Dr. Vernon Coleman: Diese Lügen und Täuschungen führen uns gnadenlos in den Great Reset

Wie Dr. Vernon Coleman seit dreieinhalb Jahren sagt: Nichts geschieht zufällig. Alles ist miteinander verbunden. Es gibt keine Zufälle.

„Wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir belagert werden und dass in diesem Krieg mehr auf dem Spiel steht als in jedem anderen Krieg, der je geführt wurde“. Dies sei kein Krieg um Territorium oder eine bestimmte Ware wie Öl, Gold oder Weizen. „Es ist ein Krieg um unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit, unsere Individualität und unsere Menschlichkeit“, sagte er.

Dr. Coleman stellte die zehn größten Lügen der Verschwörer der letzten dreieinhalb Jahre zusammen.

Es ist August 2023 und dies ist Video Nummer 328.

Seit Beginn dieses Betruges, insbesondere seit dem Zeitpunkt, als die Verschwörer es wirklich ernst meinten und ernsthaft zu täuschen und zu unterdrücken begannen, ist klar, dass alles, was geschieht, miteinander zusammenhängt. Wie ich seit dreieinhalb Jahren sage: Nichts geschieht zufällig. Alles ist miteinander verbunden. Es gibt keine Zufälle.

Wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir unter Belagerung stehen und in diesem Krieg mehr auf dem Spiel steht als in jedem Krieg zuvor. Dies ist kein Krieg um Territorium oder um eine bestimmte Ware wie Öl, Gold oder Weizen. Es ist ein Krieg um unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit, unsere Individualität und unsere Menschlichkeit.

Zu Beginn des Jahres 2020 war ich nervös, welche Worte ich verwenden sollte, um zu beschreiben, was meiner Meinung nach geschah. Ich gebe zu, dass ich lange darüber nachgedacht habe, bevor ich mein erstes Video „Coronavirus“ nannte – der Schwindel des Jahrhunderts. Ich hatte Angst, die Leute würden mich für paranoid oder verrückt halten. Ich habe das Wort „Witz“ bewusst gewählt, weil ich das Gefühl hatte, dass es das war.

Natürlich haben mich einige Leute für verrückt gehalten, aber immer mehr Leute wachen auf und wir sind nicht mehr so allein wie vor all den Monaten. Die Verschwörer und, was noch wichtiger ist, die Kollaborateure – denn davon gibt es viele – sind jetzt eindeutig die Verrückten. Sie haben ein ganzes Wörterbuch bizarrer Begriffe wie Nachhaltigkeit, Diversität, Inklusivität und Transparenz geschaffen – von denen sie keinen einzigen verstehen -, um ihre Gier, Grausamkeit, Ignoranz, Selbstsucht und ihr absurdes Gefühl persönlicher Ansprüche und falscher Selbstgerechtigkeit zu rechtfertigen. Sie glauben, dass sie damit das Recht haben, sich vor Krankenwagen und Feuerwehrautos zu setzen, das Leben von Menschen zu stören und Eigentum zu beschädigen, um für eine Pseudowissenschaft zu werben, die auf lächerlich inkompetenten und verdrehten Theorien beruht. Die verrückten Mitglieder der Sekte des Ökoterrorismus, die ein solches Chaos anrichten, scheinen grundlegende Verhaltensprinzipien wie Respekt, Würde und Anstand vergessen zu haben. Und natürlich sind sie zu unwissend, zu voreingenommen, zu voreingenommen und zu naiv, um zu erkennen, dass sie die Rolle spielen, die ihnen zugedacht ist. Es gäbe nie genug Verschwörer, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Die Kollaborateure, die schwachsinnigen, Masken tragenden, geimpften Narren, die an der Revolution des Erwachens teilgenommen haben, sind und waren immer genauso schuld an dem, was vorgefallen ist und passieren wird, wie die verrückten Milliardärsbanker und Globalisten. zu voreingenommen und zu naiv, um zu erkennen, dass sie die Rollen spielen, die für sie vorgesehen sind. Es gäbe nie genug Verschwörer, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Die Kollaborateure, die schwachsinnigen, Masken tragenden, geimpften Narren, die an der Revolution des Erwachens teilgenommen haben, sind und waren immer genauso schuld an dem, was vorgefallen ist und passieren wird, wie die verrückten Milliardärsbanker und Globalisten. zu voreingenommen und zu naiv, um zu erkennen, dass sie die Rollen spielen, die für sie vorgesehen sind. Es gäbe nie genug Verschwörer, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Die Kollaborateure, die schwachsinnigen, Masken tragenden, geimpften Narren, die an der Revolution des Erwachens teilgenommen haben, sind und waren immer genauso schuld an dem, was geschehen ist und geschieht, wie die verrückten milliardenschweren Banker und Globalisten.

