte er. Dr. Cole verwies auf Arbeiten von Dr. Etheresia Pretorius, die Arbeiten über amyloide Fibrin-Mikroklumpen veröffentlicht hat.

Sie können die Untersuchung von The HighWire über den Inhalt der Covid-Injektionen mit Dr. Cole auf Rumble unten oder auf der Website von The HighWire HIER ansehen.

Der HighWire mit Del Bigtree: Die HighWire-Laboruntersuchung der Covid-Impfstoffe, 12. Dezember 2022 (69 Min.)

Im obigen Video beginnt der Besuch von BigTree im Labor von Dr. Cole und die Analyse der Covid-Injektionen etwa bei der 27-Minuten-Marke; einige der Höhepunkte aus diesem Abschnitt werden unten gezeigt.

Letzten Monat veröffentlichten wir den Artikel „Wissenschaftler weltweit behaupten, dass alle Covid-19-Impfstoffe Nanotechnologie und Graphen-Oxid enthalten„. In gewisser Hinsicht kann die Untersuchung von Bigtree und Dr. Cole als Antwort auf diesen Artikel verstanden werden.

Der folgende Text ist eine Anpassung eines Artikels, der von The Vigilant Fox unter dem Titel „Dr. Ryan Cole Addresses Covid-19 Jab Claims: Graphene Oxide, Nanotech, Parasites“, den Sie HIER lesen können.

Graphene Oxide

Sie sahen einige stabförmige Objekte.

Doch wenn sie auf die Seite gedreht wurden, erschienen sie als flache Platten. Ist das Graphenoxid?

„Das sind Cholesterin-Kristalle“, sagte Dr. Cole.

„Dieses Spike-Protein ist unglaublich entzündlich für die Auskleidung unserer Blutgefäße. Wir alle haben einen kleinen Cholesterinbelag an den Wänden unserer Gefäße. Aber wenn man diesen Entzündungsprozess in Gang setzt, werden diese Cholesterinkristalle aufgrund der Entzündung aufgebrochen. Sie werden also abgeworfen“, erklärt Dr. Cole.

Nanotechnologie

„Sieh dir das an“, wies Cole an. „Sieht das nicht aus wie ein Mikroschaltkreis und ein sich selbst zusammensetzender Nanochip?“, fragte er.

„Nein, das ist nur geschichtetes Cholesterin.“

Verunreinigungen

„Okay, gibt es Verunreinigungen?“, fragte Dr. Cole. „Sicher“, antwortete er. „Sind metallische Partikel darin enthalten? Ja, Aluminium, Silizium, Magnesium, Natriumchlorid, Kalzium, Titan, Eisen, usw.“

Er erklärt weiter: „Eine kleine Studie hat gezeigt, dass, wenn man mit einer Pipette oder einer Nadel etwas Flüssigkeit aus den Fläschchen entnimmt, einige dieser Metalle tatsächlich von schnell hergestellten Nadeln stammen.“

Polyäthylenglykol

Ist Polyethylenglykol („PEG“) in diesen Aufnahmen enthalten? Aber sicher. Aber „es ist kein Frostschutzmittel aus Ihrem Auto“, erklärt Dr. Cole. Es dient dazu, die Nanopartikel bei kalten Temperaturen zu konservieren und zu schützen.

Beachten Sie, dass viele Menschen auf dieses Material allergisch reagieren, was in vielen Fällen zu einem akuten anaphylaktischen Schock – und oft zum Tod – direkt nach der Spritze führte.

Die wichtigste Erkenntnis laut Dr. Cole ist jedoch, dass Polyethylenglykol ein schädliches Molekül ist, das die Fähigkeit der Makrophagen hemmt, ein Antigen zu präsentieren und eine Immunreaktion zu stimulieren. Und die Menge in jeder Injektion war uneinheitlich, sie war „überall auf der Karte“.

Die Parasiten

Das sieht unheimlich aus. Was ist das?

„Das ist von der Unterseite eines Blattes“, antwortete Ryan Cole. Man nennt es ein sternförmiges Trichom.

„Wenn man in einem Wohnzimmer mikroskopiert oder in einer Umgebung, in der man nicht im Labor arbeitet, bekommt man alle Arten von Partikeln in die Luft“, erklärt Cole. „Das ist der Boden eines Blattes, der in der Luft herumfliegt.

Schlussfolgerung

„Über 100 Fläschchen wurden der Massenspektrometrie unterzogen. Die wirklich brennende Frage für mich ist, ob wir Graphenoxid in einem der Impfstoffe gefunden haben“, fragte Bigtree.

„Absolut nicht“, antwortete Dr. Cole. „Zippo, null, nada – keins.“

„Und diese kleinen Flocken, die wir gesehen haben – diese kleinen Linien und schwebenden Dinger, das sind drei Dinge – diese Cholesterinkristalle, die wir gesehen haben. Und es gibt eine Cholesterin-Cholesterin-Spitze auf einigen dieser Massenspektrometergrafiken. Und Pfizer enthält viel Salz und etwas Zucker. Moderna enthält mehr Zucker und etwas weniger Salz. Und wir sehen auch, dass diese kleinen Platten auch Salzflocken und Salzkristalle, diese Cholesterinkristalle und auch Zuckerkristalle sind“, sagte Dr. Cole.