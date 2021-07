Dr. Sherri Tenpenny mit explosiven Fakten in der „Stew Peters Show“

Dr. Tenpenny warum die Masche mit den Mutationen so gut funktioniert

„Die Menschen sind zu Angst-Junkies geworden“

Wie bei einem Horrorfilm wären die Menschen mittlerweile süchtig nach dem neuesten Adrenalinrausch, der in Form von Angst um die Ecke kommt, so Dr. Sherri Tenpenny in der Stew Peters Show (auf englisch).

Die Medien würden diese Sucht bedienen, indem sie ständig neue Horrormeldungen über angeblich schlimme Mutationen bzw. Varianten erfinden.

„Die Menschen sind nicht bereit die Angst aufzugeben, weil sie süchtig sind“, so Tenpenny. Und letztlich halten die Regierungen die Menschen so an der kurzen Leine, um sie nach Belieben zu kontrollieren und zu steuern.