Weil alles, was uns widerfahren ist, isoliert geschah und es manchmal schwierig ist, die Zusammenhänge zu erkennen, habe ich eine Top Ten der größten Lügen zusammengestellt, die von den Verschwörern in den letzten drei Jahren erzählt wurden – und gezeigt, wie sie in dem größten und schlimmsten Betrug der Menschheitsgeschichte miteinander verbunden sind. All diese Lügen sollten dazu dienen, Compliance zu fördern und uns in den Great Reset zu führen.

Ich beginne meine Top Ten ganz unten auf der Liste – mit Nummer zehn.

Und Nummer zehn auf meiner Liste ist die falsche Pandemie selbst – der Coronavirus-Schwindel, der die Welt in den ersten Monaten des Jahres 2020 heimsuchte und der natürlich auf einer riesigen Lüge basierte. Sie sagten uns, dass wir alle in großer Gefahr seien, obwohl das nicht der Fall war, aber sie wollten uns Angst einjagen. Die Wahrheit ist, dass die Covid-19-Infektion, von der uns diese inkompetenten Mathematiker sagten, dass sie Millionen von Menschen töten würde, nichts anderes war als die jährliche Grippe – und eine ziemlich bescheidene Version der Grippe. Regierungsstatistiken zeigen, dass die Grippe verschwand, als Covid-19 angeblich unsere Existenz bedrohte. Und die Zahl der tatsächlichen Todesfälle durch Covid-19 war nicht höher als die Zahl der Todesfälle in einigen ganz normalen Grippesaisons. Außerdem wussten die Regierungen im März 2020, dass die Covid-Infektion offiziell nicht schlimmer war als die Grippe. Bevor die ganze Aufregung begann, war die Covid-19-Infektion offiziell auf die gleiche Gefährlichkeitsstufe wie die normale Grippe herabgestuft worden. Das ist alles dokumentiert. Und die Mortalitätsraten für 2020 und 2021 zeigen, dass in diesen Jahren nicht mehr Menschen gestorben sind als in anderen Jahren. Die Covidien-Pandemie war ein Witz.

Nummer neun auf meiner Liste ist der PCR-Test, der benutzt wurde, um die offiziellen Covid-Zahlen viel schlechter aussehen zu lassen, als sie waren. Der PCR-Test war natürlich nie als Covid-19-Test gedacht und für diesen Zweck völlig nutzlos. Das wusste jeder. Oder hätte es wissen müssen. Dennoch haben Regierungen auf der ganzen Welt den PCR-Test benutzt, um Millionen von Patienten – und Millionen von Todesfällen – fälschlicherweise als Covid-Betroffene einzustufen. Menschen, die an Herzinfarkten, Krebs, Straßenräubern, Busunfällen und Gott weiß was noch alles starben, wurden fälschlicherweise als Covid-Opfer bezeichnet. Autopsien wurden – sehr praktisch – nicht durchgeführt, weil die Behörden entschieden, dass es zu gefährlich sei, Patienten zu untersuchen, von denen man annahm, dass sie an Grippe sterben würden. Massenmörderische Behandlungsprogramme wurden eingeführt und wirksame Behandlungsmethoden verboten. Tausende ältere Menschen wurden mit einer Kombination aus Morphium und einem Benzodiazepin-Beruhigungsmittel getötet. Im März 2020 habe ich davor gewarnt, dass die Tötung älterer Menschen eines der Ziele des Covid-Betrugs war. Die anderen beiden Ziele, vor denen ich vor etwa zweieinhalb Jahren gewarnt hatte, waren ein Plan zur Einführung von Zwangsimpfprogrammen und ein Plan, die angebliche Pandemie zu nutzen, um Geld loszuwerden. Der PCR-Test, missbraucht und falsch angewandt, war immer ein wesentliches Element, um die Pandemie real erscheinen zu lassen: Er war ein wesentlicher Teil der Lüge.

