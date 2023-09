Mikrowelle und Lebensmittel

Mikrowellen sind in der modernen Küche nicht mehr wegzudenken. In Sekundenschnelle erwärmen sie unser Essen, sparen uns Zeit und sorgen für unkomplizierten Genuss. Doch nicht alles, was sich erwärmen lässt, sollte auch in die Mikrowelle. Heute sprechen wir über acht Lebensmittel, die du lieber traditionell zubereiten solltest. Seid gespannt!

Hier sind 8 Lebensmittel, die du niemals in der Mikrowelle erwärmen solltest

1. Trauben

Vielleicht hast du es schon einmal gehört: Trauben und Mikrowellen vertragen sich nicht. Wenn du eine einzelne Traube halbierst und in der Mikrowelle erhitzt, kann sie Funken schlagen oder sogar explodieren. Dies passiert aufgrund der Elektrizität, die zwischen den Hälften entsteht. Ein spannendes, aber auch gefährliches Phänomen.