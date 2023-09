Prof. Bhakdi: Ein friedlicher Ausweg und ein letzter Appell

Wir übernehmen nachfolgend einen Artikel der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD), der das jüngste Videointerview mit Prof. Dr. Bhakdi zusammenfasst, in dem dieser einen eindringlichen Appell an die Menschheit richtet: „Alle müssen nur aufhören mitzumachen. Und es ist ein friedlicher Weg.“ Grundlage dieser Botschaft ist der Brandbrief, den er zusammen mit seiner Frau Prof. Dr. Karina Reiss und PD Dr. Michael Palmer im August 2023 mit dem Titel „Die niemals endenden Gefahren von RNA-Impfstoffen“ verbreitet hat, den auch wir am 14. August 2023 veröffentlicht haben: fassadenkratzer.wordpress.com. (hl)

Vom MWGFD-Presseteam; veröffentlicht am 16. September 2023:

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi im Gespräch mit Johannes Clasen

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi richtet in diesem Interview – einem Vermächtnis gleich – einen berührenden, eindringlichen und hoffnungsvollen Appell an die Menschheit: „Alle müssen nur aufhören mitzumachen. Und es ist ein friedlicher Weg.“



Grundlage dieser Botschaft ist der Brandbrief, den er zusammen mit seiner Frau Prof. Dr. Karina Reiss und PD Dr. Michael Palmer im August 2023 mit dem Titel „Die niemals endenden Gefahren von RNA-Impfstoffen“ veröffentlicht hat, und der in über 20 Sprachen übersetzt und weltweit verteilt wurde. In dieser Veröffentlichung wird erläutert, dass in den Impfstoffen eine Verunreinigung, bestehend aus Bakterienchromosomen, gefunden wurde, die – so Sucharit Bhakdi –