Nummer acht auf meiner Liste sind die Sperren, die uns angeblich schützen sollen. Eine große, große Lüge. Natürlich war von Anfang an klar, dass die Lockdowns nichts nützen, aber enormen Schaden anrichten würden. Heute verkünden sogenannte Experten überall scheinbar überrascht, dass das Einsperren von Menschen in ihren Häusern, die Isolierung von Patienten in Pflegeheimen und die Schließung von Schulen massive psychische Schäden verursacht haben. Und die Schließung von Krankenhausabteilungen (während die Krankenschwestern damit beschäftigt waren, TikTok-Videos zu drehen) hat zu einem massiven Anstieg von Krankheiten und Todesfällen geführt – ein Anstieg, der noch Jahrzehnte anhalten wird. Kinder sind besonders betroffen und Tausende sind jetzt schwer depressiv und benötigen dringend Hilfe, die sie nie bekommen werden. All das war vorhersehbar – sehen Sie sich die Videos an, die ich gemacht habe, als die Sperren zum ersten Mal vorgeschlagen wurden. Die britische Regierung leitete eine Covid-Untersuchung ein, bei der Ärzte und andere aussagten – was größtenteils aus Ausreden zu bestehen scheint. Ich habe von Anfang an Beweise vorgelegt, dass ich vor all diesen Problemen gewarnt habe – und die Covid-Angst ein Schwindel war. Aber natürlich wurde ich bisher nicht als Zeuge geladen. Ich befürchte, dass die Untersuchung eine Farce sein wird, die absichtlich darauf abzielt, die unglückliche Tatsache zu vermeiden, dass jeder, der die Wahrheit sagt, zum Schweigen gebracht und dämonisiert wird. Weiterhin ist es jetzt völlig klar, dass Politiker und andere Beamte wussten, dass die Abriegelungen völlig unnötig waren und vernünftigerweise ignoriert werden konnten.

Nummer sieben auf der Liste sind die Masken, die überall eingeführt und mehr oder weniger zur Pflicht gemacht wurden, obwohl es eindeutige Beweise dafür gibt, dass das Tragen von Masken viel mehr schadet als nützt. Außerdem schaden weggeworfene Masken der Tierwelt und der Umwelt weit mehr als Plastiktüten. Wie zu erwarten war, erschreckten die Idioten mit den Masken die Kinder und verzögerten die Entwicklung der Babys und Kleinkinder. Außerdem erkrankten die Maskenträger häufiger an Brustinfektionen. Und was die Faktenprüfer wieder einmal eines Besseren belehrt: Es ist klar, dass die Masken durch ihre Wirkung auf den Sauerstoffgehalt im Blut tatsächlich die Entstehung und das Wiederauftreten von Krebserkrankungen beschleunigt haben. Die Menschen zu zwingen, Masken zu tragen, war Teil des Prozesses, die Bevölkerung zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen, und damit eine Ergänzung zu dem völlig absurden Recycling-Programm, das sich längst als völlig verschwenderisch, sinnlos und teuer erwiesen hat, das sich längst als völlig verschwenderisch, sinnlos und teuer erwiesen hat, das aber jetzt von verrückten und ignoranten Kultisten als Religion angesehen wird – jenen tragischen Seelen, die fröhlich ihren Müll trennen, ihren Müll waschen – alte Joghurtkartons mit wertvollem Wasser – und dann die Augen davor verschließen, dass das Recyclingmaterial meist verbrannt oder deponiert wird – meist nach einem Transport um die halbe Welt.

