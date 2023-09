Tabuthema bei Apple -Mitarbeiter dürfen nicht über iPhone-Strahlung sprechen! Frankreich und Korea reagieren.

Apple plant die Veröffentlichung eines Updates für Nutzer des iPhone 12 in Frankreich, nachdem die Aufsichtsbehörden einen Verkaufsstopp angeordnet hatten, nachdem sie festgestellt hatten, dass das Gerät zu viel Strahlung abgibt.

In einer Stellungnahme gegenüber Reuters sagte Apple: „Wir werden ein Software-Update für Nutzer in Frankreich herausgeben, um das von den französischen Regulierungsbehörden verwendete Protokoll zu berücksichtigen“.

ZeroHedge berichtet: Das Unternehmen fuhr fort: „Wir freuen uns, dass das iPhone 12 weiterhin in Frankreich erhältlich sein wird.

Anfang dieser Woche hatten die französischen Aufsichtsbehörden ein Verkaufsverbot für das iPhone 12 verhängt, nachdem ein Test der spezifischen Absorptionsrate (SAR) – die Menge an Hochfrequenz, die von einem Gerät im Körper absorbiert wird – ergeben hatte, dass die europäischen Grenzwerte für die Strahlenbelastung überschritten wurden.

Neben den Strahlungswerten des iPhone 12 gibt es noch eine weitere Kontroverse, denn Bloomberg berichtet, dass Apple seine Mitarbeiter angewiesen habe:

Wenn Kunden sich nach der Behauptung der französischen Regierung erkundigen

dass das Modell die Normen für elektromagnetische Strahlung überschreitet, sollten die Mitarbeiter sagen, dass sie nichts darüber wissen, so die Anweisung an die Apple-Mitarbeiter. Außerdem sollten die Mitarbeiter Kundenanfragen zur Rückgabe oder zum Umtausch des Telefons ablehnen, es sei denn, es wurde innerhalb der letzten zwei Wochen gekauft – die normale Rückgabepolitik von Apple.

Kunden, die sich nach der Sicherheit des Telefons erkundigen, sollten darauf hingewiesen werden, dass alle Apple-Produkte strengen Tests unterzogen werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, heißt es in der Anleitung.

Apple wies die Behauptungen über die Strahlung zurück und betonte, dass „dies mit einem bestimmten Testprotokoll zusammenhängt, das von den französischen Regulierungsbehörden verwendet wird, und kein Sicherheitsproblem“ für die Kunden darstellt. „Die ANFR [französische Regulierungsbehörde] bereitet sich darauf vor, dieses Update schnell zu testen“, sagte Noel Barrot, der französische Minister für digitale Angelegenheiten, gegenüber Reuters.

Die Besorgnis über die Strahlung des iPhones kommt in der gleichen Woche, in der Apple seine brandneuen Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Pro ankündigt… Zufall?

Jetzt zeigt sich auch Korea besorgt.

Nur wenige Tage, nachdem Frankreich den sofortigen Verkaufsstopp des Apple iPhone 12 aufgrund von Strahlungsproblemen angeordnet hat, hat Südkorea eine eigene Untersuchung zur Sicherheit des umstrittenen Smartphones eingeleitet.

Das koreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT gab eine Erklärung ab, in der es heißt, die Untersuchung ziele darauf ab, „die Ängste der Öffentlichkeit“ in Bezug auf das iPhone 12 zu zerstreuen, bei dem in französischen Tests festgestellt wurde, dass es mehr Strahlung als der von der Europäischen Union (EU) festgelegte Grenzwert aussendet.

„Alle in Korea verkauften Smartphones, einschließlich des iPhone 12, haben sich für den globalen Standard in Bezug auf die Strahlungssicherheit qualifiziert und wurden zertifiziert“, sagte das Ministerium.

„Um jedoch die Besorgnis der Öffentlichkeit zu zerstreuen, haben wir Apple aufgefordert, über das Problem zu berichten und werden vier Varianten des iPhone 12 Modells einer gezielten Prüfung unterziehen und die Ergebnisse veröffentlichen.“

Sollte diese absichtliche Inspektion Strahlungswerte über dem gesetzlichen Grenzwert ergeben, könnten alle vier Versionen der iPhone 12-Serie, zu der auch das 12 Pro, das 12 Mini und das 12 Pro Max gehören, mit Import- und Verkaufsverboten in ganz Korea belegt werden. Quelle