Es sind wahrscheinlich 4 Impfungen notwendig, um Omikron zu bekämpfen, sagt Pfizer, während Fauci und CDC eine neue Definition von „vollständig geimpft“ ins Auge fassen

childrenshealthdefense.org: Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer, sagte am Mittwoch, dass die Menschen möglicherweise früher als erwartet eine vierte Dosis des COVID-Impfstoffs benötigen, nachdem vorläufige Forschungsergebnisse gezeigt haben, dass die Omicron-Variante den Antikörperschutz bei Menschen mit nur zwei Dosen untergraben kann.

Pfizer und BioNTech haben die Ergebnisse ihrer ersten Laborstudie veröffentlicht, die zeigen, dass eine dritte Dosis vor der neuen Variante schützt, dass aber die anfängliche Zwei-Dosen-Serie in ihrer Fähigkeit, vor dem neuen Stamm zu schützen, deutlich nachgelassen hat.

Nach Angaben der Unternehmen kann die Zweierserie immer noch Schutz gegen schwere Erkrankungen durch Omicron bieten.

„Drei Dosen gegen Omicron sind fast gleichwertig mit der Wirksamkeit von zwei Dosen gegen die ursprüngliche Variante“, sagte Bourla in einem Interview mit TODAY. „Wenn wir einen neuen Impfstoff brauchen … werden wir in der Lage sein, einen sehr guten Impfstoff zu haben.“

Bourla sagte, dass die vorläufige Studie auf einer synthetischen, im Labor hergestellten Kopie der Variante basierte und dass mehr Daten aus Tests mit dem tatsächlichen Virus erforderlich sind. Ergebnisse aus der realen Welt werden genauer sein und werden in den nächsten zwei Wochen erwartet, sagte er.

„Wenn wir Daten aus der realen Welt sehen, werden wir feststellen, ob Omicron durch die dritte Dosis gut abgedeckt ist und wie lange“, sagte Bourla in der „Squawk Box“ von CNBC. „Und der zweite Punkt: Ich denke, wir werden eine vierte Dosis brauchen.

Bourla hatte zuvor vorausgesagt, dass eine vierte Dosis 12 Monate nach der dritten Dosis erforderlich sein würde, sagte aber, dass wir sie bei Omikron möglicherweise schneller brauchen.

Studien, die im Oktober im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, bestätigen, dass der Immunschutz, den zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer bieten, nach etwa zwei Monaten nachlässt.

Bourla sagte, das Wichtigste sei die Einführung der dritten Dosis des COVID-Impfstoffs. Er sagte, dass die Auffrischungsimpfung und die antivirale Pille Paxlovid helfen werden, COVID im Winter zu kontrollieren.

„Ich glaube, dass eine dritte Dosis einen sehr guten Schutz bietet“, sagte Bourla, „und Behandlungen wie die orale antivirale Pille von Pfizer, Paxlovid, werden dazu beitragen, Krankenhausaufenthalte zu verhindern und COVID während des Winters zu kontrollieren.

Pfizer hat im vergangenen Monat bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag auf eine Notfallzulassung für Paxlovid gestellt. Die Biden-Administration kaufte 10 Millionen Exemplare des Medikaments, obwohl die FDA noch nicht zugestimmt hatte.

Die Aktien von Pfizer stiegen am Mittwoch aufgrund der Nachricht, dass der COVID-Impfstoff des Unternehmens nach drei Dosen gegen die Omicron-Variante wirkt.

„Es ist eine großartige Nachricht von Pfizer, dass ein Booster einen soliden Schutz gegen Omikron bietet, und die Aktien feiern“, sagte Peter Boockvar, Chief Investment Officer der Bleakley Advisory Group.

Wie The Defender am Dienstag berichtete, veröffentlichte Global Justice Now Daten, die zeigen, dass „nur acht Top-Aktionäre von Pfizer und Moderna“ und deren CEOs 10,31 Milliarden Dollar verdient haben, seit Omicron aufgetaucht ist – trotz Berichten, auch von dem Arzt, der die Variante entdeckt hat, dass sie mild ist und sogar nützlich sein könnte, um eine Herdenimmunität zu erreichen.

Fauci: Definition von „vollständig geimpft“ wird sich ändern und dritte Dosis einschließen

Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Definition des Begriffs „vollständig geimpft“ dahingehend geändert werde, dass er auch eine dritte Dosis umfasse, sagte Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, am Mittwoch.

„Im Moment sehe ich nicht, dass sich das morgen oder nächste Woche ändern wird“, sagte Fauci bei einem Auftritt auf CNN, fügte aber hinzu, dass es seiner Meinung nach eine Frage des Wann und nicht des Ob sein wird“.

„Wenn Sie darüber sprechen wollen, was ein optimaler Schutz ist, wird wohl niemand bestreiten, dass ein optimaler Schutz mit einer dritten Spritze erreicht werden kann“, sagte Fauci, aber es ist eine „technische, fast semantische Definition, und es ist die Definition für Anforderungen.“

Laut der Website der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sind „vollständig geimpfte Personen diejenigen, die ≥14 Tage nach Abschluss der primären Serie eines FDA-zugelassenen COVID-19-Impfstoffs sind.“

Der Begriff „vollständig geimpft“ bezieht sich auf Personen, die zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer oder Moderna oder eine einzige Spritze von Johnson & Johnson erhalten haben.

Fauci sagte zuvor, dass eine Änderung der Definition, was eine Person als vollständig geimpft qualifiziert, um eine Auffrischungsimpfung einzuschließen, „auf dem Tisch liegt“.

Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der CDC – die die Definition für vollständig geimpft festlegt – sagte im Oktober, sie sei offen für die Möglichkeit, die Definition zu ändern, wenn die Auffrischungsimpfung eingeführt wird.

Die Definition ist von Bedeutung, da sie von denjenigen verwendet wird, die im ganzen Land Impfvorschriften erlassen, einschließlich der Bundesvorschriften für Beschäftigte im Gesundheitswesen, staatliche Auftragnehmer und private Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten.

Fauci sagte, dass der Zeitpunkt der Änderung möglicherweise mit den aktuellen Fällen zusammenhängt. „Es hat Auswirkungen darauf, und das ist der Grund, warum es wichtig ist“, sagte Fauci.