Nummer sechs auf meiner Lügenliste ist der Krieg – angeblich zwischen Russland und der Ukraine, aber in Wirklichkeit natürlich zwischen der NATO und Russland. Die westlichen Medien stellen den Krieg absichtlich falsch dar und verschweigen die Tatsache, dass der Krieg angezettelt wurde, um die Energie- und Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben. Der Schaden, der den Europäern zugefügt wurde, ist nichts im Vergleich zu dem, der in Afrika angerichtet wurde, wo Hunderte Millionen Menschen verhungern und sterben werden. Das ist Teil des Bevölkerungskontrollprogramms, das die Verschwörer für unerlässlich halten. Biden und seine Freunde haben die Nord Stream-Pipeline in die Luft gejagt, um den Schaden für Europa und Afrika zu maximieren und die amerikanischen Profite zu maximieren. Dieses Problem ist nicht verschwunden, und im nächsten Winter wird es zehn- oder hundertmal so viele Tote geben wie durch die gut vermarktete Grippe in den Jahren 2020 und 2021. Der Krieg hat dazu beigetragen, die Inflation und die Zinsen in die Höhe zu treiben.

Nummer fünf auf meiner beschämenden Liste ist die Lüge, dass die Welt überbevölkert sei und es an Nahrungsmitteln mangele. Die Wahrheit ist natürlich, dass es Nahrung im Überfluss gibt, aber viel davon ist am falschen Ort und wird verschwendet. Die Lebensmittelberge in der EU hätten schon vor langer Zeit deutlich machen müssen, dass es auf der Welt Lebensmittel im Überfluss gibt. Sie zeigen auch, dass die Erde noch viel mehr Milliarden Menschen problemlos verkraften kann. Es gibt keine Überbevölkerung – das ist nur einer der vielen Mythen, die die bösen, gierigen Globalisten bequem finden.

Nummer vier auf der Liste der Lügen ist der Covid-19-Impfstoff – das giftigste pharmazeutische Produkt, das je hergestellt wurde, und auch das am meisten überschätzte und gefährlich überverkaufte. Jeder Arzt oder Krankenpfleger, der Covid-19 vermarktet oder beworben hat, sollte verhaftet werden, weil er gegen fast jeden ethischen Kodex verstoßen hat. Patienten wurden nicht ordnungsgemäß konsultiert, Nebenwirkungen wurden ignoriert und unterdrückt, und natürlich wurden die sogenannten Impfstoffe massenhaft vermarktet, ohne ordnungsgemäß getestet worden zu sein. Wir sehen bereits die schrecklichen kurzfristigen Folgen des Massenimpfprogramms und ich fürchte, dass die langfristigen Folgen unvorstellbar schrecklich sein werden. Das medizinische Establishment hält natürlich immer noch an dieser Lüge fest, und viele Todesfälle, die durch den Impfstoff verursacht werden, werden falsch diagnostiziert und falsch zugeordnet. Weiterhin ist die vorgetäuschte Krankheit Long Covid, wenn die Symptome echt sind, eine Folge des Impfprogramms. Ich denke, es ist auch notwendig, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur der Impfstoff Covid-19 – oder der sogenannte Impfstoff – ist, der enormen Schaden anrichtet. Die scheinbar endlose Zahl von Impfprogrammen, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene propagiert werden, schädigen das Immunsystem massiv und verursachen viele Krankheiten. Das medizinische Establishment und die Politiker haben die Diskussion über Impfungen verboten, und vor ein oder zwei Jahren hat die BBC, eine abscheuliche Propagandamaschine, klargestellt, dass sie nicht die Absicht hat, jemanden zu interviewen, der Impfungen infrage stellt, „ob sie richtig oder falsch sind“. Ihre Worte. Ich verstehe, warum das Establishment so verängstigt ist: Impfstoffe sind nicht ausreichend getestet, weder einzeln noch zusammen, und deshalb ist jede Diskussion und Debatte verboten. Die Beweise deuten darauf hin, dass sie alle verboten werden sollten. Meiner Meinung nach schaden Impfungen mehr als sie nützen. Aber es gibt immer noch Lügen.

