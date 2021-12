Dr. Tenpenny mit einer WARNUNG: Seien Sie geistig und spirituell darauf vorbereitet, MILLIONEN von toten Kindern zu sehen! (Video)

Ist Dr. Tenpenny eine Person, der wir laut unserer Regierung vertrauen sollten? Oder war sie einer der Ärzte, denen wir nicht vertrauen sollten?

Wir machen nur Spaß; sie ist die Ärztin, auf die man hören und deren Rat man befolgen sollte!

In den letzten zwei Jahren hat sie ihre Stimme gegen die Plandemie und die Impfstoffe erhoben und wurde deshalb zensiert.

Jeder, der eine andere Meinung hat als die Regierung und die Globalisten, wird zensiert.

Die zensierte Ärztin gab eine Warnung für die Welt heraus. Sie warnte die Kinder und die Eltern.

Hören Sie sich die Warnung in dem Video unten an.

Nachfolgend die Übersetzung:

„Vielleicht wachen die Leute auf, wenn es Millionen von toten Sechs- und Siebenjährigen gibt. Wenn es sie persönlich betrifft. Es sind ihre eigenen Kinder, und wir stehen kurz vor Weihnachten. Jetzt haben wir plötzlich Millionen, ohne dass es sich um Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende toter Erstklässler, Zweitklässler und Siebtklässler handelt. Was habe ich den Menschen also gesagt, was sie tun müssen, die meisten von uns müssen sich mental darauf vorbereiten. Denken Sie daran, was unsere Kinder in den letzten anderthalb Jahren als Gesellschaft durchgemacht haben. Die Masken, die soziale Distanzierung, die Zunahme von psychischen Erkrankungen und Depressionen, Selbstmord, ihre Welt ist zerstört, wenn es darum geht, die Highschool abzuschließen, das College zu absolvieren, Sport zu treiben. Ihre ganze Welt wurde dezimiert. Und wenn sie sich jetzt umschauen und sehen, dass einige ihrer Klassenkameraden tot sind, dann sind es vielleicht genau die coolen Klassenkameraden, die gesagt haben: Ich habe die Spritze bekommen und es hat nicht einmal wehgetan, und ich habe Eiscreme bekommen. Du solltest dich auch impfen lassen. Und dann sagen sie zu ihren Eltern. Ich dachte, du hast mir gesagt, dass die Impfung okay ist. Ich dachte, du hast mir die Spritze besorgt, richtig? Werde ich als Nächstes sterben? Das sind die Dinge, auf die wir uns vorbereiten müssen. Ganz im Ernst. Und wenn das heißt, auf das Schlimmste gefasst zu sein und das Beste zu hoffen, dann passiert vielleicht nichts davon. Aber zumindest ist man psychologisch, geistig und spirituell darauf vorbereitet.“ – Dr. Sherri Tenpenny