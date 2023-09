Die USA kapern die UN-Generalversammlung, nutzen die Ukraine-Krise, um egoistischen Zwecken zu dienen und andere anzugreifen

Der US-Präsident Joe Biden hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) erneut zum Schauplatz für die Werbung für die „Führung“ der USA gemacht. Er hat die Ukraine-Krise in den Mittelpunkt des Treffens gerückt, um das Bündnis kleiner Cliquen mit Sitz in den USA zu stärken, und die Krise als Waffe genutzt, um andere Länder auf dem Treffen anzugreifen; Gleichzeitig vertuscht er seine klischeehaften, hohlen Vorschläge für die Entwicklung des globalen Südens, die im Mittelpunkt der diesjährigen UN-Generalversammlung stehen.

Bidens Schritt, den Schwerpunkt der UNGA abzulenken, habe den Ländern des globalen Südens erneut gezeigt, dass Washington kein Interesse daran habe, Entwicklungsländern zu helfen, sagten chinesische Experten.

Abgesehen von der üblichen Dämonisierung Russlands machte Biden auch scheinbar sanftere Bemerkungen zu den Beziehungen zwischen China und den USA, mit dem Ziel, „den Wettbewerb“ zwischen Peking und Washington „verantwortungsvoll zu managen“, „damit er nicht in einen Konflikt mündet“. In den Augen chinesischer Experten zeigen die Worte des US-Präsidenten nur, dass das Weiße Haus nur noch wenige Pfeile im Köcher hat, um die wichtigste bilaterale Beziehung der Welt zu bewältigen. Sie sind davon überzeugt, dass die bilateralen Beziehungen zwar immer noch ein „Zeitfenster der Möglichkeiten“ bieten, die übliche Praxis der USA, die es noch schwieriger macht, vorherzusagen, ob Washington Maßnahmen ergreifen wird, um die Beziehungen zu verbessern.

In seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag forderte Biden die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen zu lassen, und argumentierte, dass Russland darauf rechnet, dass die Länder des anhaltenden Konflikts in Kiew überdrüssig werden, der es „ermöglichen wird, die Ukraine ohne Konsequenzen zu brutalisieren“.

Er behauptete, dass die Welt bei der Verteidigung der Ukraine gegen Russland vereint bleiben müsse, und warnte, dass keine Nation sicher sein könne, wenn „wir zulassen, dass die Ukraine aufgeteilt wird“.

Versuch, die UNGA zu kapern

Wie erwartet hat der US-Präsident die Russland-Ukraine-Krise in den Mittelpunkt der diesjährigen UNGA gestellt, obwohl die jährliche hochrangige Generaldebatte unter dem Motto „Wiederaufbau des Vertrauens und Wiederbelebung der globalen Solidarität“ steht.

Durch die Betonung der Ukraine-Krise können die USA erfolgreich die Allianz ihrer kleinen Cliquen stärken und das Thema auch nutzen, um andere Länder zu verunglimpfen und hart gegen sie vorzugehen, indem sie die UN-Generalversammlung als geopolitische Waffe der USA missbrauchen, sagte Li Haidong, Professor an der China University Foreign Affairs University, sagte der Global Times.

Es wird auch berichtet, dass Biden die Vereinten Nationen dazu drängen wird, den Sicherheitsrat der USA um Länder wie Deutschland und Japan zu erweitern, um den Einfluss Chinas und Russlands abzuschwächen.

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, wird China direkt im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auffordern, mehr zu tun, um Russland zu einem „gerechten Frieden“ in der Ukraine zu bewegen, wie aus seinem Redeentwurf hervorgeht, den Reuters bei der UN-Generalversammlung eingesehen hat.

In einem im Internet kursierenden Video verwechselte etwas, als er über die Russland-Ukraine-Krise sprach. Er verwechselte nämlich die UN mit den USA: „Wenn wir die Kernprinzipien der USA (UN-Charta) aufgeben, um einen Aggressor zu besänftigen …“.

Obwohl es sich um eine dringende Angelegenheit handelt, die auf eine Lösung wartet, hat sie für die meisten Entwicklungsländer, die bei der Lösung von Entwicklungsdilemmen auf die Unterstützung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zählen, immer noch nicht höchste Priorität. „Der Versuch der USA, eine solch wertvolle Plattform zu nutzen, um Zwietracht zu säen und die Solidarität zu zerreißen, könnte Ressentiments gegenüber dem globalen Süden hervorrufen“, bemerkte Li.

