Ein sehr verwirrter und verzweifelter junger Mann kam am Sonntag zu uns und begann, sich unberechenbar zu verhalten. Er litt offensichtlich an einer schweren psychischen Erkrankung, wahrscheinlich Schizophrenie, und aufgrund seiner Kleidung und seines zerzausten Aussehens vermutete ich, dass er ein Zuhause hatte, aber seit ein paar Tagen auf der Straße lebte.

Mein Mann Tim fing an, mit ihm zu reden, um herauszufinden, wie man ihm helfen könnte, aber als Tim versuchte, mit ihm nach draußen zu gehen, schlug der Mann ihm die Tür vor der Nase zu und fing an, von „Anwerbern“ zu reden und zu behaupten, Tim sei ein Pädophiler.

Der Mann war zu verwirrt, um herauszufinden, wie man die Tür schließt, also lehnte er sich einfach dagegen, um Tim draußen zu halten. Tim ist ein großer Kerl und ein ausgebildeter Kampfsportler und hätte sich nach hinten durchkämpfen und den Mann überwältigen können, aber er hat auch jahrelang in einer psychiatrischen Einrichtung gearbeitet und wusste, dass dies eine Situation unnötig eskalieren lassen würde, die wahrscheinlich friedlich deeskaliert werden könnte.

Tim ging nach hinten, wo ich gerade auf den Mann gestoßen war, und erklärte mir die Situation in einer ruhigen und freundlichen Art, die unseren unerwarteten Hausgast sicher nicht aufregen würde. Meine Familie unterhielt sich eine Minute mit ihm, er entspannte sich ein wenig und ging dann, ohne viel Aufhebens zu machen.

Es war ein interessanter Einblick in diese Eskalations- und Deeskalationsdynamik, die überall auf der Welt auf unterschiedliche Weise auftritt, von einzelnen Interaktionen zwischen Polizei und Bevölkerung bis zu großangelegten Konflikten zwischen Weltmächten. Ein Polizist wendet Gewalt gegen jemanden an, um eine Bedrohung zu neutralisieren, die Person wird durch diese Eskalation erregt, beginnt sich zu wehren und wird von dem Polizisten getötet. Eine Supermacht beginnt, Kriegsgerät in der Nähe der Grenze eines geopolitischen Rivalen zu stationieren, um diesen Rivalen von aggressivem Verhalten abzuhalten, und der Rivale reagiert aggressiv auf diese Bedrohung.

Jeder Mensch, unabhängig von seinem Geisteszustand, wird sich bedroht fühlen, wenn Waffen auf ihn gerichtet sind oder Gewalt gegen ihn ausgeübt wird. Die Person, die die Waffen auf ihn richtet oder die Gewalt ausübt, mag aufrichtig glauben, dass sie sich nur verteidigt, aber die andere Partei wird das Gleiche empfinden und aggressiv auf diese Eskalation reagieren, weil sie sich in eine Kampf-oder-Tod-Situation versetzt fühlt.

Wir wissen, dass dies in der Ukraine geschehen ist. Wir wissen, dass es sich mit Taiwan wiederholen wird, denn wir erhalten Nachrichten, dass China seine Luftwaffenpräsenz rund um die Insel als Reaktion auf die zunehmende militärische Nähe Taipehs zu den Vereinigten Staaten verstärkt hat. Dass die Strategie, eine mächtige Nation im Namen der „Abschreckung“ mit Kriegsmaschinerie zu umgeben, in Wirklichkeit extrem eskalierend ist und zum Krieg führt, wird nicht mehr ernsthaft infrage gestellt.

Abschreckung in Aktion

Taiwan entdeckt Rekordzahl chinesischer Kampfflugzeuge Als Reaktion auf die wachsenden Beziehungen zwischen den USA und Taiwan hat China seine militärischen Aktivitäten rund um Taiwan erheblich verstärkt

Deterrence in action https://t.co/N0VMDO6jwx — Dave DeCamp (@DecampDave) September 18, 2023

Die Fakten sind bekannt, der Fall ist abgeschlossen: Die Anhäufung von Bedrohungen in der Nähe der Grenzen mächtiger Nationen wirkt eher eskalierend als deeskalierend. Das gilt für Russland und China, und die Geschichte hat uns gezeigt, dass das auch für die Vereinigten Staaten gilt: Als es das letzte Mal eine glaubwürdige militärische Bedrohung nahe der US-Grenze gab, reagierten die USA so aggressiv, dass die Welt fast unterging. Wer diese falsche Strategie der „Abschreckung“ weiter unterstützt, obwohl alle Beweise dafür vorliegen, ist ein Kriegstreiber, der den Krieg will.

Es gibt eine Zeit und einen Ort für Gewalt, aber diese Grenze ist sehr, sehr weit von dem Punkt entfernt, an dem die meisten Menschen sie zu ziehen pflegen. Gewalt und die Androhung von Gewalt sollten immer das letzte Mittel sein und nur zur Selbstverteidigung eingesetzt werden, aber wir sehen, wie die Polizei Menschen erschießt, die sich ein wenig komisch bewegen, und wie das mächtigste Imperium, das es je gab, ständig Angriffskriege führt und immer mehr Kriegsmaschinerie an den Grenzen seiner beiden größten geopolitischen Gegner anhäuft.

Das ist nicht das, was passieren sollte. Was passieren sollte, sind Diplomatie, Deeskalation und Entspannung mit dem Endziel einer Welt, in der die Regierungen zum Wohle aller zusammenarbeiten. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum dies nicht möglich sein sollte.

In der Regel ist es möglich, angespannte Situationen zu entschärfen, indem man einfach darüber spricht. Das kann zwischen Weltmächten geschehen, das kann bei Polizeieinsätzen geschehen und das kann geschehen, wenn eine psychisch kranke Person versehentlich in Ihr Haus kommt.