Dr. Vernon Coleman: Die neue Weltordnung ist bereits da

Die Neue Weltordnung ist bereits da. Wir leben bereits in ihr. Und die Dinge werden in den kommenden Monaten noch viel, viel schlimmer werden, denn wir befinden uns jetzt schon in der Kill-Phase des Great Reset. Entscheidungen werden von einer winzigen Gruppe von Lobbyisten und Sektierern getroffen, die manipuliert wurden, um die Interessen der Verschwörer zu vertreten – entweder wissentlich oder durch Dummheit und Ignoranz.

Wir werden von Verschwörern kontrolliert, die die Art von Menschen kontrollieren, die glauben, dass es eine gute Sache ist, sich vor dem Krankenwagen auf die Straße zu kleben.

Von Dr. Vernon Coleman

Die Welt ist voll von Menschen, die denken, dass diejenigen von uns, die sich Sorgen über die Geschehnisse machen, halb verrückte Verschwörungstheoretiker sind. Aber das Seltsame ist, dass die meisten dieser Menschen, die uns für Verschwörungstheoretiker halten, selbst über Dinge besorgt sind, die geschehen und die sie selbst betroffen haben. Das Problem ist, dass sie das große Ganze nicht im Blick haben – sie erkennen nicht, dass all die schlimmen Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind, miteinander zusammenhängen. Die neu gebrandmarkte Grippe, die globale Erwärmung, der manipulierte Krieg gegen Russland, der Krieg gegen uns, die absichtlich zerstörte Weltwirtschaft, die Preissteigerungen, die Inflation – sie alle sind miteinander verbunden.

Die Unschuldigen haben es versäumt, zwei und zwei zusammenzuzählen, zum Teil, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, sich über einzelne Bedrohungen ihres täglichen Lebens Gedanken zu machen, zum Teil, weil es ihnen schwerfällt zu glauben, dass jemand ein so böses Komplott ersinnen könnte, wie das, das seit Jahren im Gange ist, teils, weil sie naiv sind, keine Fragen stellen und zu bereit sind, zu glauben, was ihnen von den völlig korrupten Mainstream-Medien erzählt wird, und teils, weil diejenigen von uns, die die Wahrheit gesagt haben, von Anfang an von den Mainstream-Medien dämonisiert, belogen, zensiert, unterdrückt und sehr effektiv zum Schweigen gebracht wurden.

Wenn der Große Reset endlich kommt, wird Sir Klaus Schwab, der von Königin Elisabeth für seine Verdienste um die Verschwörung zum Ritter geschlagen wurde, der nicht gewählte König einer völlig korrupten Weltregierung sein. Schwab, ein Bösewicht aus den 40er-Jahren, eine Kreuzung aus Dr. Strangelove, Ernst Blofeld und Dr. Mengele, wird von einer Bande von C-Gaunern, Verschwörern und halb vergessenen Prominenten umgeben sein.

Wenn wir nicht aufpassen, werden wir von Leuten kontrolliert, die ich für traurige, bedauernswerte, zweitklassige Menschen halte; Leute wie Fauci, Whitty, schäbige kleine Beamte, und Gates, ein Freund von Jeffrey Epstein und der BBC. (Wäre Epstein noch am Leben, würde die BBC ihm zweifellos eine Talkshow geben.) Dolly Parton und Piers Morgan werden gemeinsam als Weltminister dafür zuständig sein, scheinbar alles zu wissen, in Wirklichkeit aber nichts zu verstehen. Charles, ein über 70 Jahre alter Mann, der Hilfe benötigt, um den Deckel von seinem Frühstücksei zu entfernen und Zahnpasta auf seine Bürste zu schmieren, wird für die Ansprüche zuständig sein, während William und Kate, zwei Stepford-Frauen, seine Assistenten sind. Der Herzog und die Herzogin von Kalifornien werden zweifelsohne für das Jammern und Schmollen zuständig sein – und ich bin sicher, dass sie dabei einen guten Job machen werden.

Wenn wir zulassen, dass diese traurigen und bedauernswerten Kreaturen uns besiegen, wird es so sein, als würde die brasilianische Fußballmannschaft von einer Mannschaft einbeiniger Piraten mit Skorbut geschlagen werden.

Aber leider werden wir besiegt. Die Verschwörer und Kollaborateure regieren bereits die Welt“.

Nachzulesen in Social Credit: Nightmare on your street von Vernon Coleman, das jetzt als gebundenes Buch, Taschenbuch und eBook erhältlich ist.

Gekennzeichnetes Bild: Zitat aus David Rockefeller’s Chilling 1991 Speech at a Bilderberg Meeting von LewRockwell. Hier zu finden. Hier von Google übersetzt. Hören Sie sich die Aufzeichnung HIER oder HIER an.