Dennis Francis, Präsident der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung, der die Eröffnungsdebatte der diesjährigen UN-Generalversammlung leitete, sagte am Dienstag: „Ich fordere Sie, Mitgliedsstaaten, auf, diese hochrangige Woche nicht dazu zu nutzen, das Feuer zu schüren.“ von Konflikten und Feindseligkeit, sondern uns stattdessen für Dialog und Diplomatie zu entscheiden. Wir müssen bedenken, dass Frieden eine Investition in unseren kollektiven Wohlstand ist.“

Während bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) einige Fortschritte erzielt worden seien, werde der SDG-Gipfel am Rande der Generaldebatte einberufen, und zwar in einem Kontext, in dem es inakzeptable Verzögerungen und Rückschläge gegeben habe, bemerkte Francis.

Leider hat Biden, der die weltweite Führungsrolle der USA anpries, keinen substanziellen Vorschlag unterbreitet, um die Entwicklung des globalen Südens voranzutreiben. Er sagte einfach: „Wir müssen alle mehr tun“, wenn es darum geht, den globalen Fortschritt bei den SDGs zu beschleunigen.

Lü Xiang, wissenschaftlicher Mitarbeiter für US-Studien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, bezeichnete Bidens Rede als „hohl“. „Der einzige Applaus, den er erhielt, war, als er davon sprach, Verbündete zur Verteidigung der Ukraine zusammenzurufen … Vielleicht ist das das Einzige, worauf er stolz ist. Es zeigte jedoch auch, dass die USA wenig Interesse an den Angelegenheiten des globalen Südens haben.“

Die USA stecken im Engpass

„Wenn es um China geht, möchte ich klar und konsequent sein“, sagte Biden. „Wir versuchen, den Wettbewerb zwischen unseren Ländern verantwortungsvoll zu steuern, damit er nicht in einen Konflikt mündet. Ich habe gesagt, dass wir für eine Risikominderung – und nicht für eine Abkopplung – von China sind.“

Biden betonte, dass Peking und Washington beim Klima zusammenarbeiten müssen, und verwies auf die jüngsten Naturkatastrophen – verheerende Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen – rund um den Globus als Teil einer „Momentaufnahme“, die die „dringende Geschichte dessen erzählt, was uns erwartet, wenn wir es nicht schaffen.“ Reduzieren Sie unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und beginnen Sie, die Welt klimasicher zu machen.“

Bei einem Treffen mit dem Sondergesandten des US-Präsidenten für Klima, John Kerry, am Rande der UN-Generalversammlung am Dienstag sagte der chinesische Vizepräsident Han Zheng, dass China unbeirrbar auf das doppelte Ziel von Spitzen-CO2-Emissionen und CO2-Neutralität hinarbeiten werde.

Die Aufrechterhaltung des chinesisch-amerikanischen Dialogs und der Zusammenarbeit beim Klimawandel sei für beide Länder und die ganze Welt von großer Bedeutung, sagte der chinesische Vizepräsident. China sei bereit, die Kommunikation zu stärken, die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zu vertiefen und gemeinsam die Klimapolitik voranzutreiben, um einen größeren Beitrag zur menschlichen Entwicklung zu leisten, sagte Han.

Lü sagte zu seiner Überraschung, dass Bidens Rede zu China eher kurz sei und sich die Hälfte davon auf den Klimawandel konzentrierte [den einzigen Bereich, in dem die beiden Länder relativ freundschaftlich zusammenarbeiten]. Er meinte, dass die USA bei der Beschreibung der Beziehungen zwischen China und den USA diskret vorgegangen seien.

Der Experte sagte, die USA seien bei der Verwaltung ihrer Beziehungen zu China in eine Engpassphase geraten. Es gibt nur wenige Pfeile im Köcher der USA vorhanden, welche Bemerkungen gemacht werden sollten, welche Maßnahmen gegenüber China ergriffen werden sollten, und Washington steht jetzt unter dem Druck, solche Entscheidungen zu treffen.

Die USA sagen immer das eine und tun das andere, daher beobachte China, ob es konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Beziehungen ergreifen werde, sagte Lü und wies darauf hin, dass es zwar immer noch ein „Fenster der Gelegenheit“ für bilaterale Beziehungen gebe, es aber schwierig sei, festzustellen, ob dies der Fall sei. Die USA werden Maßnahmen ergreifen, um die Beziehungen voranzutreiben.

Vor Bidens Rede traf sich Han am Rande der UNGA mit US-Außenminister Antony Blinken. Han sagte dabei, dass eine gesunde und stabile Beziehung zwischen China und den USA gut für die beiden Länder und die Welt sei.

Wang Yi, Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, und der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, trafen sich am Samstag und Sonntag ebenfalls in Malta, bei dem sich beide Seiten einigten weiterhin den wichtigen Konsens umzusetzen, den die beiden Staatsoberhäupter bei ihrem Treffen auf Bali erzielt haben – den Austausch auf hoher Ebene aufrechtzuerhalten, die Beziehungen zwischen China und den USA zu stabilisieren und zu verbessern.