Wir sind jetzt bei meinen letzten drei Lügen der letzten drei Jahre.

Nummer drei auf meiner Liste ist die Abschaffung von Bargeld und die Einführung digitaler Währungen. Wie bei allen anderen Punkten in meinen Top Ten behaupten die Behörden, dass die Abschaffung des Bargelds und die Einführung digitaler Währungen zu unserem Nutzen sind. Leider haben die Massen die Lüge, dass es zu unserem Vorteil sei, akzeptiert und laden begeistert Apps herunter und bezahlen alles mit ihren Karten, Smartphones und Implantaten. Die Abschaffung des Bargeldes wird es den Behörden ermöglichen, alles, was wir tun, zu kontrollieren. Sie können und werden entscheiden, wofür wir unser Geld ausgeben und wie viel wir sparen dürfen. Und wenn wir uns schlecht benehmen, werden sie uns einfach das Geld sperren, bis wir uns benehmen oder sterben.

Nummer zwei ist die Einführung von Sozialkrediten – ich nenne das den Albtraum auf der Straße – und die Digitalisierung aller Aspekte unseres Lebens. Beides geht Hand in Hand, und beides wäre nicht möglich ohne das Internet, die gefährlichste und schrecklichste Erfindung der Menschheitsgeschichte, viel schlimmer und viel tödlicher als die Atombombe oder die Zigarette. Es werden Anwendungen eingeführt, die dem Feind helfen sollen, alles, was wir tun, zu kontrollieren, und wir müssen stets wachsam und vorsichtig sein, wenn es darum geht, neue Technologien zu akzeptieren oder zu nutzen. (Ich muss das Internet nutzen, um meine Videos und Artikel zu teilen, weil mir der Zugang zu allen anderen Orten verboten ist.) Und wir sollten Smartphones meiden – sie sind die Hauptwaffe des Feindes. Wie üblich behaupten sie, dass der Sozialkredit und die Digitalisierung zu unserem Vorteil eingeführt werden. Nichts liegt weiter von der Wahrheit entfernt.

Nummer eins ist die größte Lüge von allen – der vom Menschen verursachte Klimawandel. Es gibt keine Kontroverse über den Klimawandel, weil es keinen Klimawandel gab, bis bösartige Idioten mit Hasenhirn anfingen, Pulver in die Atmosphäre zu sprühen, um die Sonne zu verdunkeln und das Wetter zu verändern.

Der Klimawandel ist ein Mythos, der von bösen Menschen geschaffen und von gekauften und bezahlten Medienhuren aufrechterhalten wird – einschließlich des gesamten Personals der weltweit korruptesten Propagandaorganisation, der BBC. Klimawandel ist Betrug und Netto-Null ist eine Waffe, die zur Kontrolle und Zerstörung eingesetzt wird. Alle wissenschaftlichen Beweise zeigen, dass es keine gefährlichen Wetterveränderungen gegeben hat. Alle Beweise. Die sogenannten Beweise, die von den Medien produziert werden, sind Lügen und Superlügen – basierend auf Pseudowissenschaft. Der Klimawandel ist zu einem Kult geworden, der sorgfältig gesteuert und kontrolliert wird, um zu täuschen und zu unterdrücken. Bitte sehen Sie sich „The Sequel to the Fall of the Cabal – Teil 28, Climate Crisis“ auf Bitchute an. Es ist vollgepackt mit allen Beweisen, die Sie benötigen. Und lesen Sie Gretas Hausaufgaben von Zina Cohen, die sowohl unterhaltsam als auch lehrreich sind.

Es gibt nur ein Wort, um den Klimawandel und die Netto-Null-Emissionen zu beschreiben: kriminell. Und die Leute, die ihn fördern und diese riesige Lüge verkaufen, sind alle Kriminelle. Sie sind auch wütende Rassisten, gemein, böse und egoistisch, weil sie absichtlich versuchen, Afrika in einem dunklen Zeitalter zu halten. Den Entwicklungsländern die Chance zu verweigern, mit fossilen Brennstoffen voranzukommen, ist mehr als böse.

Es gab noch andere Lügen und Täuschungen, aber die zehn, die ich ausgewählt habe, sind diejenigen, die uns gnadenlos in den Großen Reset führen.

Das gesamte Establishment hat sich diesen Lügen verschrieben. Jeder, der mit den Lügen der Verschwörer nicht einverstanden ist oder sie in einer Weise bloßstellt, wird als diskreditiert, gefährlich, als Verschwörungstheoretiker abgestempelt und erhält keinen Zugang zu den Medien. Nichts von dem, was passiert, wäre ohne die Zusammenarbeit der Mainstream-Medien und der Internet-Unternehmen möglich gewesen. Die Unterdrückung der Wahrheit und die Dämonisierung ehrlicher Ärzte und Wissenschaftler war bösartig und hat nie aufgehört.

Ich wurde für viele Jahre aus allen Mainstream-Medien und dem größten Teil des Internets verbannt. Die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung war eine bewusste, kaltblütige Politik, die von den Sicherheitsdiensten – CIA, GCHQ und anderen – ausgeheckt und betrieben wurde, die fast vollständige Kontrolle über korrupte Organisationen wie Google, YouTube und Wikipedia haben.

Und der Beweis für ihre Täuschung ist, dass die Verschwörer und Kollaborateure diese Themen niemals diskutieren werden. Seit Jahren biete ich an, diese Themen mit den Hauptakteuren und Förderern dieser Lügen live im Fernsehen zu diskutieren. Aber sie weigern sich hartnäckig, darüber zu diskutieren, weil sie Angst davor haben, gedemütigt zu werden und ihre Lügen aufzudecken. Wir sollten diese Herausforderung endlos wiederholen, denn sie beweist, dass alles, was sie sagen, eine Lüge ist, und eine breitere Öffentlichkeit wird erkennen, dass wir recht haben müssen und sie etwas zu verbergen haben, weil wir debattieren und sie nicht.

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann schauen Sie sich bitte meine Bücher an: „Coming Apocalypse“, „Endgame“, „Social Credit – Nightmare on your street“ und „They want your money and your life“. Sie sind alle in den Buchabschnitten meiner Websites aufgelistet.

Mein neuestes Buch Their Terrifying Plan gibt einen Überblick und erklärt warum, wie, wann und wer dafür verantwortlich ist, was mit uns passiert. Ich habe den Großen Neustart bis zu seinen Wurzeln zurückverfolgt, und das Buch enthält einige echte Überraschungen und einige echte Schocks. Um es kurz zu machen: Jeder Penny, den ich an Tantiemen erhalte, geht in den Kauf von Exemplaren, die ich an Politiker und Redakteure verteilen kann.

Bitte teilen Sie dieses Video auf Facebook, Twitter und was Ihnen sonst noch einfällt. Versuchen Sie es auf YouTube, um zu sehen, ob die Leute aufwachen. Bitte denken Sie daran, dass ich seit Beginn dieses Betrugs von allen sozialen Medien ausgeschlossen bin. Und doch erlauben die großen Player gefälschte Kanäle in meinem Namen – und werden sie nicht sperren.

Danke, dass Sie einem alten Mann auf einem Stuhl zugehört haben. Bitte denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind, auch wenn es so scheint. Immer mehr Menschen wachen auf, und wenn sie wach sind, schlafen sie nicht mehr ein.

Misstrauen Sie der Regierung, meiden Sie die Massenmedien und bekämpfen Sie die Lügen. Bitte teilen Sie dieses Video mit allen, die Sie kennen. Sie finden meine Artikel auf www.vernoncoleman.com und auf www.vernoncoleman.org. Wenn der eine nicht funktioniert, versuchen Sie es mit dem anderen.

Danke, dass Sie einen alten Mann auf einem Stuhl zugehört haben. Und nicht vergessen: Wir haben Gott auf unserer Seite.